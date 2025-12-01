Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media

Ο ηθοποιός Γκάι Πιρς, γνωστός για την υποστήριξή του στην Παλαιστίνη μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναπαρήγαγε τη ρητορική του επικίνδυνου Νικ Φουέντες.

Μετά από έντονη κριτική για αναρτήσεις που περιείχαν σοβαρούς και αβάσιμους ισχυρισμούς – συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του Ισραήλ με την 11η Σεπτεμβρίου – ο Γκάι Πιρς ζήτησε συγγνώμη και ανακοίνωσε την προσωρινή του αποχώρηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για «ουσιαστική δράση» μετά τη μετάνοια.

Ο διάσημος ηθοποιός εξέδωσε δημόσια συγγνώμη την Πέμπτη, αφού δέχθηκε σφοδρή κριτική για τη δημοσίευση fake news.

Σε δήλωσή του στο Jewish News, ο Πιρς παραδέχτηκε το σφάλμα του λέγοντας: «Αντιλήφθηκα ότι, στην προσπάθεια μου να υποστηρίξω την Παλαιστίνη, αναδημοσίευσα ακούσια άρθρα και/ή δηλώσεις, τα οποία περιείχαν ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιλαμβάνομαι πώς η κοινοποίηση ανακριβούς περιεχομένου μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και αγωνία· για αυτό λυπάμαι βαθύτατα. Σίγουρα θα προσπαθήσω να είμαι πιο επιμελής στο μέλλον για να επαληθεύω οτιδήποτε κοινοποιώ στο διαδίκτυο».

Σύμφωνα με το Jewish News, ο πρωταγωνιστής της ταινίας The Brutalist είχε κοινοποιήσει υλικό που περιλάμβανε τον αμφιλεγόμενο ακροδεξιό σχολιαστή Νικ Φουέντες.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι αναπαρήγαγε υλικό που κατηγορούσε το Ισραήλ για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ισχυριζόταν ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι διευκόλυναν τη δολοφονία του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ και υποστήριζε ότι «οι τρεις κορυφαίες εταιρείες πορνογραφίας ανήκουν σε Εβραίους».

Το Jewish News ανέφερε επίσης ότι ο Πιρς είχε κοινοποιήσει νωρίτερα τον Νοέμβριο μία ανάρτηση που έλεγε:

«Να είστε προσεκτικοί, όταν οι Σιωνιστές σάς λένε ότι το Ισλάμ θα καταστρέψει την Αμερική… Ενώ πολλά μεγάλα καζίνο/ξενοδοχεία στο Λας Βέγκας που έχουν προκαλέσει εθισμό στον τζόγο, χρέη και πορνεία δημιουργήθηκαν και ανήκουν σε Εβραίους Σιωνιστές… Οι Σιωνιστές (όχι οι Εβραίοι) θέλουν να φοβάστε τους ανθρώπους που εναντιώνονται στη διαφθορά που δημιουργούν».

Μετά τη συγγνώμη ο Γκάι Πιρς ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X την προσωρινή του αποχώρηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.4

«Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εξέδωσα μια συγγνώμη για την κοινοποίηση παραπλανητικών και ανακριβών αναρτήσεων και σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», έγραψε. «Εννοούσα κάθε λέξη αυτής της συγγνώμης, αλλά αναγνωρίζω ότι η ουσιαστική δράση πρέπει να συνοδεύει κάθε συγγνώμη. Για να αποτρέψω περαιτέρω πληγές, σύγχυση ή ζημιά σε άλλους, θα αποσυρθώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτό το διάστημα».

Αυτός είναι ο επικίνδυνος Νικ Φουέντες

Ο Νίκολας Τζόζεφ Φουέντες (Nicholas Joseph Fuentes), γεννημένος μόλις το 1998, έχει καταφέρει να είναι μια από τις πιο επικίνδυνες φωνές στις ΗΠΑ καλλιεργώντας μισαλλοδοξία και ακραία ρητορική μίσους.

Μία από τις πιο επίφοβες και ριζοσπαστικές φιγούρες στην αμερικανική άκρα δεξιά, ο Φουέντες, παρά την ηλικία του, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα φανατικό κοινό, κυρίως μέσω των διαδικτυακών του εκπομπών, βασίζοντας τη δράση του σε μία σκληρή πλατφόρμα λευκού εθνικισμού και θεωριών συνωμοσίας.

Ο Φουέντες αυτοπροσδιορίζεται ως Χριστιανός εθνικιστής και η ιδεολογία του είναι βαθιά ριζωμένη σε αντιδραστικές, παραδοσιακές αξίες, οι οποίες ωστόσο χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν ακραίες θέσεις.

Ο πυρήνας της δράσης του είναι η ίδρυση του κινήματος America First, το οποίο επιδιώκει την προώθηση μιας αμιγώς λευκής και «παραδοσιακής» αμερικανικής ταυτότητας.

Οι υποστηρικτές του, γνωστοί ως Groypers, είναι μια διαδικτυακή στρατιά που αναλαμβάνει να «βομβαρδίζει» τις συζητήσεις και τις αναρτήσεις των κεντρώων συντηρητικών, τους οποίους ο Φουέντες θεωρεί «προδότες».

Χαρακτηριστικό της τακτικής τους είναι η χρήση σαρκασμού, ειρωνείας και «πλάκας» για να διαδώσουν τις ακραίες τους απόψεις, επιτρέποντάς τους να αποκρούουν την κριτική ισχυριζόμενοι ότι «δεν εννοούσαν κάτι σοβαρό».

Αντισημιτισμός και η άρνηση του Ολοκαυτώματος

Οι θέσεις του Φουέντες έχουν επανειλημμένα καταδικαστεί από μεγάλες οργανώσεις κατά του μίσους, όπως το Southern Poverty Law Center και η Anti-Defamation League, ως ξεκάθαρα αντισημιτικές.

Ο Φουέντες έχει έχει υιοθετήσει (και καλλιεργεί) θεωρίες συνωμοσίας, υπερασπίζεται πως η φρίκη του Ολοκαυτώματος είναι μια κατασκευασμένη υπερβολή και έχει αποκλειστεί από σχεδόν όλες τις κυρίαρχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των YouTube, Twitter (X) και Facebook, καθιστώντας τον έναν από τους πιο λογοκριμένους influencer της ακροδεξιάς.

Η δράση του Φουέντες δεν περιορίζεται μόνο στο διαδίκτυο. Η άνοδός του έφτασε στην κορυφή της πολιτικής σφαίρας μετά τη συμμετοχή του στο Σαρλότσβιλ (Ήταν παρών στη βίαιη συγκέντρωση λευκών υπερασπιστών Unite the Right το 2017, γεγονός που επισφράγισε τη σύνδεσή του με τις ριζοσπαστικές ομάδες), φέρεται να είχε επιτελικό ρόλο στην επίθεση στο Καπιτώλιο το 2021 και τον Νοέμβριο του 2022 είχε ιδιωτικό δείπνο με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον ράπερ Κάνιε Γουέστ (Ye) στο Μαρ-α-Λάγκο.

Το γεγονός προκάλεσε άμεση και ομόφωνη κατακραυγή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με πολλούς να ζητούν από τον Τραμπ να αποστασιοποιηθεί πλήρως από τον Φουέντες, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο νομιμοποίησης των ακροδεξιών στοιχείων.

Νικ Φουέντες VS Τσάρλι Κερκ: FIGHT!

Η σχέση μεταξύ του Νικ Φουέντες, του διαβόητου λευκού εθνικιστή, και του Τσάρλι Κερκ, του συνιδρυτή της ισχυρής συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA, δεν ήταν απλώς τεταμένη. Ήταν ένας βαθύς ιδεολογικός «εμφύλιος πόλεμος» που εξακολουθεί να μαίνεται στην αμερικανική ακροδεξιά.

Η ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών ξεκίνησε ουσιαστικά το 2019, όταν ο Φουέντες και οι φανατικοί του οπαδοί, οι Groypers, ξεκίνησαν μία συντονισμένη εκστρατεία για να διαλύσουν και να υπονομεύσουν τις εκδηλώσεις της Turning Point USA.

Ο Φουέντες κατηγορούσε τον Κερκ και την οργάνωσή του ως Νεοσυντηρητικούς που ελέγχονται από Εβραίους ενώ οι Groypers έκαναν συστηματικά παρεμβάσεις στις δημόσιες ομιλίες του Κερκ, θέτοντας προκλητικά και αντισημιτικά ερωτήματα, με σκοπό να δημιουργήσουν σκάνδαλα και να εκθέσουν τον Κερκ ως «υποχείριο» μειονοτήτων, παρά το γεγονός ότι ο Κερκ ήταν γνωστός για τις δικές του σκληρές του θέσεις σε άλλα θέματα.

Ως απάντηση ο Τσάρλι Κερκ και η Turning Point USA αποστασιοποιήθηκαν ρητά από τον Νικ Φουέντες και την ρητορική του σε μια σύγκρουση που στην ουσία της είναι μια μάχη για την ψυχή της αμερικανικής ακροδεξιάς.

Η σύνδεση των δύο ονομάτων αναφέρεται στην πρόσφατη υπόθεση του Γκάι Πιρς, όπου ο ηθοποιός αναπαρήγαγε έναν αβάσιμο ισχυρισμό που κατηγορούσε Ισραηλινούς αξιωματούχους για δήθεν διευκόλυνση στη δολοφονία του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ.

Είναι κρίσιμο να σημειωθεί ότι, αν και ο Τσάρλι Κερκ είναι μια γνωστή δημόσια φιγούρα, αυτός ο ισχυρισμός είναι μία ακόμη ανακριβής θεωρία συνωμοσίας που έχει γιγαντωθεί στη χωματερή των social media.