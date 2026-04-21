Ξέχνα την Emily – Η Wednesday πάει στο Παρίσι και σκορπά τον τρόμο
Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από την 3η σεζόν της σειράς Wednesday
- Της πούλησε έρωτα, της έκλεψε μια περιουσία – Τα ύπουλα κόλπα της διαδικτυακής απάτης
- Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
- Υπό αμφισβήτηση η πνευματική διαύγεια του Τραμπ - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση στις ΗΠΑ
- Η Κίνα τα βάζει με την παραδοσιακή κινεζική ιατρική
Δύο σεζόν στις ΗΠΑ αποδείχθηκαν αρκετές. Η Wednesday πέρασε τον Ατλαντικό για τον 3ο κύκλο της επιτυχημένης σειράς του Netflix – και την ακολούθησαν το σκοτάδι και ο τρόμος.
Η μαύρη κωμωδία με την Τζένα Ορτέγκα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιστρέφει στις μικρές οθόνες και η γνωστή συνδρομητική πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη φωτογραφία από το τι πρόκειται να ζήσουμε στα επερχόμενα επεισόδια.
«Από το Παρίσι, με τρόμο» γράφει η λεζάντα της ανάρτησης, με τη Wednesday να κάθεται πάνω σε μια μηχανή, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ.
Τι γνωρίζουμε για την 3η σεζόν του Wednesday
Το Netflix δεν έχει δώσει πολλές λεπτομέρειες έως τώρα για την υπόθεση του νέου κύκλου της σειράς. Την ίδια ώρα δεν είναι ακόμα σίγουρο αν ο Τιμ Μπάρντον θα συνεχίσει να σκηνοθετεί κάποια επεισόδια του Wednesday (αν και δύσκολα θα αλλάξει αυτό), ούτε το πότε θα κάνει την εμφάνισή του στις μικρές οθόνες.
Η παραγωγή ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ότι στο καστ προστέθηκαν η Εύα Γκριν, η Γουινόνα Ράιντερ, η Λένα Χίντι, ο Νόε Τέιλορ, ο Άντριου ΜακΚάρθι, ο Τζέιμς Λανς, ο Κρις Σαράντον, ο Όσκαρ Μόργκαν και η Κένεντι Μόγιερ.
- Απόπειρα αρπαγής ανηλίκου από αλλοδαπούς στην Κάτω Τιθορέα – Τι λέει ο δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας
- Θλίψη στη Μεσαρά: Δύο νεκροί από ανατροπές τρακτέρ μέσα σε λίγη ώρα
- Ενεργειακή κρίση: Η ΕΕ εξετάζει μέτρα για την αεροπλοΐα λόγω του φόβου για έλλειψη καυσίμων αεριωθουμένων
- Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας – Ολυμπιακός 23-34: Εύκολη πρόκριση στους τελικούς οι «ερυθρόλευκοι»
- Το κλαμπ Amnesia στην Ίμπιζα έγινε 50, αλλά το «Λευκό Νησί» των Βαλεαρίδων έχασε τη μαγεία
- Σοκαρισμένη η Μελόνι για τα υπέρογκα νοσήλια σε τραυματίες του Κραν Μοντανά- «Ζήτησαν 70.000 ευρώ για λίγες ώρες»
- Οι δικηγόροι «στηρίζουν» την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – «Καταδικαστέα οποιαδήποτε προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου τους»
- NBA: Ο νέος ιδιοκτήτης των Μπλέιζερς κάνει τέτοιες περικοπές που θα ζήλευε ακόμη και ο… Σκρουτζ!
