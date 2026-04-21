Σημαντική είδηση:
21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 21 Απριλίου 2026, 15:58

Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία

«Μετά την τοποθέτηση και του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές, ότι επιθυμεί οι βουλευτές που θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, εγώ δε μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας

Πώς η θεωρία “Broaden and Build” μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Πώς η θεωρία "Broaden and Build" μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Ο Στέλιος Πέτσας ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του ότι δεν τάσσεται υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που εμπεριέχονται στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσε ότι θα απέχει από την αυριανή ψηφοφορία.

Ο βουλευτής της ΝΔ μάλιστα έκανε λόγο «για έναν μεγάλο κατήφορο» που ανοίγει, κατά τον οποίο όλοι οι βουλευτές θα διώκονται για οποιοδήποτε θέμα με τρόπο πρωτοφανή.

«Εγώ θεωρώ ότι η αποστολή ενός μηνύματος που να ρωτάει κάποιος αν αυτό γίνεται, όπως έχει κάνει ο κ. Βαρτζόπουλος ή η αποστολή ενός email όπως έχει κάνει ο κ. Μηταράκης εμπίπτουν καθαρά στην πολιτική τους δραστηριότητα και στα καθήκοντά τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «επομένως η πρόθεσή μου είναι να μην ψηφίσω για άρσεις ασυλίας για αυτούς τους ανθρώπους γιατί ανοίγει ένας κατήφορος πάρα πολύ μεγάλος, όπου θα διώκονται όλοι οι βουλευτές για οποιοδήποτε θέμα».

«Εγώ προσωπικά είχα εκφράσει αυτήν την άποψη, όχι τώρα, αλλά εδώ και περίπου 15 μέρες ή και περισσότερο στον πρόεδρο της επιτροπής Δεοντολογίας τον κ. Γεωργαντά, είχα συζητήσει δια ζώσης και τηλεφωνικά με τον κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, τον γενικό γραμματέα της Κ.Ο. και επομένως είχα διατυπώσει αυτή την άποψη», δήλωσε.

Για να τονίσει ότι «μετά την τοποθέτηση και του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές, ότι επιθυμεί οι βουλευτές που θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, εγώ δε μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω».

«Ο κόσμος δεν θέλει σιωπηλούς βουλευτές, αλλά ανθρώπους που να εκφράζουν τη γνώμη τους με βάση τον όρκο που έχουν δώσει στο Σύνταγμα και να ψηφίζουν κατά συνείδηση», επισήμανε χαρακτηριστικά.

«Πρόχειρη» για τον Πέτσα η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Ο κ. Πέτσας υποστήριξε ότι η αξιολόγηση που έκανε η ευρωπαϊκή εισαγγελία πριν στείλει τη δικογραφία στη Βουλή ήταν «ανεπαρκής» και «πρόχειρη».

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, το Μαξίμου έχει ασκήσει έντονες πιέσεις σε βουλευτές προκειμένου να περιορίσει τις διαφορποιήσεις ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας την ώρα που οι γκρίνιες στην ΚΟ της ΝΔ δεν κρύβονται.

Η δημόσια διαφωνία του Στέλιου Πέτσα με την κομματική γραμμή – έστω και χωρίς να έχει τεθεί επισήμως θέμα κομματικής πειθαρχίας μετά και τις δημόσιες ενστάσεις – δείχνει ότι οι αντιδράσεις δεν είναι εύκολο να κρυφτούν κάτω από το χαλί πόσο μάλλον όταν η ΝΔ έχει μπροστά της συνέδριο.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιρασμένο ταμπλό με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Πώς η θεωρία "Broaden and Build" μπορεί να ενισχύσει τη θετική σκέψη;

Ιράν: Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα στείλουμε αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ

Ιράν: Δεν έχουμε αποφασίσει αν θα στείλουμε αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Ηρεμία 21.04.26

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 

«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς

«Δεν είμαστε εμείς που λέμε 'ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά', αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Βολές Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Πολιτική 21.04.26

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης

Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας

«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου

«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή
Διπλωματία 21.04.26

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή

Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 21.04.26

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες

Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

Νατάσα Ρουγγέρη
ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους
Κόμματα 21.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για 21η Απριλίου: Καθήκον μας η υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών απέναντι σε κάθε περιορισμό τους

«Το δυνάμωμα της Δημοκρατίας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των πολιτών, η προάσπιση του Κράτους Δικαίου, ο έλεγχος της αυθαιρεσίας οποιασδήποτε εξουσίας αποτελούν πάντα τον οδηγό για κάθε δημοκρατικό, αριστερό πολίτη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη
Πολιτική 21.04.26

Επίσκεψη του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην Αθήνα – Συνάντηση με Τασούλα και Μητσοτάκη

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του Μονακό στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη
Επικαιρότητα 21.04.26

Βουλή: Αύριο η ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – «Πυρά» αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο την ψηφοφορία που θα γίνει αύριο, Τετάρτη, για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη
Πολιτική 21.04.26

Τασούλας 21η Απριλίου: Η θλιβερή επέτειος μάς υπενθυμίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη

«Οφείλουμε πρωτίστως με ενότητα, να διαφυλάσσουμε το πολίτευμά μας, κρατώντας το δημόσιο βίο μακριά από τον διχασμό, που ιστορικά υπήρξε πάντα πρόσφορο έδαφος για την αποδυνάμωση της δημοκρατίας» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας

Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους
Επικαιρότητα 21.04.26

Μητσοτάκης για 21η Απριλίου: Στη σκοτεινή επέτειο αντιτάσσουμε τον αισιόδοξο ορίζοντα μιας καλύτερης ζωής για όλους

Με αιχμές επέλεξε να τιμήσει τη μαύρη επέτειο της 21ης Απριλίου 1967 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς ανέφερε πως «τα αγαθά της Δημοκρατίας και του Κοινοβουλευτισμού δεν είναι ποτέ αυτονόητα ή δεδομένα. Με τον φτηνό λαϊκισμό του ψέματος και τη δημαγωγία των εύκολων συνθημάτων να αποτελούν τις σύγχρονες απειλές εναντίον τους»

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
Επικαιρότητα 21.04.26

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας

«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
Ενεργειακή κρίση 21.04.26

Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων

Η Κομισιόν εξετάζει σειρά μέτρων για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη καυσίμων για την αεροπορία. Στόχος, να μη χρειαστεί να επιβληθεί μείωση πτήσεων και να συνεχιστούν κανονικά τα αεροπορικά ταξίδια.

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»
Άλλα Αθλήματα 21.04.26

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε απόλυτα στον δεύτερο ημιτελικό των πλέι οφ, απέκτησε μεγάλες διαφορές (8-14, 19-29) και πέρασε με χαρακτηριστική άνεση από την έδρα του Ιωνικού, κάνοντας το 2-0 στη σειρά.

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
End of an era 21.04.26

Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία

Το ντοκιμαντέρ της Zara McDermott «Ibiza: Secrets Of The Party Island» προβλήθηκε στο BBC, το 2024, με το σλόγκαν «Χρήματα, υπερβολή, πολυτέλεια – καθώς οι διάσημοι συγκεντρώνονται για να περάσουν καλά, μήπως το πάρτι τελειώνει;».

Έφη Αλεβίζου
Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
Κόσμος 21.04.26

Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»

Η Μελόνι ανέθεσε στον Ιταλό πρεσβευτή στη Βέρνη να επιληφθεί του θέματος για να βεβαιωθεί ότι οι ελβετικές αρχές θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους ότι η Ελβετία θα πληρώσει τους λογαριασμούς

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»
Ελλάδα 21.04.26

Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»

Η Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων καταδικάζει κάθε προσπάθεια παρέμβασης ή υποβάθμισης του έργου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Μίνα Μουστάκα
NBA: Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο… Σκρουτζ!
Μπάσκετ 21.04.26

Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο... Σκρουτζ!

Αυστηρές περικοπές από τον νέο ιδιοκτήτη των Μπλείζερς που απαιτεί νωρίτερα τσεκ άουτ από ξενοδοχεία, μικρά συμβόλαια στους προπονητές, ενώ απαγόρευσε ακόμη και τα δωρεάν μπλουζάκια για τους οπαδούς!

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο
Ενεργειακή διπλωματία 21.04.26

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αγωγός Ντρούζμπα θα επαναλειτουργήσει – Μόλις ήρε το βέτο ο Όρμπαν για το δάνειο

Ο αγωγός υπέστη ζημιές, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και οι Ουγγαρία και Σλοβακία είχαν κατηγορήσει το Κίεβο ότι καθυστερούσε την επιδιόρθωσή του. Απέδιδαν στην Ουκρανία εκβιασμό, ώστε να εξασφαλίσει την ένταξή της στην ΕΕ.

Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead
English edition 21.04.26

Greece Tax Evasion Soars, Auto Repair Shops Lead

Nearly one in three businesses audited in 2025 were found violating tax rules, with car repair services topping the list as authorities impose billions in fines and hundreds of shutdowns

Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: «Έχασα τη ζωή μου όλη, είχαν σχέδιο να την εξαφανίσουν, να πάθουν ότι της έκαναν» – Συγκλονίζει η μητέρα της Μυρτούς

Μία εβδομάδα μετά το θάνατο της 19χρονης, η μητέρα της ζητά δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό της κόρης της - Τι λέει ο 66χρονος που έστειλε χρήματα στη Μυρτώ

Οxford Economics: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο
Οxford Economics 21.04.26

Eνεργειακό σοκ: Η αγορά εργασίας της Ευρωζώνης θα αντέξει, αλλά το τίμημα θα είναι επώδυνο

Νέα ανάλυση της Οxford Economics εξηγεί γιατί η αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη, θα αντέξει το ενεργειακό σοκ, αλλά με ένα επώδυνο τίμημα: Μείωση των πραγματικών μισθών και πάγωμα των προσλήψεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Το Netflix ενδιαφέρεται να κάνει τη ζωή του Σέρχιο Κόκε ταινία

Ο Σέρχιο Κόκε, μίλησε για πρώτη φορά με την αποφυλάκιση του και αναφέρθηκε στη ζωή του, το ποδόσφαιρο, αλλά και στη φυλακή στην οποία κατέληξε για υπόθεση ναρκωτικών. Επίσης αποκάλυψε ότι Netflix ενδιαφέρεται να κάνει την ιστορία του ου ταινία.

Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει
Πόλεμος στο Ιράν 21.04.26

Η διπλωματία Τραμπ περιλαμβάνει πολύ Truth Social – Βομβαρδισμός αναρτήσεων με την εκεχειρία να λήγει

Από την ώρα που ξύπνησε, ο Τραμπ με αναρτήσεις και δηλώσεις του τύπου «καρότο και μαστίγιο» προσπαθεί να σύρει το Ιράν στη δική του συμφωνία. Κάνει το αντίθετο από αυτό που τον συμβουλεύουν οι επιτελείς του.

Αρχοντία Κάτσουρα
Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε
The Good Life 21.04.26

Aldeas – Πρεμιέρα στην Αγία Έδρα για την τελευταία εξομολόγηση του Πάπα Φραγκίσκου στον Μάρτιν Σκορσέζε

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, το Βατικανό φιλοξενεί την παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε για τον Πάπα Φραγκίσκο, τιμώντας τη συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία του εμβληματικού Ποντίφικα

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά
On Field 21.04.26

Το σχέδιο για να επιβάλλουν τον Λανουά

Αρχικά, έβαλαν μπροστά τους διαιτητές και τους βοηθούς της Super League, όμως αν και η ΕΠΟ θα πιέσει, η αρμοδιότητα ανήκει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις
Ελλάδα 21.04.26

Κεφαλονιά: Η μαύρη περούκα και τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ με τον σύντροφό της λίγες ώρες πριν πεθάνει – Νέες αποκαλύψεις

Η Μυρτώ ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τον 23χρονο φίλο της είχε συνομιλία μέσω μηνυμάτων με τον σύντροφό της και τα στοιχεία που προκύπτουν αποκαλύπτουν νέα δεδομένα για την υπόθεση

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου
Ελλάδα 21.04.26

Μπλόκο του ΣτΕ στην επέκταση ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην παραλία Μύτακας της Μήλου

Είναι η δεύτερη φορά που το ΣτΕ παγώνει προσωρινά τα έργα καθώς και τον περασμένο Ιανουάριο, με προσωρινή διαταγή του προέδρου του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ Χρήστου Ντουχάνη  είχαν σταματήσει  οι οικοδομικές εργασίες για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στη Μήλο

Μίνα Μουστάκα
ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες
Φήμες και πραγματικότητα 21.04.26

ΗΠΑ: Δέκα εξαφανίσεις επιστημόνων έβαλαν φωτιά στο διαδίκτυο – Εργάζονταν σε πυρηνικές και κρίσιμες υπηρεσίες

Έρευνα έχει ξεκινήσει το FBI για τους θανάτους ή τις εξαφανίσεις επιστημόνων που εργάζονταν σε μυστικά κυβερνητικά εργαστήρια τα τελευταία χρόνια. Αυτό που εξετάζεται κυρίως είναι αν έχουν σημεία σύνδεσης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Οργή – Ο ιστότοπος που συνδέεται με τον ομαδικό βιασμό της Ζιζέλ Πελικό «επανήλθε»
Coco.gg 21.04.26

Οργή

Ο ιστότοπος «Coco», τον οποίο χρησιμοποίησε ο σύζυγος της Πελικό, Ντομινίκ, για να στρατολογήσει άνδρες που θα σοδομούσαν στη γυναίκα του, μέσα στο σπίτι τους, «επανήλθε», προκαλώντας την οργή ακτιβιστών.

Έφη Αλεβίζου
Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία
Οικονομικές Ειδήσεις 21.04.26

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός 2026» πραγματοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με σταδιακή πρόσβαση των δικαιούχων ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

