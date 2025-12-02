Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»

Σε μια από τις πιο συζητημένες στιγμές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, η Τζένα Ορτέγκα εξέφρασε ανοιχτά την ανησυχία της για την ταχύτατη εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στον κινηματογράφο, μιλώντας για «βαθιά αβεβαιότητα» και για έναν κόσμο που «πολύ εύκολα τρομοκρατείται» από τον αντίκτυπό της.

Η πρωταγωνίστρια του «Wednesday» συμμετέχει φέτος στην κριτική επιτροπή του φεστιβάλ, υπό την προεδρία του Μπονγκ Τζουν-χο. Όταν η συζήτηση στράφηκε στην ΤΝ, τόσο η ίδια όσο και ο Νοτιοκορεάτης δημιουργός κράτησαν σαφή θέση: η τεχνολογία εξελίσσεται γρήγορα, αλλά το ανθρώπινο στοιχείο δεν είναι κάτι που μπορεί να αντιγραφεί.

Η ομορφιά βρίσκεται στα λάθη

«Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας», είπε η Ορτέγκα, τονίζοντας πως η ανθρωπότητα έχει μια τάση να «το παρακάνει με ό,τι αγγίζει». Παρόλα αυτά, βλέπει στην κρίση μια πιθανή σπίθα δημιουργικής αναγέννησης: «Σε περιόδους σύγχυσης, οι καλλιτέχνες συχνά μιλούν πιο δυνατά. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί και τώρα».

Η Ορτέγκα υπογράμμισε ότι «η ομορφιά βρίσκεται και στα λάθη» — κάτι που, όπως είπε, «ένας υπολογιστής δεν μπορεί να προσφέρει». Μάλιστα, ευχήθηκε η ΤΝ «να καταλήξει σαν πνευματικό πρόχειρο φαγητό, που μετά από λίγο σε κάνει να νιώθεις άρρωστος χωρίς να ξέρεις γιατί», ώστε το κοινό να συνειδητοποιήσει ξανά την αξία της ανθρώπινης δημιουργίας.

«F*ck AI»

Ο Μπονγκ Τζουν-χο συμφώνησε, σημειώνοντας ότι η ΤΝ μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη μόνο στο μέτρο που μας αναγκάζει να αναρωτηθούμε «τι είναι τελικά αυτό που μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κάνει». Δεν παρέλειψε όμως να αστειευτεί: «Η προσωπική μου λύση; Θα φτιάξω μια στρατιωτική ομάδα με αποστολή να καταστρέψει την ΤΝ παγκοσμίως».

Στο ίδιο πνεύμα και η Σελίν Σονγκ, που παρέπεμψε με νόημα στον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο: «F*ck AI», είπε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την τεχνολογία ότι «αποικίζει το μυαλό μας» και απειλεί αυτό που οι καλλιτέχνες οφείλουν να προστατεύουν: την ίδια την ανθρωπιά.

Το Φεστιβάλ Μαρακές συνεχίζεται μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε μεγάλες προσωπικότητες του σινεμά και σε νέες φωνές από όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο του ως σημείο συνάντησης για τη συζήτηση γύρω από το μέλλον της κινηματογραφικής τέχνης —συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

*Με πληροφορίες από: Variety