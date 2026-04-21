Οικο-δυστοπία: Πώς Ασία και Αφρική φαντάζονται το τέλος

Culture Live 21 Απριλίου 2026, 06:02

Από την Κίνα έως τη Νιγηρία, η οικο-δυστοπία αποτυπώνει φόβους, ανισότητες και την κλιματική κρίση μέσα από ιστορίες ενός κόσμου που αλλάζει δραματικά.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι ιστορίες για το τέλος του κόσμου δεν μοιάζουν πια με μακρινές φαντασιώσεις — διαβάζονται όλο και περισσότερο σαν προειδοποιήσεις. Μέσα από την περιβαλλοντική λογοτεχνία, και ειδικά την οικο-δυστοπία, συγγραφείς από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη επιχειρούν να δώσουν μορφή σε ένα μέλλον που ήδη διαφαίνεται: έναν κόσμο πιο άνισο, πιο μολυσμένο και λιγότερο βιώσιμο. Τα βιβλία αυτά δεν λειτουργούν μόνο ως αφήγηση, αλλά και ως τρόπος κατανόησης της απώλειας ενός σταθερού κλίματος.

Στο νέο βιβλίο Nature’s Return, ο Καθηγητής Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Νιούκασλ, Άλαστερ Μπόνετ πώς, την ώρα που στη Δύση ενισχύονται οι αντι-περιβαλλοντικές φωνές, σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας διαμορφώνεται ένα πολυφωνικό και ιδιαίτερα επείγον λογοτεχνικό τοπίο γύρω από την οικολογική κρίση.

Από την Κίνα και την Ταϊβάν έως τη Νιγηρία και την Ινδία, οι ιστορίες αυτές αποκτούν ξεχωριστό βάρος και διαφορετικές αποχρώσεις.

Κίνα και Ταϊβάν

«Είστε έντομα» — αυτό είναι το παγερό μήνυμα που απευθύνουν οι εξωγήινοι στην τριλογία του Λιου Τσιξίν, Remembrance of Earth’s Past, ένα από τα πιο εμβληματικά έργα σύγχρονης επιστημονικής φαντασίας. Η τηλεοπτική μεταφορά του Netflix, The Three-Body Problem, αναμένεται να επιστρέψει με δεύτερη σεζόν στα τέλη του 2026.

Η αφήγηση του Λιου εμπεριέχει μια έντονη ιδέα περιβαλλοντικής «ανταπόδοσης», η οποία συνδέεται με τον «πόλεμο κατά της φύσης» την εποχή του Μάο — μια περίοδο που σημάδεψε βαθιά το τοπίο μέσω εκτεταμένων παρεμβάσεων, όπως μαζικά αρδευτικά έργα και αποψίλωση, στο όνομα της οικονομικής ανάπτυξης.

Το έργο του εντάσσεται σε μια ευρύτερη οικολογική στροφή της κινεζικής κουλτούρας. Οι κριτικοί Γιουέ Ζου και Σι Λιου επισημαίνουν ότι τέτοιες αφηγήσεις εστιάζουν σε φαινόμενα όπως η ανεξέλεγκτη ρύπανση, η έλλειψη νερού, η εξάντληση των φυσικών πόρων, ο υπερπληθυσμός και τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Η Κάρα Χίλι, από το Wabash College στην Ιντιάνα, παρατηρεί ότι, ενώ στο παρελθόν οι Κινέζοι διανοούμενοι χρησιμοποιούσαν την ιστορία για να σχολιάσουν το παρόν, σήμερα στρέφονται στο μέλλον για τον ίδιο σκοπό.

Στο Waste Tide του Τσεν Τσιουφάν, η επιστημονική φαντασία χαρακτηρίζεται ως «ο μεγαλύτερος ρεαλισμός της εποχής μας». Το σκηνικό είναι ένα νησί πνιγμένο στα ηλεκτρονικά σκουπίδια, όπου ζουν μετανάστες, συμμορίες και μεταλλαγμένοι άνθρωποι. «Αυτό το νησί δεν έχει καμία ελπίδα. Ο αέρας, το νερό, το έδαφος και οι άνθρωποι έχουν βυθιστεί στα σκουπίδια για υπερβολικά πολύ καιρό», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το ζήτημα των τεχνολογικών αποβλήτων μπορεί να έχει ιδιαίτερη ένταση στην Κίνα, όμως η θεματική του αγγίζει παγκόσμιο κοινό. Αυτό εξηγεί και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για έργα από την Ταϊβάν, όπως το The Membranes του Τσι Τα-γουέι και το The Man with the Compound Eyes του Γου Μινγκ-γι.

Νιγηρία

Στο Lost Ark Dreaming του Σούγι Ντέιβις Οκουνγκμπόουα, η κλιματική κρίση έχει ήδη μετατραπεί σε καταστροφή: το Λάγος έχει βυθιστεί και οι επιζώντες ζουν στοιβαγμένοι στο Pinnacle, έναν τεράστιο, μισοβυθισμένο ουρανοξύστη. Οι εύποροι κατοικούν στους ανώτερους ορόφους, απομονωμένοι και προστατευμένοι, ενώ οι φτωχότεροι βρίσκονται χαμηλότερα, αντιμέτωποι με τα νερά και τον αποκλεισμό.

Η οικο-δυστοπία εδώ, όπως και στην Κίνα, συνδέεται άμεσα με την ανισότητα και την ιστορική εμπειρία της αποικιοκρατίας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και έργα όπως το Noor της Ννέντι Οκοραφόρ και το War Girls του Τότσι Ονιεμπούτσι.

Ινδία

Στην Ινδία, συγγραφείς όπως η Λαβάνια Λακσμιναραγιάν (Analog/Virtual) και ο Βαρούν Τόμας Μάθιου (The Black Dwarves of the Good Little Bay) προσεγγίζουν την οικο-δυστοπία με τον δικό τους τρόπο.

Το δεύτερο έργο τοποθετείται στο 2041, σε μια μετα-Μουμπάι πραγματικότητα, όπου οι άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί σε ένα οχυρωμένο συγκρότημα που ονομάζεται Bombadrome, περικυκλωμένο από μια άγονη, κατεστραμμένη έκταση.

Η δυσπιστία απέναντι στην τεχνολογία αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της ινδικής επιστημονικής φαντασίας. Παρ’ όλα αυτά, το νέο αυτό κύμα οικο-δυστοπιών δεν αναπτύσσεται απομονωμένα, αλλά αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας συζήτησης για το μέλλον.

Κατεστραμμένα τοπία, απώλεια βιοποικιλότητας και κύματα βιομηχανικών απορριμμάτων εμφανίζονται ξανά και ξανά σε αυτά τα έργα. Η κλιματική αλλαγή, ωστόσο, παραμένει η πιο κυρίαρχη απειλή, ιδιαίτερα σε αφηγήσεις από τη Νότια Ασία και την Αφρική.

Ο Αιγύπτιος συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας Εμάντ Ελ-Ντιν Άισα είχε διατυπώσει την άποψη ότι η δυστοπία είναι κυρίως δυτικό είδος, καθώς όσοι ζουν με πραγματικούς φόβους δεν χρειάζεται να τους επινοήσουν. Στην πράξη, όμως, φαίνεται πως ισχύει το αντίθετο: οι υπαρκτές αγωνίες δεν περιορίζουν τη φαντασία — την ενεργοποιούν.

Σήμερα, η δυστοπική φαντασία είναι βαθιά οικολογική, άμεσα συνδεδεμένη με το παρόν και ταυτόχρονα στραμμένη στο μέλλον, καλώντας μας να κοιτάξουμε κατάματα όσα έρχονται.

*Με πληροφορίες από: The Conversation 

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ
Ήταν ο εμβληματικός μετρ του σασπένς Άλφρεντ Χίτσκοκ πραγματικά κακοποιητικός ή η «τυραννική» φήμη του ήταν αποτέλεσμα μνησικακίας από συνεργάτες και βιογράφους του;

Μπορεί μια νέα βιογραφική ταινία να ξεπλύνει τον Μάικλ Τζάκσον;
Η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είναι μια σύνθετη και πολυδάπανη επιχείρηση διαχείρισης της δημόσιας εικόνας του, που εγείρει ερωτήματα για τα όρια μεταξύ τέχνης και προπαγάνδας σημειώνει ο Guardian

Το ιστορικό μπαρ της ταινίας «Πέρα από την Αφρική» εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο στις γυναίκες
Το Muthaiga Country Club του Ναϊρόμπι, που άνοιξε το 1913 για την βρετανική ελίτ, έχει εμπλακεί σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με το αν πρέπει να επιτρέψει την είσοδο γυναικών στο Member’s Bar του.

Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ο Γιώργος Παπασταμούλος συνδέει την Αθήνα με τους Κενυάτες δρομείς με ένα ντοκιμαντέρ στα 2.500 μ. υψόμετρο
«Αυτό που δεν γνωρίζαμε ήταν ότι πριν από τα 80s η Κένυα δεν είχε αναδειχθεί σε παγκόσμια υπερδύναμη του στίβου και όλα ξεκίνησαν από τις επιτυχίες στην Αθήνα το 1986» λέει ο Γιώργος Παπασταμούλος.

«Ένας αλκοολικός και ένας άχρηστος» – O Όσκαρ Ουάιλντ και ο σκανδαλώδης αδερφός του
Ο Μάθιου Στάργκις εξερευνά τις ζωές του Γουίλι Oυάιλντ, της Μέιμπελ Μπίαρντσλεϊ και του Χάουαρντ Στάργκις -των λιγότερο γνωστών αδελφών τριών διάσημων προσωπικοτήτων της βικτοριανής εποχής, στο βιβλίο «Relative Failures».

Η Σαρλίζ Θερόν σχολιάζει τη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ για την όπερα
Η Σαρλίζ Θερόν κλήθηκε να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και τον χορό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης.

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

Διεθνής Ημέρα Μνημείων: «Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου
Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες αλλά και πολλοί κάτοικοι της πόλης, εκμεταλλεύονται την ελεύθερη είσοδο

Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Το Ισραήλ θα έπρεπε να αποκλειστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης
«Είναι υποχρέωση που απορρέει από το διεθνές δίκαιο τα (άλλα) κράτη να μη βοηθούν ένα κράτος το οποίο διαπράττει παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», υπενθύμισε η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα Παλαιστινιακά Εδάφη Φραντσέσκα Αλμπανέζε

Διακομματικό μήνυμα υποστήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο στο Καπιτώλιο
Φέτος η επέτειος των 205 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 συμπίπτει με τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, γεγονός που επισημάνθηκε στα πολιτικά μηνύματα των περισσότερων νομοθετών

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός ανά περιοχή

Αβεβαιότητα περιβάλλει τις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν – Τα μηνύματα Τραμπ και δηλώσεις της Τεχεράνης
Το Πακιστάν προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη διεξαγωγή του β' γύρου διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν. Ωστόσο, δεν είναι σίγουρο ότι τελικά θα πραγματοποιηθούν, με το Ιράν να καταγγέλλει αμερικανικές απειλές.

Ευρώπη: Ο πληθυσμός της ΕΕ θα μειωθεί κατά 12% έως το 2100 – Ποιες χώρες θα πληγούν πλησούν περισσότερο;
Οι προβλεπόμενες δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, με τον πληθυσμό της ΕΕ να αναμένεται να μειωθεί κατά 53 εκατομμύρια έως το 2100

Μάλτα: H χώρα της Ευρώπης που η βενζίνη είναι πάντα φθηνή – Δεν οφείλεται σε κάποιο «μαγικό»
Οι τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη εξαιτίας της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Παρά τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστέκεται στην αύξηση των τιμών και το κάνει εδώ και χρόνια.

Μπορεί το Tinder να ξανακερδίσει τις γυναίκες;
Ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας διαδικτυακών γνωριμιών στον κόσμο έχει θέσει στον εαυτό του έναν σύνθετο στόχο: να κάνει το Tinder λιγότερο «κλαμπ ανδρών»

Εξπρές επιστροφές φόρου κάθε εβδομάδα
Με έξτρα φόρο ένας στους τέσσερις που έχει καταθέσει δήλωση - Με επιστροφή φόρου σχεδόν τέσσερις στους δέκα - Ενας στους τρεις υπέβαλε τη δήλωσή του

Η «εβδομάδα Μακρόν» και η αναζήτηση θετικού αφηγήματος για την κυβέρνηση
Η επίσκεψη Μακρόν θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου, με την κυβέρνηση να θέλει να προβάλει την ελληνογαλλική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αλλαγής κλίματος.

Αφθώδης πυρετός: Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, νέες αποζημιώσεις και ασάφεια για τα τυριά και τον εμβολιασμό
Ο αφθώδης πυρετός φέρνει επιπρόσθετες αποζημιώσεις στη Λέσβο - Στο σκοτάδι τα δεδομένα γύρω από τον ιό - «Δεν έχει νόημα μια κουβέντα για τον εμβολιασμό τώρα» λέει το ΥπΑΑΤ - Συνεχίζουν το μπλόκο στους κτηνιατρικούς ελέγχους και τον αποκλεισμό του λιμανιού οι Λέσβιοι

Η Ευρώπη αλλάζει τα κινητά
Τι θα αγοράζουμε από το 2027 - Νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνουν μπαταρίες που αλλάζουν εύκολα, υποχρεωτικές επισκευές και τέλος στα κινητά «μίας χρήσης»

Βρετανικά πανεπιστήμια πλήρωσαν εταιρεία ασφαλείας για να «κατασκοπεύει» φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές
Μια εταιρεία υπό τη διεύθυνση πρώην αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών προσλήφθηκε από μεγάλα βρετανικά πανεπιστήμια για να ερευνήσεις φοιτητές και ακαδημαικούς με φιλοπαλαιστινιακή δράση

Μέση Ανατολή: Μια νέα περιφερειακή συμμαχία διαμορφώνεται με Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτο
Στη δυνατότητα σχηματισμού μιας βασικής συμμαχίας στη Μέση Ανατολή, με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν, την Τουρκία και την Αίγυπτο, αναφέρεται ο πακιστανός πρώην υπουργός Πληροφοριών.

Γάζα: 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα
«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό τα μεσάνυχτα», βορειοδυτικά της Χαν Γιούνις, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας.

Βραζιλία: Σχεδόν 200 τουρίστες επισκέφθηκαν φαβέλα για το ηλιοβασίλεμα και έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών
Πήγαν εκδρομή στην κορυφή μιας φαβέλας του Ρίο ντε Τζανέιρο για να απολαύσουν και το ηλιοβασίλεμα, αλλά για κακή τους τύχη έπεσαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε κακοποιούς και αστυνομικούς.

Τουρκία: Πόζαρε με τη σημαία του ψευδοκράτους η Ρόζμαρι Ντι Κάρλο του ΟΗΕ
«Δυσφορία» προκαλεί η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, ποζάροντας με τη σημαία του ψευδοκράτους, κατά τη συνάντησή της με τον Τουφάν Ερχιουρμάν στην Τουρκία.

Αϊτή: Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών από πολυεθνική δύναμη που θα έπρεπε να τα προστατεύει
Εσωτερικό έγγραφο του ΟΗΕ αναφέρεται στην έρευνα για τον βιασμό 12χρονης και δυο ακόμη 16χρονων κοριτσιών, καθώς και στη σεξουαλική βία σε βάρος 18χρονης, από πολυεθνική δύναμη στην Αϊτή.

Ουκρανία: Για κλιμάκωση των επιθέσεων και επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης, προειδοποιεί ο ΟΗΕ
«Ανησυχητική κλιμάκωση των εχθροπραξιών» στην Ουκρανία, διαπιστώνει ο ΟΗΕ καθώς «οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζουν να εντείνονται, με αυξανόμενα θύματα μεταξύ αμάχων και εκτεταμένες καταστροφές».

Ουγγαρία: Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ υπονοεί ότι ο Νετανιάχου θα συλληφθεί εάν πάει στη χώρα
Ο Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε επίσης ότι έχει ενημερώσει τον Νετανιάχου για την επιθυμία του να επανεντάξει την Ουγγαρία στο σύστημα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

