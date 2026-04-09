Ο ρόλος που κράτησε την Τζένα Ορτέγκα στην υποκριτική
Culture Live 09 Απριλίου 2026, 19:50

Η σειρά «You» του Netflix κατάφερε να αλλάξει την καθοδική πορεία της Τζένα Ορτέγκα στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τζένα Ορτέγκα σκεφτόταν να αποσυρθεί από την υποκριτική, μέχρι που κέρδισε τον ρόλο της Έλι Άλβες στη σειρά «You» του Netflix.

Η ηθοποιός υποδύθηκε την έξυπνη, ώριμη, αλλά και εξίσου αφελή έφηβη στη 2η σεζόν της σειράς, η οποία προβλήθηκε το 2019, κερδίζοντας το χρυσό εισιτήριο για την είσοδό της στη βιομηχανία του θεάματος.

«Όταν ήμουν ακόμη έφηβη, αποχώρησα από μια παιδική εκπομπή και δεν ήξερα τι θα έκανα», είπε στο podcast «Big Bro» του Kid Cudi, σε ένα επεισόδιο που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 8 Απριλίου.

«Έπρεπε να αποδείξω την αξία μου και να κλείσω συναντήσεις με όλους αυτούς τους νέους υπεύθυνους καστ που δεν με γνώριζαν» πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω να μου ξεφύγει»

Πριν από το «Before You», η Τζένα Ορτέγκα είχε υποδυθεί τη νεαρή Τζέιν στην σειρά «Jane the Virgin» του CW, ενώ είχε ενσαρκώσει την Χάρλεϊ Ντίαζ στο «Stuck in the Middle» του Disney Channel.

Φωτογραφία: «You» | IMDb

«Απλά ένιωσα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να σταματήσω[…]Το συζητούσαμε για αρκετούς μήνες με την ομάδα μου αυτό το σενάριο. Αλλά, [από το πουθενά] πήρα τον ρόλο στη σειρά You, πήγα στα γυρίσματα, μου άρεσε πολύ και πέρασα υπέροχα. Τότε ήταν [ου σκέφτηκα: ‘Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσω να μου ξεφύγει’».

Αφού υποδύθηκε την Έλι, τη γειτόνισσα του πρωταγωνιστή Τζο Γκόλντμπεργκ (Πεν Μπάντγκλεϊ) στη σειρά «You», η Ορτέγκα κέρδισε ευρύτερη αναγνώριση για τον ρόλο της ομώνυμης ηρωίδας στη σειρά «Wednesday» του Netflix.

Η Ορτέγκα κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο της «βασίλισσας του Scream» μετά τις εμφανίσεις της στις ταινίες τρόμου «Scream» (2022) και «Scream VI» (2023), αλλά αποχώρησε από το «Scream 7», μια μέρα μετά την είδηση ότι η συμπρωταγωνίστριά της, Μελίσα Μπαρέρα, είχε απολυθεί.

Έκτοτε, η Ορτέγκα πρωταγωνίστησε σε μια σειρά από μεγάλες παραγωγές όπως στο «Βeetlejuice Beetlejuice (2024), το σίκουελ της ταινίας «Beetlejuice» του 1988, στο θρίλερ «Hurry Up Tomorrow» (2025) και στο «Death of a Unicorn» (2025).

Το τελευταίο της έργο, The Gallerist, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance το 2026 και κυκλοφόρησε στις αίθουσες στις 24 Ιανουαρίου, ενώ η 3η σεζόν της σειράς «Wednesday» βρίσκεται επί του παρόντος σε παραγωγή, με τη Γουινόνα Ράιντερ να εντάσσεται στο καστ.

*Με πληροφορίες από: People

ΗΠΑ: Οι εξαγωγές πετρελαίου θα φτάσουν σε επίπεδα ρεκόρ λόγω πολέμου

ΔΝΤ: Προειδοποιεί για την έκθεση των αναδυόμενων αγορών σε «επισφαλή» hedge funds

Σε δημοπρασία δεκάδες ζευγάρια παπούτσια του Στεφ Κάρι
Η συλλογή του Στεφ Κάρι, που περιγράφεται από τον οίκο Sotheby’s ως «μοναδικό κεφάλαιο» στην καριέρα του αθλητή, περιλαμβάνει μοντέλα από τις Nike και Jordan Brand έως τις Adidas, Puma και Li-Ning.

Φρίντα ΜακΦάντεν: Η πιο γνωστή – άγνωστη συγγραφέας της νέας γενιάς αποκαλύφθηκε
Μετά από περίπου 30 βιβλία σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία και τη μεγάλη επιτυχία του The Housemaid, η Φρίντα ΜακΦάντεν αποφάσισε να αφήσει στην άκρη τη μυστική της ταυτότητα

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «ερωτεύτηκε» τον Τζόνι Ντεπ στο πλατό
«Είναι πολύ ευγενικός με τους συναδέλφους του», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο οποίος συμπρωταγωνιστεί με τον Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol».

Ο Τζέφρι Έπσταϊν παρουσίαζε τον εαυτό του σε Ινδό μεγιστάνα ως «insider» του Λευκού Οίκου του Τραμπ
Ανταλλαγές μηνυμάτων δείχνουν ότι ο Ανίλ Αμπάνι ζητούσε από τον Τζέφρι Έπσταϊν καθοδήγηση και πληροφορίες για τον Λευκό Οίκο και την πολιτική Τραμπ

Τελικά, ποιος θα σκηνοθετήσει το νέο «Βασικό Ένστικτο»;
Φήμες ήθελαν την Έμεραλντ Φένελ να βρίσκεται πίσω από τη σκηνοθεσία του reboot της ταινίας «Το Βασικό Ένστικτο». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.

Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)
Αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League η Φράιμπουργκ που ήταν επιβλητική (3-0) στο γήπεδό της απέναντι στη Θέλτα αλλά η ‘Αστον Βίλα μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μπολόνια

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

