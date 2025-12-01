magazin
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media
01 Δεκεμβρίου 2025 | 20:30
Σιωνιστές, η 11η Σεπτεμβρίου και ο νεκρός Τσάρλι Κερκ – Ο Γκάι Πιρς αναπαράγει Νικ Φουέντες πριν αποσυρθεί από τα social media

Ο Γκάι Πιρς εξέδωσε επίσημη συγγνώμη για τη διάδοση «ανακριβούς περιεχομένου και ψευδών πληροφοριών» από τον ακροδεξιό Νικ Φουέντες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο ηθοποιός Γκάι Πιρς, γνωστός για την υποστήριξή του στην Παλαιστίνη μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναπαρήγαγε τη ρητορική του επικίνδυνου Νικ Φουέντες.

Μετά από έντονη κριτική για αναρτήσεις που περιείχαν σοβαρούς και αβάσιμους ισχυρισμούς – συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του Ισραήλ με την 11η Σεπτεμβρίου – ο Γκάι Πιρς ζήτησε συγγνώμη και ανακοίνωσε την προσωρινή του αποχώρηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για «ουσιαστική δράση» μετά τη μετάνοια.

Ο διάσημος ηθοποιός εξέδωσε δημόσια συγγνώμη την Πέμπτη, αφού δέχθηκε σφοδρή κριτική για τη δημοσίευση fake news.

Σε δήλωσή του στο Jewish News, ο Πιρς παραδέχτηκε το σφάλμα του λέγοντας: «Αντιλήφθηκα ότι, στην προσπάθεια μου να υποστηρίξω την Παλαιστίνη, αναδημοσίευσα ακούσια άρθρα και/ή δηλώσεις, τα οποία περιείχαν ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς ισχυρισμούς. Αντιλαμβάνομαι πώς η κοινοποίηση ανακριβούς περιεχομένου μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και αγωνία· για αυτό λυπάμαι βαθύτατα. Σίγουρα θα προσπαθήσω να είμαι πιο επιμελής στο μέλλον για να επαληθεύω οτιδήποτε κοινοποιώ στο διαδίκτυο».

Σύμφωνα με το Jewish News, ο πρωταγωνιστής της ταινίας The Brutalist είχε κοινοποιήσει υλικό που περιλάμβανε τον αμφιλεγόμενο ακροδεξιό σχολιαστή Νικ Φουέντες.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι αναπαρήγαγε υλικό που κατηγορούσε το Ισραήλ για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ισχυριζόταν ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι διευκόλυναν τη δολοφονία του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ και υποστήριζε ότι «οι τρεις κορυφαίες εταιρείες πορνογραφίας ανήκουν σε Εβραίους».

Το Jewish News ανέφερε επίσης ότι ο Πιρς είχε κοινοποιήσει νωρίτερα τον Νοέμβριο μία ανάρτηση που έλεγε:

«Να είστε προσεκτικοί, όταν οι Σιωνιστές σάς λένε ότι το Ισλάμ θα καταστρέψει την Αμερική… Ενώ πολλά μεγάλα καζίνο/ξενοδοχεία στο Λας Βέγκας που έχουν προκαλέσει εθισμό στον τζόγο, χρέη και πορνεία δημιουργήθηκαν και ανήκουν σε Εβραίους Σιωνιστές… Οι Σιωνιστές (όχι οι Εβραίοι) θέλουν να φοβάστε τους ανθρώπους που εναντιώνονται στη διαφθορά που δημιουργούν».

Μετά τη συγγνώμη ο Γκάι Πιρς ανακοίνωσε στην πλατφόρμα X την προσωρινή του αποχώρηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.4

«Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, εξέδωσα μια συγγνώμη για την κοινοποίηση παραπλανητικών και ανακριβών αναρτήσεων και σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», έγραψε. «Εννοούσα κάθε λέξη αυτής της συγγνώμης, αλλά αναγνωρίζω ότι η ουσιαστική δράση πρέπει να συνοδεύει κάθε συγγνώμη. Για να αποτρέψω περαιτέρω πληγές, σύγχυση ή ζημιά σε άλλους, θα αποσυρθώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτό το διάστημα».

Αυτός είναι ο επικίνδυνος Νικ Φουέντες

YouTube thumbnail

Ο Νίκολας Τζόζεφ Φουέντες (Nicholas Joseph Fuentes), γεννημένος μόλις το 1998, έχει καταφέρει να είναι μια από τις πιο επικίνδυνες φωνές στις ΗΠΑ καλλιεργώντας μισαλλοδοξία και ακραία ρητορική μίσους.

Μία από τις πιο επίφοβες και ριζοσπαστικές φιγούρες στην αμερικανική άκρα δεξιά, ο Φουέντες, παρά την ηλικία του, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα φανατικό κοινό, κυρίως μέσω των διαδικτυακών του εκπομπών, βασίζοντας τη δράση του σε μία σκληρή πλατφόρμα λευκού εθνικισμού και θεωριών συνωμοσίας.

Ο Φουέντες αυτοπροσδιορίζεται ως Χριστιανός εθνικιστής και η ιδεολογία του είναι βαθιά ριζωμένη σε αντιδραστικές, παραδοσιακές αξίες, οι οποίες ωστόσο χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν ακραίες θέσεις.

Ο πυρήνας της δράσης του είναι η ίδρυση του κινήματος America First, το οποίο επιδιώκει την προώθηση μιας αμιγώς λευκής και «παραδοσιακής» αμερικανικής ταυτότητας.

Οι υποστηρικτές του, γνωστοί ως Groypers, είναι μια διαδικτυακή στρατιά που αναλαμβάνει να «βομβαρδίζει» τις συζητήσεις και τις αναρτήσεις των κεντρώων συντηρητικών, τους οποίους ο Φουέντες θεωρεί «προδότες».

Χαρακτηριστικό της τακτικής τους είναι η χρήση σαρκασμού, ειρωνείας και «πλάκας» για να διαδώσουν τις ακραίες τους απόψεις, επιτρέποντάς τους να αποκρούουν την κριτική ισχυριζόμενοι ότι «δεν εννοούσαν κάτι σοβαρό».

Αντισημιτισμός και η άρνηση του Ολοκαυτώματος

YouTube thumbnail

Οι θέσεις του Φουέντες έχουν επανειλημμένα καταδικαστεί από μεγάλες οργανώσεις κατά του μίσους, όπως το Southern Poverty Law Center και η Anti-Defamation League, ως ξεκάθαρα αντισημιτικές.

Ο Φουέντες έχει έχει υιοθετήσει (και καλλιεργεί) θεωρίες συνωμοσίας, υπερασπίζεται πως η φρίκη του Ολοκαυτώματος είναι μια κατασκευασμένη υπερβολή και έχει αποκλειστεί από σχεδόν όλες τις κυρίαρχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των YouTube, Twitter (X) και Facebook, καθιστώντας τον έναν από τους πιο λογοκριμένους influencer της ακροδεξιάς.

Η δράση του Φουέντες δεν περιορίζεται μόνο στο διαδίκτυο. Η άνοδός του έφτασε στην κορυφή της πολιτικής σφαίρας μετά τη συμμετοχή του στο Σαρλότσβιλ (Ήταν παρών στη βίαιη συγκέντρωση λευκών υπερασπιστών Unite the Right το 2017, γεγονός που επισφράγισε τη σύνδεσή του με τις ριζοσπαστικές ομάδες), φέρεται να είχε επιτελικό ρόλο στην επίθεση στο Καπιτώλιο το 2021 και τον Νοέμβριο του 2022 είχε ιδιωτικό δείπνο με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον ράπερ Κάνιε Γουέστ (Ye) στο Μαρ-α-Λάγκο.

Το γεγονός προκάλεσε άμεση και ομόφωνη κατακραυγή στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, με πολλούς να ζητούν από τον Τραμπ να αποστασιοποιηθεί πλήρως από τον Φουέντες, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο νομιμοποίησης των ακροδεξιών στοιχείων.

Νικ Φουέντες VS Τσάρλι Κερκ: FIGHT!

YouTube thumbnail

Η σχέση μεταξύ του Νικ Φουέντες, του διαβόητου λευκού εθνικιστή, και του Τσάρλι Κερκ, του συνιδρυτή της ισχυρής συντηρητικής οργάνωσης Turning Point USA, δεν ήταν απλώς τεταμένη. Ήταν ένας βαθύς ιδεολογικός «εμφύλιος πόλεμος» που εξακολουθεί να μαίνεται στην αμερικανική ακροδεξιά.

Η ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών ξεκίνησε ουσιαστικά το 2019, όταν ο Φουέντες και οι φανατικοί του οπαδοί, οι Groypers, ξεκίνησαν μία συντονισμένη εκστρατεία για να διαλύσουν και να υπονομεύσουν τις εκδηλώσεις της Turning Point USA.

Ο Φουέντες κατηγορούσε τον Κερκ και την οργάνωσή του ως Νεοσυντηρητικούς που ελέγχονται από Εβραίους ενώ οι Groypers έκαναν συστηματικά παρεμβάσεις στις δημόσιες ομιλίες του Κερκ, θέτοντας προκλητικά και αντισημιτικά ερωτήματα, με σκοπό να δημιουργήσουν σκάνδαλα και να εκθέσουν τον Κερκ ως «υποχείριο» μειονοτήτων, παρά το γεγονός ότι ο Κερκ ήταν γνωστός για τις δικές του σκληρές του θέσεις σε άλλα θέματα.

Ως απάντηση ο Τσάρλι Κερκ και η Turning Point USA αποστασιοποιήθηκαν ρητά από τον Νικ Φουέντες και την ρητορική του σε μια σύγκρουση που στην ουσία της είναι μια μάχη για την ψυχή της αμερικανικής ακροδεξιάς.

Η σύνδεση των δύο ονομάτων αναφέρεται στην πρόσφατη υπόθεση του Γκάι Πιρς, όπου ο ηθοποιός αναπαρήγαγε έναν αβάσιμο ισχυρισμό που κατηγορούσε Ισραηλινούς αξιωματούχους για δήθεν διευκόλυνση στη δολοφονία του συντηρητικού influencer Τσάρλι Κερκ.

Είναι κρίσιμο να σημειωθεί ότι, αν και ο Τσάρλι Κερκ είναι μια γνωστή δημόσια φιγούρα, αυτός ο ισχυρισμός είναι μία ακόμη ανακριβής θεωρία συνωμοσίας που έχει γιγαντωθεί στη χωματερή των social media.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»
«Η κατάλληλη στιγμή» 01.12.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μία από τις λίγες προσωπικότητες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του Γούντι Άλεν σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για χρόνια ο Τζορτζ Κλούνεϊ απέφευγε να δει το «Θέλμα και Λουίζ» επειδή ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τον ρόλο που ήθελε
«Γαμώτο!» 01.12.25

Για χρόνια ο Τζορτζ Κλούνεϊ απέφευγε να δει το «Θέλμα και Λουίζ» επειδή ο Μπραντ Πιτ κέρδισε τον ρόλο που ήθελε

«Έφτασα στον τελικό γύρο των οντισιόν για το έργο Θέλμα και Λουίζ», θυμήθηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sunday Times. «Και, γαμώτο, ο Μπραντ πήρε τον ρόλο», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό
Ενημέρωση 01.12.25

«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η ζωντανή θρυλική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων αναγκάστηκε να αντιδράσει στις επίμονες φήμες και τα δημοσιεύματα σχετικά με τη νέα εισαγωγή της σε νοσοκομείο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί
Τις Πταίει; 01.12.25

Γιατί οι ρομαντικές κωμωδίες έχουν χάσει τη μαγεία τους; Πρωταγωνιστής της ταινίας «Love Actually» εξηγεί

Ο Τόμας Μπρόντι-Σάνγκστερ, που υποδύθηκε τον Σαμ στην ταινία «Love Actually» του Ρίτσαρντ Κέρτις, πιστεύει ότι το streaming σηματοδότησε την παρακμή του είδους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων
Δεν σε αφορά 01.12.25

Η Αριάνα Γκράντε ξεκαθαρίζει ξανά: Σταματήστε να σχολιάζετε τα σώματα και τις ζωές των άλλων

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Αριάνα Γκράντε υπενθυμίζει ότι τα σχόλια για την εμφάνιση δεν είναι αθώα ούτε καλοπροαίρετα, αλλά μια επικίνδυνη συνήθεια της εποχής που δεν θέλει πια στη ζωή της

Σύνταξη
Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση – «Ξέρω τι φταίει»
Πόνος 01.12.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον θάνατο του 19χρονου γιου της από υπερβολική δόση - «Ξέρω τι φταίει»

Η Ντρίνα Ντε Νίρο πιστεύει στην διαίσθηση της μητέρας. Η ηθοποιός θυμάται το πρωί της 2ας Ιουλίου 2023 και πώς ένιωθε «εντελώς αναστατωμένη, χωρίς να έχει ιδέα για το λόγο».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Jessie J «λύγισε» στη σκηνή: Δάκρυα, εξομολόγηση για την αποβολή και ένα τραγούδι-φόρος τιμής στον σωματοφύλακά της
Βίντεο 01.12.25

Η Jessie J «λύγισε» στη σκηνή: Δάκρυα, εξομολόγηση για την αποβολή και ένα τραγούδι-φόρος τιμής στον σωματοφύλακά της

Συγκλονιστική ήταν η επιστροφή της Jessie J στη σκηνή του Λονδίνου: η τραγουδίστρια ξέσπασε σε κλάματα παρουσιάζοντας νέα τραγούδια για την αποβολή της πριν από τέσσερα χρόνια, τον χαμό του στενού της φίλου Dave και τη μάχη της με τον καρκίνο

Σύνταξη
Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής
Ισορροπία 30.11.25

Η Rosalía πιστεύει ότι η «μοναξιά» είναι μάθημα ζωής

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Popcast της εφημερίδας New York Times, η Rosalía μίλησε για την μοναξιά που νιώθει ως ένας άνθρωπος που συνεχώς ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Λίαμ Γκάλαχερ δηλώνει ότι θα σταματήσει ξανά το αλκοόλ, εφόσον ολοκληρώθηκε η περιοδεία των Oasis
«Έχω βαρεθεί» 30.11.25

Ο Λίαμ Γκάλαχερ δηλώνει ότι θα σταματήσει ξανά το αλκοόλ, εφόσον ολοκληρώθηκε η περιοδεία των Oasis

Για να το γιορτάσει το τέλος της περιοδείας των Oasis, ο Λίαμ Γκάλαχερ, ο οποίος είχε δηλώσει παλαιότερα ότι έχει κόψει τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, «ήπιε μερικά ποτά», όπως αποκάλυψε στο X.

Σύνταξη
H «χαοτική» παιδική της ηλικία της Ελίζαμπεθ Όλσεν – Ο ρόλος των δίδυμων αδελφών της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ
Φαμίλια 30.11.25

H «χαοτική» παιδική της ηλικία της Ελίζαμπεθ Όλσεν – Ο ρόλος των δίδυμων αδελφών της, Μαίρη-Κέιτ και Άσλεϊ

«Τώρα πια, η ιδέα ενός ήρεμου μπάνιου και μιας ρουτίνας με παραμύθια πριν τον ύπνο μου φαίνεται τόσο τρυφερή και γλυκιά, επειδή δεν είχαμε τίποτα τέτοιο» εξήγησε η ηθοποιός, Ελίζαμπεθ Όλσεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ
Ελλάδα 01.12.25

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα στις αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα - Ελέγχεται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο
Εκστρατεία πίεσης 01.12.25

Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Αυξάνει την πίεση στη Βενεζουέλα ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγες ώρες αφότου παραδέχθηκε το τηλεφώνημα με τον Μαδούρο. Φέρεται ότι του έδωσε «διορία» για να παραιτηθεί από την εξουσία.

Σύνταξη
Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό
Bundeswehr 01.12.25

Άγνωστοι έκλεψαν χιλιάδες πυρομαχικά που προορίζονταν για τον γερμανικό στρατό

Φτερά έκαναν 20.000 πυρομαχικά και καπνογόνα από πολιτικό φορτηγό το οποίο είχε ως τελικό προορισμό τον γερμανικό στρατό. Οι αρχές πιστεύουν πως το φορτίο ήταν γνωστό στους δράστες

Σύνταξη
Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Σαββίδης: «Eνωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ – Να φύγουμε από την παλιά Τούμπα ως πρωταθλητές»

Ο Ιβάν Σαββίδης μιλώντας στους υπαλλήλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ υπογράμμισε τη σημασία που έχει να είναι όλοι ενωμένοι στα 100 χρόνια του συλλόγου ώστε οι ασπρόμαυροι να αναδειχθούν πρωταθλητές.

Σύνταξη
Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas
English edition 01.12.25

Greek Farmers to Continue Protests Through Christmas

Farmers across Greece stage road blockades over unpaid subsidies, sending messages to the government while tensions rise with authorities and new protests are planned nationwide

Σύνταξη
Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής
Κλιματική καταστροφή 01.12.25 Upd: 21:00

Νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 1.160 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Τρομάζει το μέγεθος της καταστροφής

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδονησία, τη Μαλαισία και την Ταϊλάνδη. Εκατοντάδες οι νεκροί, εκατομμύρια οι πληγέντες κάτοικοι, ανυπολόγιστο το κόστος.

Σύνταξη
ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας
Κόσμος 01.12.25

ΕΕ: Η Κάλας «προειδοποιεί» τις ΗΠΑ εναντίον της πίεσης στην Ουκρανία υπέρ της Ρωσίας

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κάλεσε τις ΗΠΑ «να πιέζουν λιγότερο το θύμα», ενώ είπε πως το συμφέρον των ΗΠΑ, δεν είναι υποχρεωτικά προς το συμφέρον της ΕΕ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν
Μπάσκετ 01.12.25

Παρτιζάν: Οι νέες αποχωρήσεις και ο προπονητής που θα την καθοδηγήσει στο παιχνίδι με τη Μπάγερν

Ντόμινο αποχωρήσεων μετά την παραίτηση του Ομπράντοβιτς καθώς παρελθόν αποτελούν και οι δυο συνεργάτες του. Ο Μίρκο Οτσόκολιτς ο υπηρεσιακός τεχνικός ενόψει του αγώνα με τη Μπάγερν.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ενισχύονται τα μπλόκα
Ο κύβος ερρίφθη 01.12.25 Upd: 20:36

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω»: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Ενισχύονται τα μπλόκα

Η κυβέρνηση, αντί να ανταποκριθεί στα -δίκαια- αιτήματα των γεωργών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των ψαράδων, τα αντιμετωπίζει με καταστολή και συλλήψεις, τονίζουν οι αγρότες

Σύνταξη
Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Άγιαξ: Κλείνει τις θύρες των οργανωμένων για το ντέρμπι με τη Φέγενορντ

Μετά τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με τη Γκρόνιγκεν που διεκόπη λόγω ρίψης καπνογόνων η διοίκηση του Άγιαξ αποφάσισε να κλείσει τις θύρες των οργανωμένων οπαδών στο προσεχές ντέρμπι με τη Φέγενορντ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το ζήτημα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις δύσκολες συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου
Δείτε χάρτη 01.12.25

Το μεγάλο «αγκάθι»: Το θέμα των μεταπολεμικών συνόρων κυριάρχησε στις συνομιλίες Ουάσινγκτον και Κιέβου

Πώς εξελίχθηκε η συνάντηση στη Φλόριντα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία - Ο Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν την Τρίτη το απόγευμα, όπως επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία
Θερμή υποδοχή 01.12.25

Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ κάλεσε από τον Λίβανο τους θρησκευτικούς ηγέτες να καταπολεμήσουν τη βία και τη μισαλλοδοξία

Ο πάπας Λέων ΙΔ' βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη στον Λίβανο -παρά τους βομβαρδισμούς- από όπου απηύθυνε μήνυμα ειρήνης προς τις θρησκευτικές ηγεσίας των κοινοτήτων της χώρας

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»
«Η κατάλληλη στιγμή» 01.12.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον δεν μετανιώνει που υποστήριξε δημοσίως τον Γούντι Άλεν: «Eίναι σημαντικό να ορθώνουμε ανάστημα»

Η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι μία από τις λίγες προσωπικότητες του Χόλιγουντ που τάχθηκαν υπέρ του Γούντι Άλεν σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη
Πολιτική 01.12.25

Μήνυμα νέας σκληρής καταστολής από Μαξίμου κατά των αγροτών – Το αγροτικό καίει τη «θετική ατζέντα» Μητσοτάκη

Η αστυνομία «θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους να επιβάλει το νόμο», λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. «Γαλάζια» στελέχη βλέπουν να δημιουργείται ασφυκτικός κοινωνικός κλοιός απέναντι στην κυβερνητική επιχείρηση της «θετικής ατζέντας».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ελεγκτικό Συνέδριο: Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις – Χαμηλός ανταγωνισμός και λάθη
Ελεγκτικό Συνέδριο 01.12.25

Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις - Χαμηλός ανταγωνισμός, απευθείας αναθέσεις και λάθη

Με απευθείας ανάθεση το 81,5% του συνόλου των συμβάσεων. Ενδείξεις μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και περιορισμένο ανταγωνισμό, διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Ο Λανουά αυτοακυρώνεται στο ίδιο βίντεο: Κόκκινη στον Λιάσο του Πανσερραϊκού, κίτρινη στον Μεϊτέ του ΠΑΟΚ!

«Δεν υπάρχει αποβολή του Μαρίν», ανέφερε, επίσης, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής στην ανάλυση φάσεων από το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΑΕΚ 2-3, από όπου σχολίασε και τα πέναλτι.

Βάιος Μπαλάφας
Προκλητικός Κυρανάκης: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε τα μπλόκα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Προκλητικός Κυρανάκης: Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε τα μπλόκα και οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Εμπρηστικές δηλώσεις απύθμενου θράσους από τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνο Κυρανάκη εναντίον των δυναμικών αγροτικών κινητοποιήσεων που η κυβέρνηση αντιμετώπισε με αστυνομική βία. Τα αγροτικά «μπλόκα» που ασκούν «πολιτικούς εκβιασμούς» φταίνε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ο Κυρανάκης.

Σύνταξη
Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»
«Δίχως αμφιβολία» 01.12.25

Επιχειρήσεις ΗΠΑ στην Καραϊβική – Ίσως και έγκλημα πολέμου, λένε ειδικοί – «Έπρεπε να αρνηθούν τις διαταγές»

Από Ρεπουμπλικάνους γερουσιατές μέχρι και ειδικούς στο Δίκαιο του Πολέμου καταγγέλονται οι ευθύνες κυβερνητικών αξιωματούχων για τις εκτελέσεις ανθρώπων στην Καραϊβική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
