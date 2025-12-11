Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»

Η Άμαντα Σέιφριντ δήλωσε στο Who What Wear κατά τη διάρκεια της περιοδείας της για την προώθηση της ταινίας «The Testament of Ann Lee» ότι αρνείται να ζητήσει συγγνώμη για το ότι χαρακτήρισε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο» μετά την δολοφονία του συνιδρυτή του Turning Point USA νωρίτερα φέτος.

«Δεν πρόκειται να ζητήσω συγγνώμη για αυτό», δήλωσε η Σέιφριντ. «Θέλω να πω, για όνομα του Θεού, σχολίασα ένα πράγμα. Είπα κάτι που βασιζόταν στην πραγματικότητα, σε βίντεο και σε δηλώσεις. Αυτό που είπα ήταν αλήθεια και, φυσικά, είμαι ελεύθερη να έχω τη γνώμη μου. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει το Instagram. Μπόρεσα να ξεκαθαρίσω τα πράγματα και να εξηγήσω τι εννοούσα, γιατί ένιωθα ότι τα λόγια μου είχαν παρερμηνευτεί».

«Δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά»

Μετά την δολοφονία του δεξιού σχολιαστή, η Αμάντα Σέιφριντ σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Ήταν μισαλλόδοξος».

Η δήλωση αυτή πυροδότησε αντιδράσεις, με τους συντηρητικούς στο διαδίκτυο να υποστηρίζουν ότι η Σέιφριντ υπονοούσε ότι ο θάνατος του Κερκ ήταν δικαιολογημένος. Ωστόσο, η ίδια απάντησε λίγο αργότερα: «Δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Θέλω απλώς να ξεκαθαρίσω την θέση μου για ένα θέμα που έχει προκύψει».

«Μπορώ να θυμώσω για τον μισογυνισμό και τη ρατσιστική ρητορική, αλλά επίσης συμφωνώ απόλυτα ότι ο φόνος του Τσάρλι Κερκ ήταν σοκαριστικός και καταδικαστέος από κάθε άποψη. Κανείς δεν πρέπει να βιώνει τόση βία. Αυτή η χώρα θρηνεί για πάρα πολλούς άσκοπους και βίαιους θανάτους από πυροβολισμούς. Μπορούμε τουλάχιστον να συμφωνήσουμε σε αυτό;», πρόσθεσε.

Η Αμάντα Σέιφριντ ήταν μία από τις πολλές προσωπικότητες του Χόλιγουντ που καταδίκασαν τον θάνατο του Κερκ, ενώ ταυτόχρονα διαφώνησαν δημοσίως με τις πολιτικές του θέσεις.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The New York Times, ο Σον Πεν δήλωσε ότι διαφωνούσε με «σχεδόν όλα» όσα πίστευε ο Κερκ, αλλά υποστήριξε ότι «χρειαζόμαστε» πρόσωπα όπως ο αποθανών στο βωμό του «ανοιχτού διαλόγου» για κοινωνικά ζητήματα.

Ο Πεν, ο οποίος έχει επικρίνει σφοδρά στο παρελθόν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν πολιτικός σύμμαχος του Κερκ, πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι πρέπει να αρχίσουν να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές απόψεις ως «βάσιμες».

Η δολοφονία και η λογοκρισία

Ο Τσάλι Κερκ δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Utah Valley της Γιούτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Κερκ στο Truth Social, γράφοντας: «Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, πέθανε. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν διέθετε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από όλους, ειδικά από εμένα, και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας. Η Μελάνια και εγώ εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!».

Την δολοφονία του Κερκ ακολούθησε απύθμενη κρατική λογοκρισία, με τους πολίτες των ΗΠΑ να έρχονται αντιμέτωποι με αντίποινα εάν εξέφραζαν την εναντιώση τους για όσα πρέσβευε ο Τσάρλι Κερκ: άνθρωποι απολύθηκαν τότε από τις δουλειές τους, με τρανταχτό παράδειγμα το κόψιμο της βραδινής εκπομπής του Τζίμι Κίμελ, έπειτα από σχόλια για τον Κερκ, αλλά και την απόφαση του Florida Atlantic University να απομακρύνει καθηγητές που μοιράστηκαν στα social media την γνώμη τους σχετικά με τις «ρατσιστικές, ομοφοβικές και μισογυνιστικές δηλώσεις του Κερκ».

