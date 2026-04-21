Ο Στέλιος Πέτσας ξεκαθάρισε σε συνέντευξή του ότι δεν τάσσεται υπέρ της άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που εμπεριέχονται στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσε ότι θα απέχει από την αυριανή ψηφοφορία.

Ο βουλευτής της ΝΔ μάλιστα έκανε λόγο «για έναν μεγάλο κατήφορο» που ανοίγει, κατά τον οποίο όλοι οι βουλευτές θα διώκονται για οποιοδήποτε θέμα με τρόπο πρωτοφανή.

«Εγώ θεωρώ ότι η αποστολή ενός μηνύματος που να ρωτάει κάποιος αν αυτό γίνεται, όπως έχει κάνει ο κ. Βαρτζόπουλος ή η αποστολή ενός email όπως έχει κάνει ο κ. Μηταράκης εμπίπτουν καθαρά στην πολιτική τους δραστηριότητα και στα καθήκοντά τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «επομένως η πρόθεσή μου είναι να μην ψηφίσω για άρσεις ασυλίας για αυτούς τους ανθρώπους γιατί ανοίγει ένας κατήφορος πάρα πολύ μεγάλος, όπου θα διώκονται όλοι οι βουλευτές για οποιοδήποτε θέμα».

«Εγώ προσωπικά είχα εκφράσει αυτήν την άποψη, όχι τώρα, αλλά εδώ και περίπου 15 μέρες ή και περισσότερο στον πρόεδρο της επιτροπής Δεοντολογίας τον κ. Γεωργαντά, είχα συζητήσει δια ζώσης και τηλεφωνικά με τον κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, τον γενικό γραμματέα της Κ.Ο. και επομένως είχα διατυπώσει αυτή την άποψη», δήλωσε.

Για να τονίσει ότι «μετά την τοποθέτηση και του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές, ότι επιθυμεί οι βουλευτές που θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, εγώ δε μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω».

«Ο κόσμος δεν θέλει σιωπηλούς βουλευτές, αλλά ανθρώπους που να εκφράζουν τη γνώμη τους με βάση τον όρκο που έχουν δώσει στο Σύνταγμα και να ψηφίζουν κατά συνείδηση», επισήμανε χαρακτηριστικά.

«Πρόχειρη» για τον Πέτσα η αξιολόγηση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Ο κ. Πέτσας υποστήριξε ότι η αξιολόγηση που έκανε η ευρωπαϊκή εισαγγελία πριν στείλει τη δικογραφία στη Βουλή ήταν «ανεπαρκής» και «πρόχειρη».

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, το Μαξίμου έχει ασκήσει έντονες πιέσεις σε βουλευτές προκειμένου να περιορίσει τις διαφορποιήσεις ενόψει της αυριανής ψηφοφορίας την ώρα που οι γκρίνιες στην ΚΟ της ΝΔ δεν κρύβονται.

Η δημόσια διαφωνία του Στέλιου Πέτσα με την κομματική γραμμή – έστω και χωρίς να έχει τεθεί επισήμως θέμα κομματικής πειθαρχίας μετά και τις δημόσιες ενστάσεις – δείχνει ότι οι αντιδράσεις δεν είναι εύκολο να κρυφτούν κάτω από το χαλί πόσο μάλλον όταν η ΝΔ έχει μπροστά της συνέδριο.