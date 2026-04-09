Ο ρόλος που κράτησε την Τζένα Ορτέγκα στην υποκριτική
Η σειρά «You» του Netflix κατάφερε να αλλάξει την καθοδική πορεία της Τζένα Ορτέγκα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.
- Τι λένε οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ για τον 19χρονο φοιτητή με μηνιγγίτιδα
- Μαρούσι: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγνωστο δράστη λίγο πριν επιτεθεί με μαχαίρι σε 17χρονο
- Ο Μαρκ Ρούτε αποθέωσε τον… Τραμπ: «Θαυμάζω την ηγεσία του»
- Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Η Τζένα Ορτέγκα σκεφτόταν να αποσυρθεί από την υποκριτική, μέχρι που κέρδισε τον ρόλο της Έλι Άλβες στη σειρά «You» του Netflix.
Η ηθοποιός υποδύθηκε την έξυπνη, ώριμη, αλλά και εξίσου αφελή έφηβη στη 2η σεζόν της σειράς, η οποία προβλήθηκε το 2019, κερδίζοντας το χρυσό εισιτήριο για την είσοδό της στη βιομηχανία του θεάματος.
«Όταν ήμουν ακόμη έφηβη, αποχώρησα από μια παιδική εκπομπή και δεν ήξερα τι θα έκανα», είπε στο podcast «Big Bro» του Kid Cudi, σε ένα επεισόδιο που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 8 Απριλίου.
«Έπρεπε να αποδείξω την αξία μου και να κλείσω συναντήσεις με όλους αυτούς τους νέους υπεύθυνους καστ που δεν με γνώριζαν» πρόσθεσε.
«Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω να μου ξεφύγει»
Πριν από το «Before You», η Τζένα Ορτέγκα είχε υποδυθεί τη νεαρή Τζέιν στην σειρά «Jane the Virgin» του CW, ενώ είχε ενσαρκώσει την Χάρλεϊ Ντίαζ στο «Stuck in the Middle» του Disney Channel.
«Απλά ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να σταματήσω[…]Το συζητούσαμε για αρκετούς μήνες με την ομάδα μου αυτό το σενάριο. Αλλά, [από το πουθενά] πήρα τον ρόλο στη σειρά You, πήγα στα γυρίσματα, μου άρεσε πολύ και πέρασα υπέροχα. Τότε ήταν [ου σκέφτηκα: ‘Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω να μου ξεφύγει’».
Αφού υποδύθηκε την Έλι, τη γειτόνισσα του πρωταγωνιστή Τζο Γκόλντμπεργκ (Πεν Μπάντγκλεϊ) στη σειρά «You», η Ορτέγκα κέρδισε ευρύτερη αναγνώριση για τον ρόλο της ομώνυμης ηρωίδας στη σειρά «Wednesday» του Netflix.
Η Ορτέγκα κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο της «βασίλισσας του Scream» μετά τις εμφανίσεις της στις ταινίες τρόμου «Scream» (2022) και «Scream VI» (2023), αλλά αποχώρησε από το «Scream 7», μια μέρα μετά την είδηση ότι η συμπρωταγωνίστριά της, Μελίσα Μπαρέρα, είχε απολυθεί.
Έκτοτε, η Ορτέγκα πρωταγωνίστησε σε μια σειρά από μεγάλες παραγωγές όπως στο «Βeetlejuice Beetlejuice (2024), το σίκουελ της ταινίας «Beetlejuice» του 1988, στο θρίλερ «Hurry Up Tomorrow» (2025) και στο «Death of a Unicorn» (2025).
Το τελευταίο της έργο, The Gallerist, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance το 2026 και κυκλοφόρησε στις αίθουσες στις 24 Ιανουαρίου, ενώ η 3η σεζόν της σειράς «Wednesday» βρίσκεται επί του παρόντος σε παραγωγή, με τη Γουινόνα Ράιντερ να εντάσσεται στο καστ.
*Με πληροφορίες από: People
- Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
- Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
- Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κλείδωσαν δύο ημερομηνίες
- Bαθμολογία UEFA: Δυσκολεύει η10η θέση για την Ελλάδα
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση συρμού του τραμ με βαν στον Άλιμο
- Τριάρες για Κρίσταλ Πάλας (3-0) και Σαχτάρ (3-0), βήμα πρόκρισης για Μάιντς (2-0) – Δείτε τα γκολ
- Γιορτή σήμερα 10 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
