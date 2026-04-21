Ξέχνα την Emily – Η Wednesday πάει στο Παρίσι και σκορπά τον τρόμο

Δύο σεζόν στις ΗΠΑ αποδείχθηκαν αρκετές. Η Wednesday πέρασε τον Ατλαντικό για τον 3ο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του Netflix – και την ακολούθησαν το σκοτάδι και ο τρόμος.

Η μαύρη κωμωδία με την Τζένα Ορτέγκα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιστρέφει στις μικρές οθόνες και η γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από το τι πρόκειται να ζήσουμε στα επερχόμενα επεισόδια.

«Από το Παρίσι, με τρόμο» γράφει η λεζάντα της ανάρτησης, με τη Wednesday να κάθεται πάνω σε μια μηχανή, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

Τι γνωρίζουμε για την 3η σεζόν του Wednesday

Το Netflix δεν έχει δώσει πολλές λεπτομέρειες έως τώρα για την υπόθεση του νέου κύκλου της σειράς. Την ίδια ώρα δεν είναι ακόμα σίγουρο αν ο Τιμ Μπάρντον θα συνεχίσει να σκηνοθετεί κάποια επεισόδια του Wednesday (αν και δύσκολα θα αλλάξει αυτό), ούτε το πότε θα κάνει την εμφάνισή του στις μικρές οθόνες.

Η παραγωγή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ότι στο καστ προστέθηκαν η Εύα Γκριν, η Γουινόνα Ράιντερ, η Λένα Χίντι, ο Νόε Τέιλορ, ο Άντριου ΜακΚάρθι, ο Τζέιμς Λανς, ο Κρις Σαράντον, ο Όσκαρ Μόργκαν και η Κένεντι Μόγιερ.