Σημαντική είδηση:
22.04.2026 | 09:39
Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία μετά από σύγκρουση με ζώο στη Σκύδρα
Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται
Πολιτική Γραμματεία 21 Απριλίου 2026, 21:04

Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται

Αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε συγκεκριμένους ποιοτικούς δείκτες σε νέα δημοσκόπηση. Απόρριψη του αφηγήματος που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε λάθος κατεύθυνση η χώρα. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα». Υποχωρεί ελαφρώς το «κόμμα Καρυστιανού».

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Βαρύ το κλίμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στο Μαξίμου κάτι που αποτυπώνεται και δημοσκοπικά.

Τι λένε οι πολίτες για τα ρουσφέτια, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τις πρόωρες εκλογές, τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Η πρόθεση ψήφου και τα «κόμματα» Τσίπρα και Καρυστιανού

Οι επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όχι μόνο δεν γίνονται αποδεκτές από την πλειοψηφία των πολιτών αλλά γνωρίζουν και την αποδοκιμασία των συμμετεχόντων στην έρευνα κοινής γνώμης με απόρριψη του αφηγήματος περί πολιτικά παράξενων ρόλων του ανεξάρτητου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χωρίς «καύσιμα» η Νέα Δημοκρατία

Η νέα δημοσκόπηση της RealPolls για το Protagon, η οποία διεξήχθη το τριήμερο 18-20 Απριλίου, σε δείγμα 1.631 ατόμων, δίνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες απαντήσεις τόσο ως προς τις προθέσεις ψήφου και τις εκτιμήσεις εκλογικού αποτελέσματος, όσο και ως προς το πώς διαμορφώνεται το συλλογικό θυμικό.

Από τα ευρήματα της έρευνας είναι εμφανές πως το λεγόμενο «εφέ πολέμου» που είχε ενισχύσει τη ΝΔ τον Μάρτιο σχεδόν εξανεμίστηκε, καθώς το κυβερνών κόμμα βρέθηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες αντιμέτωπο με την αναζωπύρωση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη.

Μπούμερανγκ για την κυβέρνηση οι χειρισμοί για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Με πάταγο καταρρέει και το αφήγημα που εξυφάνθηκε πρόσφατα από κυβερνητικούς αξιωματούχους για τον πολιτικά παράξενο ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ –θέση στην οποία επιμένει, για παράδειγμα, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης.

Στην ερώτηση αν συμφωνούν ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει πολιτικά παιχνίδια» στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, μόλις το 23,7% συμφωνεί (11,6% «συμφωνώ»  και 12,1% «μάλλον συμφωνώ»), ενώ το 66,6% διαφωνεί: εντυπωσιακά, το 57,9% επιλέγει το κατηγορηματικό «διαφωνώ».

Στην ανάλυση που γίνεται του δημοσκοπικού ευρήματος αναφέρεται πως «η κυβερνητική παράταξη επέλεξε να μεταφέρει ένα μέρος της υπερασπιστικής γραμμής στη νομιμοποίηση του ερευνητικού οργάνου — μια τακτική που θεωρητικά λειτουργεί σε ψηφοφόρους που εμπιστεύονται τη ΝΔ και δυσπιστούν προς τους υπερεθνικούς θεσμούς. Στην πράξη, όμως, η δεξαμενή στην οποία η στρατηγική ‘πιάνει’ είναι μικρότερη του 24% — δηλαδή κάτω από τη δημοσκοπική βάση της ίδιας της ΝΔ».

Οι Έλληνες και το ρουσφέτι

Με το ρουσφέτι να έχει επανέλθει με εμφατικό τρόπο στη δημόσια σφαίρα μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις με τους εμπλεκόμενους πολιτικούς στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ένα 9,4% των ερωτηθέντων δηλώνει ευθέως ότι το έχει χρησιμοποιήσει προσωπικά, ένα 29,2% ότι το έχει χρησιμοποιήσει κάποιος δικός του· συνολικά, σχεδόν τέσσερις στους δέκα πολίτες (38,6%) έχουν άμεση εμπειρία από το ρουσφέτι και το δηλώνουν. Το 59,1% απαντά αρνητικά.

Τα ζητήματα για τα οποία γίνεται η διαμεσολάβηση είναι επίσης αποκαλυπτικά: πρώτη η στρατιωτική θητεία με 13,7%, δεύτερη η πρόσληψη/μετάθεση στο Δημόσιο με 12,7%, τρίτο το ραντεβού σε νοσοκομείο με 6,5%. Ακολουθούν η εγγραφή σε σχολείο / πανεπιστήμιο (2,9%), η επιδότηση (2%), το φορολογικό (1,3%), η οικοδομική άδεια (1,1%) και η δικαστική υπόθεση (0,5%).

Συνταγματικές μεταρρυθμίσεις

Ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στην κοινωνία είναι το κεφάλαιο της έρευνας που αφορά τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις. Η αναθεώρηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη και την ασυλία των υπουργών συγκεντρώνει το εκπληκτικό 92,9% θετικών απαντήσεων (84,7% «σίγουρα ναι» και 8,2% «μάλλον ναι»), με μόλις 4,6% να αντιτίθεται.

Στο πλαίσιο της επικείμενης ψηφοφορίας της 22ης Απριλίου για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, το εύρημα λειτουργεί ως μια σχεδόν ομόφωνη εντολή: οι πολίτες δεν θέλουν πλέον το καθεστώς ειδικής προστασίας.

Στον αντίποδα πάντως, η πρόταση για αναθεώρηση του άρθρου 16 που απαγορεύει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εξακολουθεί να διχάζει: συγκεντρώνει μεν θετική πλειοψηφίαστο 51,8% υπέρ (34,6% και 17,2%) αλλά ένα 41,9% τάσσεται κατά.

Η καθιέρωση ανώτατου αριθμού θητειών για αιρετούς αξιωματούχους συγκεντρώνει 83,8% (64,2% «σίγουρα ναι» και 19,6% «μάλλον ναι»), ενώ η μείωση των βουλευτικών εδρών από 300 σε 240 εγκρίνεται από ένα 71,6% (50,7% και 20,9%).

Η αναθεώρηση του άρθρου 103 περί μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων φτάνει στο 66,6% (48,4% + 18,2%).

Η κατεύθυνση της χώρας

Η ερώτηση σχετικά με την κατεύθυνση της χώρας παράγει ένα καθαρό αποτέλεσμα: 67,2% πιστεύει ότι η Ελλάδα κινείται «μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση», έναντι μόλις 30,1% που πιστεύει το αντίθετο.

Πρόθεση ψήφου στη δημοσκόπηση

Στα ποσοτικά στοιχεία και συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία επιστρέφει στις περιοχές κάτω του ψυχολογικού ορίου του 25%, καθώς μετρήθηκε στο 24,6%, καταγράφοντας απώλειες 1,5 μονάδας από τη μέτρηση του Μαρτίου και πλησιάζοντας στα ποσοστά της έρευνας του Φεβρουαρίου (24,5%).

Παρά τη σαφή μείωση των ποσοστών στην πρόθεση ψήφου, η εικόνα είναι ελαφρά διαφορετική στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος: η έρευνα της RealPolls δίνει στη ΝΔ 30,6% (από 30,8% τον Μάρτιο), πτώση οριακή.

Για τρίτο συνεχόμενο μήνα, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καταγράφει ανοδική πορεία: 10,4% στην πρόθεση ψήφου (από 9,8% τον Μάρτιο και 8,7% τον Φεβρουάριο) και 15,3% στην πρόβλεψη αποτελέσματος (από 14,9% στην προηγούμενη μέτρηση και 12,7% τον Φεβρουάριο).

Μάλιστα για πρώτη φορά λαμβάνει δημοσκοπική στήριξη η πολυσυζητημένη συνεδριακή διακήρυξη για μη συνεργασία με τη ΝΔ: στην ερώτηση «συμφωνείτε με την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αποκλείσει κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές» το 58,8% όλων των ερωτηθέντων απαντούν θετικά (49,7% «συμφωνώ», 9,1% «μάλλον συμφωνώ»), έναντι 29,6% που διαφωνεί.

Η Πλεύση Ελευθερίας σημειώνει μια καθοδική πορεία. Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποχώρησε στην πρόθεση ψήφου στο 6,1% (από 8,1% τον Μάρτιο) και άλλες δύο μονάδες στην πρόβλεψη αποτελέσματος (10,7% από 12,7%).

Το ΚΚΕ υποχωρεί στο 5,4% στην πρόθεση (από 6,3% τον Μάρτιο) και 6,3% πρόβλεψη (από 7,4%), συνεχίζοντας την καθοδική τάση. Η Ελληνική Λύση επίσης υποχωρεί στο 5,8% (από 6,9% – 8,1%).

Η «παράσταση» νίκης

Στην ερώτηση για το ποιο κόμμα πιστεύουν οι πολίτες ότι θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, η ΝΔ παραμένει σαφώς και αδιαμφισβήτητα πρώτη, όμως με κάποια αισθητή υποχώρηση: στο 48,7% (από 54,3% τον Μάρτιο). Το ΠΑΣΟΚ φτάνει στο 7,8% (από 4,7% του Μαρτίου), η Ελληνική Λύση στο 2,6%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 1,3%. Ενα 13,7% επιλέγει «άλλο κόμμα» (από 11,2% τον Μάρτιο) και ένα αξιοσημείωτο 23,2% (από 20,9% στην προηγούμενη μέτρηση) απαντά «δεν γνωρίζω».

Στην ερώτηση αν η προσφυγή σε πρόωρες εκλογές θα βοηθούσε τη χώρα η κοινωνία είναι διχασμένη: 51,1% απαντά θετικά (33,3% «σίγουρα ναι», 17,8% «μάλλον ναι») και 43,1% αρνητικά (21,8% «μάλλον όχι», 21,3% «σίγουρα όχι»).

Στην ερώτηση για το κριτήριο ψήφου στις επόμενες εκλογές όποτε κι αν γίνουν αυτές, η κατάταξη είναι επίσης ενδιαφέρουσα: πρώτη με 35,5% είναι η οικονομία και η καθημερινότητα (πληθωρισμός, μισθοί, φόροι), δεύτερη με 33,9% η διαφάνεια και η διαφθορά. Η πολιτική σταθερότητα ακολουθεί στο 18,2%, ενώ η ιδεολογική ταύτιση καταλαμβάνει μόλις το 8,7%.

Ανοδική τάση για το «κόμμα Τσίπρα», πτωτική για το «κόμμα Καρυστιανού»

Σε αντίθεση με τη φθίνουσα τάση των προηγούμενων μηνών, το κόμμα Τσίπρα καταγράφει τον Απρίλιο ανοδική κίνηση: 12,3% «πολύ πιθανό» (από 9,6% τον Μάρτιο), 7,4% «αρκετά πιθανό» (από 5,8%), με συνολικό θετικό ποσοστό 19,7% (από 15,4%). Το «καθόλου πιθανό» υποχωρεί στο 67% (από 69,6%).

Η ανάκαμψη, σύμφωνα με την ανάλυση που συνοδεύει τη δημοσκόπηση, «πιθανότατα αντανακλά την πιο συγκεκριμένη εικόνα του εγχειρήματος: ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη πριν το Πάσχα ότι το κόμμα του θα ιδρυθεί τον Σεπτέμβριο, δίνοντας χρονοδιάγραμμα μετά από μήνες αναμονής». Επίσης, «ο συνδυασμός χρονικού ορίζοντα και εσωτερικής πολιτικής ατζέντας (ΟΠΕΚΕΠΕ, κράτος δικαίου) φαίνεται να επαναφέρει κάποιους ψηφοφόρους στο ‘παιχνίδι Τσίπρα’».

Η δυνητική ψήφος για την πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού σημειώνει υποχώρηση στο «πολύ πιθανό» (10% από 12,6%) και μικρή άνοδο στο «αρκετά πιθανό» (11,1% από 9,6%) — συνολικό θετικό ποσοστό 21,1% (-1,1% από την προηγούμενη μέτρηση).

Στο σενάριο ψηφοδελτίου, η Καρυστιανού συγκεντρώνει 9,4%, ελαφρώς χαμηλότερα από τον Τσίπρα.

Υποθετικό σενάριο με άλλους αρχηγούς

Η κλασική πλέον ερώτηση της έρευνας της RealPolls για το σενάριο στο οποίο όλα τα κόμματα είχαν διαφορετικούς αρχηγούς επιβεβαιώνει ευρήματα προηγούμενων μηνών. Η ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποχωρεί ελαφρά στο 23,7% (από 24,6% στην πρόθεση), μια πτώση 0,9 μονάδων που υποδηλώνει ισχυρό κομματικό πυρήνα.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αντιθέτως εκτινάσσεται στο 17,5% (από 10,4%), επιβεβαιώνοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζει να υποαποδίδει ως αρχηγός του κόμματός του. Ο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνει στο 6,7% (από 3,8%). Το ΚΚΕ σχεδόν ίδιο στο 5,3% (από 5,4%). Η Ελληνική Λύση υποχωρεί στο 3,6% (από 5,8%). Η Πλεύση Ελευθερίας, χωρίς την κυρία Κωνσταντοπούλου, εξαϋλώνεται στο 0,7% (από 6,1%) — το πιο ακραίο εύρημα, επιβεβαιώνοντας τον έντονο προσωποκεντρικό χαρακτήρα της.

Μέτρα στήριξης: Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο για ενίσχυση

Μέτρα στήριξης: Αντίστροφη μέτρηση για τις ανακοινώσεις – Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο για ενίσχυση

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Το «κρυφό» λίπος που επιτίθεται ύπουλα σε όλο το σώμα

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ για τους Ιρανούς η παράταση της εκεχειρίας

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων
Δημόσιο 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων

«Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την κατακόρυφη αύξησή τους

ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες

Σε κρίσιμη φάση εσωκομματικής αναδιάταξης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο Κάραβελ και επίκεντρο τις νέες ισορροπίες στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου

Στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποφευχθεί ένα γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία καθώς η κυβερνητική γραμμή είναι υπέρ της υπερψήφισης της άρσης ασυλίας

Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»
Παρασκήνιο 21.04.26

Βουλγαράκης κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή – «Το μεγαλύτερο ρουσφέτι ενός πρωθυπουργού…»

Επικριτικός για την πρόταση που έπεσε στο τραπέζι από τον πρωθυπουργό για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού ο Γιώργος Βουλγαράκης. «Δεν αξίζει καν τον κόπο να τα συζητήσουμε...».

Κρυφή δημοσκόπηση δείχνει τους πραγματικούς συσχετισμούς – Με ορμή το κόμμα Τσίπρα ξεπερνά το ΠΑΣΟΚ και «απειλεί» τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Κρυφή δημοσκόπηση δείχνει τους πραγματικούς συσχετισμούς – Με ορμή το κόμμα Τσίπρα ξεπερνά το ΠΑΣΟΚ και «απειλεί» τον Μητσοτάκη

Μια δημοσκόπηση που αποτυπώνει πόσο διαφοροποιείται ο συσχετισμός δυνάμεων όταν μετριούνται και τα νέα κόμματα που ετοιμάζονται: ΝΔ αρκετά κάτω από 30%, δεύτερη η Καρυστιανού αλλά ασθμαίνοντας, μεγάλη δυναμική για το κόμμα Τσίπρα, με ποσοστό ήδη αρκετά υψηλότερο του ΠΑΣΟΚ.

Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Καυστικός Τσίπρας: «Ο φαύλος κύκλος της παράλυσης παράγει σοβαρές απειλές»

Ηχηρή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα με πολιτικό νόημα. Έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την οικονομία, την ασφάλεια, την ίδια τη χώρα. Ποιοι έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση με ειδικό πολιτικό βάρος.

Πριν τη ψηφοφορία: Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου – Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί
«Κρας τεστ» 21.04.26

Υπερπλεόνασμα… πανικού στο Μαξίμου - Οι καθοδικοί δείκτες και το «αντάρτικο» που πρέπει να αποφευχθεί

Σε πανικό βρίσκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη που προωθεί άρον άρον μέτρα στήριξης εκμεταλλευόμενη τις θυσίες του λαού για να «χτίσει» υπερμεγέθη πρωτογενή πλεονάσματα και να προλάβει (επικοινωνιακά) τυχόν αναταράξεις από τις άρσεις ασυλίας. Το πρώτο «αντάρτικο» στο Μαξίμου και η καθοδική τροχιά της «γαλάζιας» δημοσκοπικής βελόνας.

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ: Αθήνα και Αττική πνίγονται από το κυκλοφοριακό, αλλά η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθεί η Γραμμή 4 του Μετρό

Ερώτηση στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κατέθεσαν οι βουλευτές Αττικής του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως οι συνέπειες των καθυστερήσεων δεν επηρεάζουν μόνο την καθημερινότητα των κατοίκων του κέντρου της Αθήνας, αλλά ναρκοθετούν και τον σχεδιασμό για τις επόμενες φάσεις του έργου

Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση οφείλει να συνταχθεί με το αίτημα Σάντσεθ για αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει επιτέλους να πάψει να καλύπτει και να αποδέχεται τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο Νετανιάχου και η ακροδεξιά κυβέρνησή του», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Πέτσας: Διαφωνεί με τις άρσεις ασυλίας – Ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ο Πέτσας ανακοίνωσε ότι θα απέχει από την ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας - «Ανοίγει μεγάλος κατήφορος»

«Μετά την τοποθέτηση και του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές, ότι επιθυμεί οι βουλευτές που θα ψηφίσουν, να ψηφίσουν υπέρ της άρσης ασυλίας, εγώ δε μπορώ να ακολουθήσω αυτή τη γραμμή και επομένως θα απέχω», δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 
Επικαιρότητα 21.04.26

ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη: Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης – Φοβάται κάτι και εξανίσταται; 

«Οι χαρακτηρισμοί περί 'φαρισαίου, υποκριτή' προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, του επιστρέφονται. Το είπαμε και στον κ. Μαρινάκη: όταν μιλούν δημόσια για ξένους ηγέτες, μιλούν ως ελληνική κυβέρνηση και όχι ως καθοδηγητές της Ομάδας Αλήθειας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Τσουκαλάς: Όμηρος της ακροδεξιάς η καθεστωτική κυβέρνηση Μητσοτάκη – Εκφοβίζει δικαστικούς λειτουργούς

«Δεν είμαστε εμείς που λέμε 'ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά', αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Βολές Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Πολιτική 21.04.26

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης

Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας

«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου

«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις
Ευρωπαία εισαγγελέας 22.04.26

Κοβέσι: Υπάρχει θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας – Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις

Η ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι βρίσκεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Προανήγγειλε ότι αύριο, Πέμπτη, θα μπορεί να πει περισσότερα κατά την παρουσία της στο Φόρουμ των Δελφών

Τραμπ: Πλήγμα από Βιρτζίνια εν όψει midterms – Αλλάζει ο εκλογικός χάρτης δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς
Δημοψήφισμα 22.04.26

Πλήγμα στον Τραμπ εν όψει midterms - Η Βιρτζίνια αλλάζει τον εκλογικό χάρτη δίνοντας ώθηση στους Δημοκρατικούς

«Συγχαρητήρια, Βιρτζίνια!» πανηγύρισε ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, που είχε εμπλακεί άμεσα και ενεργά στην εκστρατεία υπέρ του «ναι» στο δημοψήφισμα

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων
Δημόσιο 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ έχει σπάσει κάθε ρεκόρ διορισμού μετακλητών – Δημιούργησε γαλάζιο κράτος κομματικών φίλων

«Περισσότεροι μετακλητοί υπάλληλοι σημαίνει λιγότερη εμπιστοσύνη στους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και επιτίθεται στην κυβέρνηση για την κατακόρυφη αύξησή τους

Χαϊδάρι: Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια – Τι έδειξε η αξονική τομογραφία
Στο Χαϊδάρι 22.04.26

Συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί για τη 13χρονη μαθήτρια που έπεσε στο κενό - Τι έδειξε η αξονική τομογραφία

Η μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου στο Χαϊδάρι «ήταν 50 λεπτά σε ανακοπή και ανατάχθηκε έπειτα από 55 λεπτά προσπάθειας» λέει ο διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς
NBA 22.04.26

«Διπλό» στο Σαν Αντόνιο οι Μπλέιζερς, αγωνία για Γουεμπανιάμα (103-106) – Μπρέικ των Σίξερς και 2-0 οι Λέικερς

Οι Σίξερς πέρασαν από την έδρα των Σέλτικς με 111-97 και ισοφάρισαν σε 1-1 τη σειρά, ενώ σε παρόμοιο σκορ βρίσκονται πλέον και οι Σπερς με τους Μπλέιζερς, την ώρα που ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέστη διάσειση.

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης
Κόσμος 22.04.26

Παγκόσμιος κίνδυνος πείνας από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ – Η απειλή μιας νέας επισιτιστικής κρίσης

Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών προειδοποιούν για έναν αυξανόμενο κίνδυνο επισιτιστικής ανασφάλειας που μπορεί να επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους.

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»
Λευκός Οίκος vs Βατικανού 22.04.26

«MAGA Εκκλησία» – Ο Τραμπ, ο Πάπας και το δόγμα του «δίκαιου πολέμου»

Στις ΗΠΑ της εποχής Τραμπ 2.0 η θρησκεία εργαλειοποιείται ως μοχλός άσκησης εξουσίας και εξωτερικής πολιτικής, «θεϊκής» νομιμοποίησης πολέμων και καλλιέργειας καθεστώτος προσωπολατρείας

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς
Woman 22.04.26

Η ιστορία του Yellow Book – Το περιοδικό του 19ου αιώνα που ανέδειξε τις γυναίκες συγγραφείς

Με τα εμβληματικά σχέδια του fin de siècle (χαρακτηριστικά του λήθαργου του τέλους του 19ου αιώνα) και την ανάδειξη των γυναικών συγγραφέων, το Yellow Book έδωσε το όνομά του στη δεκαετία.

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»
Fizz 22.04.26

Ζαφείρης Μελάς: «Δέχτηκα πάρα πολύ μεγάλο μπούλινγκ λόγω καταγωγής»

Ο Ζαφείρης Μελάς σε μια εκ βαθεών εξομολόγηση για τις δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική διαδρομή του. Επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο του τραγούδι «Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη».

Κίνηση: «Έμφραγμα» στον Κηφισό – Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις
Κίνηση 22.04.26

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον Κηφισό - Σε ποιους άλλους δρόμους καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις

Δύσκολη είναι η εικόνα και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, στο ρεύμα εξόδου - Από την κίνηση επιβαρύνεται και ο περιφερειακός Καρέα, από την Ηλιούπολη έως την Καισαριανή

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς
Editorial 22.04.26

Σήμερα κρίνεται εάν η κυβερνητική παράταξη έχει έστω και επίφαση σεβασμού στους θεσμούς

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας θα δείξει εάν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όντως σκοπεύει έστω αυτή τη φορά να σεβαστεί τους θεσμούς

ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

ΠΑΣΟΚ: Μετά τους Δελφούς ο Ανδρουλάκης πάει Κάραβελ – Η συνεδρίαση της Κ.Π.Ε., το νέο Πολιτικό Συμβούλιο και οι νέες ισορροπίες

Σε κρίσιμη φάση εσωκομματικής αναδιάταξης εισέρχεται το ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής στο Κάραβελ και επίκεντρο τις νέες ισορροπίες στο Πολιτικό Συμβούλιο.

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 22.04.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 12 η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ – Συναγερμός στο Μαξίμου

Στο Μαξίμου έχει σημάνει συναγερμός καθώς από την πρώτη στιγμή στόχος της κυβέρνησης ήταν να αποφευχθεί ένα γαλάζιο αντάρτικο στην ψηφοφορία καθώς η κυβερνητική γραμμή είναι υπέρ της υπερψήφισης της άρσης ασυλίας

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ θεωρεί το Ιράν την παράταση της εκεχειρίας
Σε τεντωμένο σκοινί 22.04.26

Αναφορές για ιρανική επίθεση σε πλοίο κοντά στο Ομάν – Τέχνασμα του Τραμπ θεωρεί το Ιράν την παράταση της εκεχειρίας

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση της εκεχειρίας κάτι που οι Ιρανοί θεωρούν τέχνασμα για να κερδίσει χρόνο - «Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών αποτελεί πράξη πολέμου», λέει η Τεχεράνη προσθέτοντας πως θα αντισταθεί «στον εκφοβισμό» - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

