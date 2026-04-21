Markos by Night: Ο Μάρκος Σεφερλής επιστρέφει το Σάββατο με μια απολαυστική παράσταση
Το Σάββατο 25 Απριλίου, το Markos by Night φέρνει τον Μάρκο Σεφερλή και την παράσταση «Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας» στην οθόνη του MEGA
Ετοιμαστείτε για «απόβαση» γέλιου στο MEGA! Το Σάββατο 25 Απριλίου στις 22:00, ο Μάρκος Σεφερλής καταργεί την απόσταση μεταξύ σκηνής και τηλεθεατή και παρασύρει το κοινό στη «δίνη» του ταπεραμέντου του.
Το «Markos by Night» παρουσιάζει το «Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας», ένα έργο που σαρώνει την επικαιρότητα χωρίς φίλτρα και στεγανά.
Η απολαυστική παράσταση έρχεται να επιβεβαιώσει γιατί ο Μάρκος Σεφερλής θεωρείται ο «καπετάνιος» της σύγχρονης επιθεώρησης. Με τον χαρακτηριστικό του αυθορμητισμό, ξεδιπλώνει μια σειρά από σπαρταριστά σκετς που βάζουν στο στόχαστρο τα πάντα: από τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις μέχρι τη σόουμπιζ.
Μέσα στον καθημερινό καταιγισμό των πληροφοριών και της έντασης, ο ακούραστος showman προσφέρει στους τηλεθεατές στιγμές γεμάτες χιούμορ, καυστικούς διαλόγους και ανατροπές.
«Markos by Night», μια τηλεοπτική εμπειρία με ξεκάθαρο θεατρικό παλμό!
Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Έλενα Τσαβαλιά, Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Αγριόμαλλος, Λεωνίδας Ιορδάνου, Νίκος Λάιος, Νατάσα Βελιανίτη
Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής
Κείμενα & Στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος Παπαδόπουλος
MARKOS BY NIGHT
ΣΑΒΒΑΤ0 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟ MEGA
