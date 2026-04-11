Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ
Fizz 11 Απριλίου 2026, 20:00

Ευτυχώς, η Τζένα Ορτέγκα δεν έγινε τελικά πρόεδρος των ΗΠΑ

Πολλά παιδιά θαυμάζουν πολιτικές προσωπικότητες, τις οποίες ο Τύπος συχνά παρουσιάζει ως γοητευτικές, ανεξάρτητα από την πολιτική τους. Ανάμεσα σε αυτούς τους νέους, ήταν κάποτε και η Τζένα Ορτέγκα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Όταν ήταν μικρή, η Τζένα Ορτέγκα ήθελε να γίνει πολιτικός, ευτυχώς όμως, τα πλάνα της άλλαξαν.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Big Bro with Kid Cudi», η ηθοποιός της σειράς «Wednesday» αποκάλυψε ότι, πριν ασχοληθεί με την υποκριτική, είχε βάλει στόχο την προεδρία των ΗΠΑ.

«Μπορώ να έρθω στον Λευκό Οίκο;»

Η Τζένα Ορτέγκα ανέφερε ότι το ενδιαφέρον της για την πολιτική πυροδοτήθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα – η θητεία του οποίου σημαδεύτηκε από αιματηρές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λιβύη, την Υεμένη, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τη Συρία, αλλά και κάποια προγράμμα κοινωνικού χαρακτήρα όπως το Obamacare, μια ομοσπονδιακή μεταρρύθμιση της υγειονομικής περίθαλψης στις ΗΠΑ που στόχευσε στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών και στην απαγόρευση στις ασφαλιστικές εταιρείες να αρνούνται κάλυψη λόγω προϋπαρχουσών παθήσεων.

«Όταν ήμουν 6 ετών, με ενδιέφερε πολύ η πολιτική, και εκείνη τη χρονιά ο Ομπάμα ανέλαβε τα καθήκοντά του. Έτσι, του έγραφα γράμματα, στα οποία του έλεγα: ‘Γεια σου, μου αρέσει πολύ η δουλειά σου. Μπορώ να έρθω στον Λευκό Οίκο;’. Αλλά δεν μου απάντησε ποτέ», είπε η Ορτέγκα.

Εκείνη την εποχή, θεωρούσε ότι ήταν ερωτευμένη μαζί του, αλλά αργότερα συνειδητοποίησε ότι οι προθέσεις της ήταν πολύ πιο φιλόδοξες.

«Σκεφτόμουν ότι ήταν κάτι σαν ερωτικό πάθος, αλλά τελικά, απλά ήθελα τη δουλειά του. Ήθελα να πάω στον Λευκό Οίκο για να κάνω το Οβάλ Γραφείο δικό μου», συνέχισε.

Όταν οι επιστολές της έμειναν αναπάντητες, η Ορτέγκα δεν τα παράτησε. Αντίθετα, απευθύνθηκε στην Όπρα Γουίνφρεϊ, η οποία τον γνώριζε προσωπικά.

«Και τότε άρχισα να γράφω στην Όπρα επειδή είδα μια φωτογραφία τους σε ένα περιοδικό», είπε.

Αν και οι πολιτικές της φιλοδοξίες τελικά δεν απέδωσαν καρπούς, η Τζένα Ορτέγκα κατάφερε να διαπρέψει στον χώρο του θεάματος, κερδίζοντας ρόλους ήδη από την ηλικία των 12 ετών, εμφανιζόμενη σε σειρές όπως: «Jane the Virgin» και «Stuck in the Middle».

Ειλικρίνεια

Το 2024, η Τζένα Ορτέγκα, έδωσε μια συνέντευξη στο Vanity Fair, όπου και μίλησε για τη σχέση μεταξύ Χόλιγουντ και πολιτικής ορθότητας.

«Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούμαστε είναι πολύ ευαίσθητος», είπε. «Όλοι θέλουν να είναι πολιτικά ορθοί, αλλά νιώθω ότι, κάνοντας αυτό, χάνουμε μεγάλο μέρος της ανθρωπιάς και της ακεραιότητάς μας, επειδή λείπει η ειλικρίνεια».

»Μακάρι να είχαμε καλύτερη επικοινωνία. Φανταστείτε αν ο καθένας μπορούσε να εκφράζει τα συναισθήματά του χωρίς να κρίνεται γι’ αυτό και, αν μη τι άλλο, αυτό να πυροδοτούσε μια συζήτηση, όχι ένα καβγά», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: CNN & People

Ενέργεια: Ξανά στο κατώφλι της κρίσης του ’70; – Τα σενάρια τρόμου

Ενέργεια: Ξανά στο κατώφλι της κρίσης του ’70; – Τα σενάρια τρόμου

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

Μήπως το sleepmaxxing σας «χάλασε» τον ύπνο;

«Τέσσερις ώρες» μετρούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιραν στο Πακιστάν

«Τέσσερις ώρες» μετρούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιραν στο Πακιστάν

Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν
«Δεν μπορεί» - Άνδρας ηθοποιός δεν ήθελε να γυρίσει μια σκηνή όπου τον σώζει η Ολίβια Μαν

Η γνωστή ηθοποιός Ολίβια Μαν αποκάλυψε ένα από τα πιο περίεργα σκηνικά που είχε με έναν συμπρωταγωνιστή της - χωρίς να κάνει γνωστό το όνομά του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Άνγκους Κλάουντ θα αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά του «Euphoria» - Ο θάνατος του, άλλαξε τα πάντα

«Ο Άνγκους ήταν η ραχοκοκαλιά αυτής της σεζόν. Συνηθίζαμε να μιλάμε γι' αυτό, επειδή ήθελα να μείνει καθαρός», δήλωσε ο Σαμ Λέβινστον, αναφερόμενος στον εκλιπόντα ηθοποιό του «Euphoria».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μελάνια Τραμπ αρνείται ότι ήταν φίλη με τον Τζέφρι Έπσταϊν - Όμως, ο Τζίμι Κίμελ βρήκε μια φωτογραφία τους

Η Μελάνια Τραμπ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της στον Λευκό Οίκο ότι «ποτέ δεν ήταν φίλη» με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τατουάζ τέλος: Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας» - Και δεν φταίει ο Μπρούκλιν για αυτό

Η σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να αφαιρέσει από το σώμα της τα έξι τατουάζ που είχε «χτυπήσει» τα προηγούμενα χρόνια - ακόμα και εκείνα που ήταν αφιερωμένα στον Ντέιβιντ

Η Κάμερον Ντίαζ μοιράζεται τα μαθήματα που έχει αποκομίσει από το Χόλιγουντ

«Είναι ένα ταξίδι. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό για τον καθένα. Έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια [από το κινηματογραφικό μου ντεμπούτο]», δήλωσε η Κάμερον Ντίαζ σε πρόσφατη συνέντευξη με το People

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ
Πακιστάν: «Βαριέμαι μέχρι θανάτου» – Οι δημοσιογράφοι περιμένουν άπρακτοι μια είδηση για τις συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ

Οι αρχές του Πακιστάν λένε ότι διευκολύνουν το έργο των μέσων ενημέρωσης, όμως οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται μέσα στο «Συνεδριακό Κέντρο Τζίνα» αγνοούν τι συμβαίνει έξω από αυτό

Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»
Ντε Τζέρμπι: «Θέλω να δω ξανά την Τότεναμ που έβλεπα όταν είχε τον Ποστέκογλου»

Ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έφερε ως παράδειγμα την ομάδα επι ημερών του Ποστέκογλου προκειμένου να εξηγήσει πώς θέλει να παίζει η Τότεναμ προκειμένου να πετύχει τη σωτηρία της.

ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης
ΗΠΑ: Δύο αντιτορπιλικά πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ στο πλαίσιο της διαδικασίας αποναρκοθέτησης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal, τα πλοία που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ ήταν δύο αντιτορπιλικά των ΗΠΑ. Ωστόσο, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος διέψευσε τις πληροφορίες αυτές

Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε
Η μάχη του τίτλου στην Premier League: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ και Σίτι ως το φινάλε

H ήττα της Άρσεναλ με 1-2 από τη από την Μπόρνμουθ έβαλε για τα καλά στο... κόλπο της κατάκτησης του πρωταθλήματος τη Μάντσεστερ Σίτι. Το πρόγραμμα των δυο διεκδικητών ως το φινάλε της Premier League.

Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο
Γιατί οι Big Tech και ο λαϊκισμός έχουν έναν κοινό εχθρό: τον δημοκρατικό έλεγχο

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συγκεντρώνει την εξουσία σε μια χούφτα τεχνολογικών κολοσσών, τα δομικά συμφέροντα αυτών των εταιρειών και της λαϊκιστικής πολιτικής συγκλίνουν αθόρυβα γύρω από μια κοινή εχθρότητα προς τους θεσμικούς περιορισμούς

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια
Κύπρος: Δύο οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Δεύτερος νεκρός ανασύρθηκε από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια στην Κύπρο με τις έρευνες να συνεχίζονται και την αγωνία να κορυφώνεται για πιθανούς εγκλωβισμένους

Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media
Τα αποτελέσματα όταν ρίχνεις το επίπεδο: Οι Ιρανοί νίκησαν τον Τραμπ στην «έδρα» του… τα Social Media

Οι ΗΠΑ πληρώνουν το τίμημα από την συνήθεια του Ντόναλντ Τραμπ να σκοτώνει μέσω social media την αξιοπρεπή διπλωματική επικοινωνία σε ειρήνη και πόλεμο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία
Όρμπαν: Το τέλος ενός συστήματος; – Οι παγίδες του Ούγγρου εθνικιστή για να παραμείνει στην εξουσία

Από τότε που ανέλαβε την εξουσία, ο Βίκτορ Όρμπαν επαναδιατυπώνει συνεχώς τους κανόνες του δημοκρατικού παιχνιδιού υπέρ του, κάτι που θα μπορούσε να του επιτρέψει να κερδίσει τις αυριανές βουλευτικές εκλογές παρά τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε η άφιξη του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, o οποίος δήλωσε ότι ήταν μία πολύ δύσκολη προσπάθεια, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στη Μ. Ανατολή.

LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ
LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ

LIVE: Λίβερπουλ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Φούλαμ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ
LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ

LIVE: Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Εσπανιόλ για την 31η αγωνιστική της La Liga.

Premier League: Νίκη Ευρώπης για τη Μπράιτον (2-0), ισοπαλία στο Μπρέντφορντ – Έβερτον (2-2)
Premier League: Νίκη Ευρώπης για τη Μπράιτον (2-0), ισοπαλία στο Μπρέντφορντ – Έβερτον (2-2)

Η μάχη για ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» εξακολουθεί να μαίνεται στην Premier League, ενώ απομένουν έξι αγωνιστικές μέχρι το φινάλε της σεζόν. Νίκη για τη Μπρέντφορντ, ισοπαλία στο Μπρέντφορντ.

Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων
Αργεντινή: Εξορύξεις σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές παγετώνων προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι – Θύελλα αντιδράσεων

Η νομοθετική αλλαγή που υποστηρίζεται από τον ακροδεξιό πρόεδρο στην Αργεντινή καθιστά ευκολότερη την εξόρυξη μετάλλων σε παγετώνες των Άνδεων

Μπεκάλι: «Άναυδος από την κουλτούρα του Μιρτσέα Λουτσέσκου – Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του»
Μπεκάλι: «Άναυδος από την κουλτούρα του Λουτσέσκου - Τώρα ο Ραζβάν πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του»

Ο Τζίτζι Μπεκάλι μίλησε με συγκίνηση για τη γνωριμία του με τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, ενώ παράλληλα έστειλε μήνυμα στον γιο του Ραζβάν σχετικά με το πώς θα πρέπει να τιμήσει τη μνήμη του.

Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης λαών
Κουτσούμπας: Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης λαών

«Σε έναν κόσμο που φλέγεται, η λαϊκή σπίθα που σιγοκαίει να γίνει πυρκαγιά Ανάστασης Λαών!», τονίζει χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε δήλωσή του για το Πάσχα. Ο κ. Κουτσούμπας σημειώνει ότι «απέναντι σε μια γενικευμένη αστάθεια που δημιουργούν οι κυβερνήσεις του κεφαλαίου, ο ελληνικός λαός, όλοι οι λαοί […]

Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου
Φάμελλος: Το φως της Ανάστασης μας δείχνει τον δρόμο για την κοινωνία που αξίζουμε – Μια κοινωνία δικαίου

«Η Ανάσταση μας φέρνει από το σκοτάδι στο φως και την αναγέννηση. Αυτή είναι και η ευχή μου. Μια ευχή που οφείλουμε να την κάνουμε πράξη για την αναγέννηση της πατρίδας μας. Γιατί αξίζουμε ένα καλύτερο αύριο», τονίζει στο πασχαλινό του μήνυμα ο Σωκράτης Φάμελλος

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

