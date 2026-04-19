Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον παραμένει στο επίκεντρο της δίωξης για τη δολοφονία του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ το 2025, ακόμη και μετά την αποκάλυψη πρόσφατα αποχαρακτηρισμένων δικαστικών και εγκληματολογικών εγγράφων που έδειξαν ότι ένα βασικό βαλλιστικό στοιχείο δεν είναι τόσο αδιαμφισβήτητο όσο ισχυρίστηκαν πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων η Κάντις Όουενς και η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Τα νέα έγγραφα, που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα από έναν δικαστή της Γιούτα, δείχνουν ότι οι ομοσπονδιακοί ερευνητές δεν μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν με βεβαιότητα ένα κατεστραμμένο θραύσμα σφαίρας που ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια της αυτοψίας του Κερκ με το τουφέκι που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, χρησιμοποίησε ο Ρόμπινσον.

Ωστόσο, τα ίδια αρχεία δεν αποκλείουν το εν λόγω όπλο, και οι εισαγγελείς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον Ρόμπινσον ως τον κατηγορούμενο δράστη σε μια υπόθεση που επισύρει την θανατική ποινή.

Αυτή η διάκριση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της τελευταίας σειράς συζητήσεων. Η υπεράσπιση του Ρόμπινσον υποστήριξε ότι οι βαλλιστικές εξετάσεις δεν ήταν καταληκτικές και ότι οι εμπειρογνώμονες «δεν μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν» τη σφαίρα που ανακτήθηκε κατά την αυτοψία με το τουφέκι που συνδέεται με τον ίδιο, εν μέσω φημών στα ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα πως «ο ύποπτος αθωώθηκε» ή πως «ο Κερκ δολοφονήθηκε με άλλο όπλο».

Μόνο το διαμέτρημα της σφαίρας ταιριάζει στο όπλο

Εκ πρώτης όψεως, αυτό παρέχει στην υπεράσπιση ένα επιχείρημα επίθεσης. Ωστόσο, η πρόσφατα αποκαλυφθείσα περίληψη της ATF (υπηρεσίας για λαθραία όπλα, αλκοόλ, εκρηκτικά και καπνικά είδη) σκιαγραφεί μια πιο περίπλοκη εικόνα.

Σύμφωνα με το έγγραφο, ένα θραύσμα του περιβλήματος της σφαίρας ήταν κατάλληλο για σύγκριση, αλλά οι εξεταστές δεν βρήκαν ούτε επαρκή ομοιότητα ούτε επαρκή διαφορά στα σημάδια για να ταυτοποιήσουν ή να αποκλείσουν το εν λόγω τουφέκι. Το θραύσμα βρέθηκε επίσης να αποτελεί μέρος σφαίρας διαμετρήματος .30, κάτι που συνάδει με το τουφέκι Mauser .30-06 που ανακτήθηκε κοντά στον τόπο του εγκλήματος.

Με άλλα λόγια, οι εξετάσεις δεν απάλλαξαν τον Ρόμπινσον. Σύμφωνα με νομικούς εμπειρογνώμονες, απλώς δεν κατάφεραν να αποδείξουν την απόλυτη ταύτιση που θα καθιστούσε την υπόθεση της πολιτείας πιο σαφή.

Αυτό έχει σημασία επειδή άλλα στοιχεία της θεωρίας της εισαγγελίας παραμένουν σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένου ενός κάλυκα που, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εξεταστές, πυροβολήθηκε από το τουφέκι που οι ερευνητές αναγνώρισαν ως το ύποπτο όπλο του φόνου. Οι εισαγγελείς έχουν επίσης επισημάνει άλλα εγκληματολογικά στοιχεία που, όπως λένε, συνδέουν τον Ρόμπινσον με το όπλο και τον τόπο του εγκλήματος.

Το ενοχοποιητικό μήνυμα

Τα έγγραφα που έχουν πλέον καταστεί δημόσια έχουν επίσης επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιο εκρηκτικές καταγγελίες της υπόθεσης: τα φερόμενα λόγια του ίδιου του Ρόμπινσον. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είχε δημοσιεύσει προηγουμένως το ABC News, ο Ρόμπινσον φέρεται να έστειλε ένα μήνυμα την ημέρα του πυροβολισμού, λέγοντας στον σύντροφό του: «άσε ό,τι κάνεις, κοίτα κάτω από το πληκτρολόγιό μου».

Η αστυνομία ανέφερε αργότερα ότι βρέθηκε εκεί ένα χειρόγραφο σημείωμα. Σε αυτό το σημείωμα, σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Ρόμπινσον φέρεται να έγραψε: «Είχα την ευκαιρία να εξοντώσω τον Τσάρλι Κερκ και την άρπαξα». Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι το σημείωμα αφέθηκε πριν βγει «σε αποστολή». Οι συνήγοροι υπεράσπισης εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν τόσο το νόημα όσο και την αυθεντικότητα αυτών των στοιχείων στο δικαστήριο.

Ο Κερκ πυροβολήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, ενώ ο Ρόμπινσον, ο οποίος είναι πλέον 22 ετών, έχει κατηγορηθεί για φόνο με επιβαρυντικές περιστάσεις. Οι εισαγγελείς ζητούν την επιβολή της θανατικής ποινής.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε την μη κάλυψη της δίκης με κάμερες

Την Παρασκευή, ο Ρόμπινσον επέστρεψε στο δικαστήριο για να υποστηρίξει ένα ξεχωριστό αίτημα για τον περιορισμό της κάλυψης της δίκης από τις κάμερες, με τους δικηγόρους του να ισχυρίζονται ότι η προσοχή των μέσων ενημέρωσης απειλεί το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη, όπως αναφέρουν οι Latin Times.

Το Associated Press ανέφερε ότι το FBI συνεχίζει τις εγκληματολογικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των αποδεικτικών στοιχείων από τις σφαίρες, ακόμη και καθώς εντείνεται η νομική μάχη σχετικά με τα στοιχεία που έχουν ήδη αποκαλυφθεί.