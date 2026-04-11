Όταν ήταν μικρή, η Τζένα Ορτέγκα ήθελε να γίνει πολιτικός, ευτυχώς όμως, τα πλάνα της άλλαξαν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Big Bro with Kid Cudi», η ηθοποιός της σειράς «Wednesday» αποκάλυψε ότι, πριν ασχοληθεί με την υποκριτική, είχε βάλει στόχο την προεδρία των ΗΠΑ.

«Μπορώ να έρθω στον Λευκό Οίκο;»

Η Τζένα Ορτέγκα ανέφερε ότι το ενδιαφέρον της για την πολιτική πυροδοτήθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα – η θητεία του οποίου σημαδεύτηκε από αιματηρές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λιβύη, την Υεμένη, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τη Συρία, αλλά και κάποια προγράμμα κοινωνικού χαρακτήρα όπως το Obamacare, μια ομοσπονδιακή μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ που στόχευσε στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών και στην απαγόρευση στις ασφαλιστικές εταιρείες να αρνούνται κάλυψη λόγω προϋπαρχουσών παθήσεων.

«Όταν ήμουν 6 ετών, με ενδιέφερε πολύ η πολιτική, και εκείνη τη χρονιά ο Ομπάμα ανέλαβε τα καθήκοντά του. Έτσι, του έγραφα γράμματα, στα οποία του έλεγα: ‘Γεια σου, μου αρέσει πολύ η δουλειά σου. Μπορώ να έρθω στον Λευκό Οίκο;’. Αλλά δεν μου απάντησε ποτέ», είπε η Ορτέγκα.

Εκείνη την εποχή, θεωρούσε ότι ήταν ερωτευμένη μαζί του, αλλά αργότερα συνειδητοποίησε ότι οι προθέσεις της ήταν πολύ πιο φιλόδοξες.

«Σκεφτόμουν ότι ήταν κάτι σαν ερωτικό πάθος, αλλά τελικά, απλά ήθελα τη δουλειά του. Ήθελα να πάω στον Λευκό Οίκο για να κάνω το Οβάλ Γραφείο δικό μου», συνέχισε.

Όταν οι επιστολές της έμειναν αναπάντητες, η Ορτέγκα δεν τα παράτησε. Αντίθετα, απευθύνθηκε στην Όπρα Γουίνφρεϊ, η οποία τον γνώριζε προσωπικά.

«Και τότε άρχισα να γράφω στην Όπρα επειδή είδα μια φωτογραφία τους σε ένα περιοδικό», είπε.

Αν και οι πολιτικές της φιλοδοξίες τελικά δεν απέδωσαν καρπούς, η Τζένα Ορτέγκα κατάφερε να διαπρέψει στον χώρο του θεάματος, κερδίζοντας ρόλους ήδη από την ηλικία των 12 ετών, εμφανιζόμενη σε σειρές όπως: «Jane the Virgin» και «Stuck in the Middle».

Ειλικρίνεια

Το 2024, η Τζένα Ορτέγκα, έδωσε μια συνέντευξη στο Vanity Fair, όπου και μίλησε για τη σχέση μεταξύ Χόλιγουντ και πολιτικής ορθότητας.

«Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούμαστε είναι πολύ ευαίσθητος», είπε. «Όλοι θέλουν να είναι πολιτικά ορθοί, αλλά νιώθω ότι, κάνοντας αυτό, χάνουμε μεγάλο μέρος της ανθρωπιάς και της ακεραιότητάς μας, επειδή λείπει η ειλικρίνεια».

»Μακάρι να είχαμε καλύτερη επικοινωνία. Φανταστείτε αν ο καθένας μπορούσε να εκφράζει τα συναισθήματά του χωρίς να κρίνεται γι’ αυτό και, αν μη τι άλλο, αυτό να πυροδοτούσε μια συζήτηση, όχι ένα καβγά», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: CNN & People