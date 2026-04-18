Καλά ακούσατε, υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν οι «Ξανθιές Γκόμενοι»

Culture Live 18 Απριλίου 2026, 21:41

Τα δύο αδέλφια Μάρλον και Σον Γουέιανς, δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να γυρίσουν την ταινία «Ξανθιές Γκόμενοι 2».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα αδέρφια Μάρλον και Σον Γουέιανς σκέφτονται να επιστρέψουν σε μία από τις πιο δημοφιλείς κωμωδίες τους, αναφέροντας ότι ένα σίκουελ της ταινίας «Ξανθιές Γκόμενοι» θα μπορούσε να έρθει στην (κινηματογραφική) ζωή.

Όμως αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την επιτυχία που θα σημειώσει η ταινία «Scary Movie 6».

Σε συνέντευξή τους στο Entertainment Tonight, τα δύο αδέλφια δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να γυρίσουν την ταινία «Ξανθιές Γκόμενοι 2»,  στην οποία συμπρωταγωνίστησαν.

«Θα το θέσω έτσι: είμαστε μέσα», είπε ο Μάρλον, ενώ ο Σον πρόσθεσε ότι «μπορεί να γίνει» αν το κοινό ανταποκριθεί στο «Scary Movie 6», το οποίο έχει προγραμματιστεί να βγει στις αίθουσες στις 5 Ιουνίου.

Επιστροφή, καταστροφή

Η ταινία «Ξανθιές Γκόμενοι», που κυκλοφόρησε το 2004, ακολουθούσε δύο μαύρους πράκτορες του FBI που ενεργούσαν μυστικά ως πλούσιες νεαρές της υψηλής κοινωνίας, μεταμορφώνοντας τους εαυτούς τους σε δύο ξανθιές, λευκές γυναίκες. Η ταινία απέφερε έσοδα άνω των 110 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και με την πάροδο του χρόνου απέκτησε μια τεράστια βάση θαυμαστών, καθιστώντας την μια από τις πιο πετυχημένες κωμωδίες της δεκαετίας του 2000.

Τα αδέρφια Γουέιανς επιστρέφουν στη σειρά ταινιών «Scary Movie», μετά από την αισθητή τους απουσία από τις τρεις προηγούμενες. Η αρχική ταινία «Scary Movie», την οποία συν-έγραψαν με τον Αμερικανό κωμικό Κίνεν Άιβορι Ουέγιανς, εγκαινίασε μια επιτυχημένη σειρά παρωδιών που οδήγησε στη δημιουργία πολλών σίκουελ.

Σύμφωνα με το Variety, το «Scary Movie 6» θα περιλαμβάνει ένα κράμα παλαιών και νέων μελών του καστ, καθώς επιδιώκει να επανακτήσει τη δημοτικότητά της.

Εκτός από το «Ξανθιές Γκόμενοι», ο Μάρλον έχει επίσης αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να περάσουν άλλη μια βόλτα από το «Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood», μια άλλη πρώιμη συνεργασία μεταξύ των αδελφών.

Προς το παρόν, το μέλλον της ταινίας «Ξανθιές Γκόμενοι» εξαρτάται από το πόσα μηδενικά θα καταφέρει να σημειώσει το «Scary Movie 6» στο box office.

*Με πληροφορίες από: Variety

Πόλεμος με το Ιράν: H οικονομία, το αδύναμο σημείο του Τραμπ

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Η Σαρλίζ Θερόν προειδοποιεί τον Τιμοτέ Σαλαμέ ότι το ΑΙ θα αντικαταστήσει τη δουλειά του

Η Σαρλίζ Θερόν κλήθηκε να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και τον χορό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης.

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια

Εκβιασμοί, όργια και κορσικανοί γκάνγκστερ: στο βιβλίο «Murder in Paris ’68», ο συγγραφέας Έντουαρντ Τσίσολμ διερευνά αν ο πιο «κουλ» σταρ του γαλλικού κινηματογράφου των 60s ήταν ένοχος για φόνο.

«Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου για τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων - Κοσμοσυρροή στην Ακρόπολη

Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο, καθώς χιλιάδες επισκέπτες, τουρίστες αλλά και πολλοί κάτοικοι της πόλης, εκμεταλλεύονται την ελεύθερη είσοδο

«Είναι μια ιστορία που συναρπάζει εδώ και 3.000 χρόνια» - Αποθέωση για τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσεια στο Λας Βέγκας

Στον κόσμο της δική τους Οδύσσειας έβαλε το CinemaCon του Λας Βέγκας ο Κρίστοφερ Νόλαν, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό

O πόλεμος των Lego – Μπλόκο του YouTube στα viral αντιαμερικανικά βίντεο του «Mr Explosive»

Τα καλοφτιαγμένα βίντεο με χαρακτήρες Lego σατιρίζουν τον Τραμπ και τον εμπλέκουν στο σκάνδαλο Έπσταϊν. Ο δημιουργός τους, Μr Explosive, είχε παραδεχτεί ότι δουλεύει για το Ιράν.

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Ο τελευταίος που είδε ζωντανό και μίλησε με τον Αλέκο Δασκαλάκη πριν τη μοιραία διαδρομή – Νέες πληροφορίες στο φως

Ένας αστυνομικός που φέρεται ήδη να έχει καταθέσει ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο αντάλλαξε τις τελευταίες κουβέντες στο καφενείο φεύγοντας για το χωράφι με έναν καφέ και τοστ ο 49χρονος Αλέξανδρος Δασκαλάκης ο οποίος δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του αλλά γύρισε σπίτι ύστερα από μισή διαδρομή με χτυπήματα στο κεφάλι, νοσηλεύτηκε και πέθανε χωρίς να προλάβει να μιλήσει!

Ρόμα-Αταλάντα 1-1: Εχασαν μεγάλη ευκαιρία οι γηπεδούχοι – Ο Τσιμίκας μπήκε στο 77’

Η Ρόμα αναδείχθηκε ισόπαλη με την Αταλάντα, παρέμεινε 6η και ισοβαθμεί με την 5η Κόμο, όμως δεν εκμεταλεύτηκε την ήττα της. Οι γηπεδούχοι κράτησαν τους φιλοξενούμενους στο -4.

Η Σαρλίζ Θερόν προειδοποιεί τον Τιμοτέ Σαλαμέ ότι το ΑΙ θα αντικαταστήσει τη δουλειά του

Η Σαρλίζ Θερόν κλήθηκε να σχολιάσει την αμφιλεγόμενη δήλωση του Τιμοτέ Σαλαμέ σχετικά με την όπερα και τον χορό, λέγοντας ότι δεν πρέπει να κατακρίνουμε άλλες μορφές τέχνης.

Κατασχέθηκαν έπειτα από καταδίωξη 1,6 τόνοι κοκαΐνης ανοιχτά της Δομινικανής Δημοκρατίας

Το φορτίο βρέθηκε χθες Παρασκευή σε πλοίο που αναχαιτίστηκε στα ανοικτά των νότιων ακτών της χώρας αυτής της Καραϊβικής κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της υπηρεσίας καταπολέμησης των ναρκωτικών και της DEA

Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»

«Ως πότε θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση συνώνυμη της διαφθοράς» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι είναι «ζωτική ανάγκη» ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα» και μια νέα ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά.

Τέλος τα στημένα brunch: Γιατί η νεολαία επιστρέφει μαζικά στα παλιά καφενεία;

Ξέχνα τα αβοκάντο τοστ, τις neon επιγραφές και τις ατελείωτες ουρές αναμονής. Η νέα, απόλυτη τάση εξόδου στην πόλη έχει άρωμα ελληνικού καφέ, παλιό μωσαϊκό και δεν απαιτεί να αδειάσεις το πορτοφόλι σου.

Αυτή είναι η τέχνη της «μικρο-απόδρασης» που σου φτιάχνει το Σαββατοκύριακο

Ξεχάστε το άγχος του πακεταρίσματος, τα ακριβά ξενοδοχεία και τα γεμάτα πλοία. Η απόλυτη τάση της άνοιξης είναι τα «micro-cations»: 12 ώρες γεμάτες εμπειρίες, μια ανάσα από την πόλη, και επιστροφή το βράδυ στο δικό σας κρεβάτι.

Το εμπόριο αναζητά μια «ανάσα» σε ένα δύσκολο καλοκαίρι – Το στοίχημα του τουρισμού και οι online αγορές

Το εμπόριο ποντάρει στον τουρισμό, αλλά η γεωπολιτική αβεβαιότητα κρατά χαμηλά τις προσδοκίες – Το Πάσχα και η επέλαση των e-shop από την Κίνα

Κεφαλονιά: Εμπλέκονται και άλλα άτομα, υποστηρίζει η οικογένεια της 19χρονης – «Δεν έπαιρνε ναρκωτικά» λένε φίλοι

Οι τρεις κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι και οδηγήθηκαν προσωρινά στις φυλακές Ναυπλίου και από εκεί τη Δευτέρα θα γίνει η μεταγωγή τους στις φυλακές Κορυδαλλού

Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη

Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 2-3: Σπουδαίο «διπλό» για τα «Λιοντάρια» στο Αγρίνιο

Ο Άλεξ Τεϊσέιρα διέλυσε την άμυνα του Παναιτωλικού με δύο γκολ και μία ασίστ και ο Πανσερραϊκός που έφτασε τους 7 βαθμούς στα play-out πήρε ένα διπλό-χρυσάφι (2-3) που τον έβγαλε μετά από πολύ καιρό από τη ζώνη του υποβιβασμού.

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ηρακλής – ΠΑΟΚ 72-76: «Δικέφαλος» για 3η θέση με κορυφαίο και πάλι τον Ταϊρί (vid)

Μετά τον Άρη, ο ΠΑΟΚ νίκησε σε 2ο σερί ντέρμπι, αυτή τη φορά με 76-72 επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για κατάληψη της 3ης θέσης στην κανονική περίοδο.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

