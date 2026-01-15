To GTA Online γέμισε με αποστολές που αφορούσαν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Τις απέσυρε η Rockstar

Η Rockstar Games απαγόρευσε τις αποστολές που δημιουργήθηκαν από χρήστες στο παιχνίδι «Grant Theft Auto Online», οι οποίες αναπαριστούσαν τη δολοφονία του ακροδεξιού πολιτικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ.

Επιπλέον, το «GTA Online» πρόσθεσε το «Charlie Kirk» στη λίστα των λέξεων που απαγορεύονται από αυτό που αναφέρεται ως «φίλτρο για βωμολοχίες».

Σύμφωνα με το Variety, η Rockstar θα αλλάξει το όνομα αυτού του «φίλτρου» με τέτοιο τρόπου που να αντανακλά το γεγονός ότι το εργαλείο χρησιμοποιείται για να επισημαίνει διάφορα περιεχόμενα — όχι μόνο βωμολοχίες — που η Rockstar δεν θέλει να μπορούν να εισάγουν οι παίκτες στο παιχνίδι, συμπεριλαμβανομένων πραγματικών γεγονότων όπως η δολοφονία του Κερκ.

«We are Charlie Kirk»

Τον Δεκέμβριο, το «GTA Online» λάνσαρε μια λειτουργία που επιτρέπει στους παίκτες να σχεδιάζουν και να κυκλοφορούν τις δικές τους αποστολές μέσα στο sandbox παιχνίδι που ανέπτυξε η Rockstar, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν από άλλους χρήστες.

Μετά το λανσάρισμα αυτής της λειτουργίας, κυκλοφόρησαν ορισμένες αποστολές που δημιουργήθηκαν από παίκτες και αφορούσαν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, συμπεριλαμβανομένης μιας με τίτλο «We are Charlie Kirk».

Αν και η συγκεκριμένη αποστολή έχει από τότε αποσυρθεί από τη Rockstar, βίντεο που μοιράστηκαν στο διαδίκτυο έδειξαν ότι η εν λόγω δημιουργία ενός χρήστης τοποθετούσε τον παίκτη σε μια οροφή με θέα σε ένα σκηνικό που παρουσίαζε ομοιότητες με το Πανεπιστημίου της Γιούτα, όπου δολοφονήθηκε ο Κερκ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Η αποστολή προέτρεπε τον εκάστοτε παίκτη να πυροβολήσει έναν χαρακτήρα ονόματι Τσάρλι Κερκ.

Ο ακροδεξιός σχολιαστής Τσάρλι Κερκ, συνιδρυτής της Turning Point USA και πολιτικός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε κολέγιο της Γιούτα.

Ο θάνατος του Κερκ προκάλεσε διαμάχη μεταξυ συντηρητικών και δημοκρατικών σχετικά με τους νόμους περί οπλοκατοχής και οδήγησε σε ένα κύμα λογοκρισίας, με καθηγητές πανεπιστημίων να απολύονται έπειτα από σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον Κιρκ.

*Με πληροφορίες από: Variety