Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 20:01
Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα - Συνελήφθη ο πατέρας του
Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025
Κόσμος 01 Ιανουαρίου 2026 | 21:45

Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025

Ένας απολογισμός προσωπικοτήτων που έφυγαν από τη ζωή το 2025. Πολιτικοί, θρησκευτικοί ηγέτες, αλλά και καλλιτέχνες, ο θάνατος των οποίων προκάλεσε αντιδράσεις και αλλαγές. Ή ξύπνησε νοσταλγία.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
Στο τέλος κάθε χρόνου οι απολογισμοί είναι συχνοί. Κάνοντας έναν γύρο στον κόσμο το 2025, καταγράφουμε τους θανάτους προσωπικοτήτων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρέασαν τον πλανήτη Γη εν ζωή –κάποιοι και με τον θάνατό τους. Πολιτικοί, μουσικοί, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι και ακτιβιστές.

Μεταξύ αυτών, ο Πάπας Φραγκίσκος, αλλά και ο Τσάρλι Κερκ, ένας ακροδεξιός πολιτικός ακτιβιστής, η δολοφονία του οποίου άνοιξε ξανά τον διάλογο για την πολιτική βία.

Αλλά και η Βιρτζίνια Τζιούφρι, θύμα του Τζέφρι Επστάιν, που αυτοκτόνησε κρατούμενος για σεξουαλικά εγκλήματα και μαστροπεία.

Η ο Ντικ Τσένι, ο Αμερικανός συντηρητικός πολιτικός, με τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα, που μεταξύ άλλων ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς αντιπροέδρους στην ιστορία των ΗΠΑ υπό τον Τζορτζ Μπους Τζούνιορ.

Μήνα με μήνα

Ιανουάριος

Ροζίτα Μισόνι, 93 / 1 Ιανουαρίου 2025. Η μητριάρχης του εμβληματικού ιταλικού οίκου μόδας που κατασκεύαζε πολύχρωμα πλεκτά με ζιγκ-ζαγκ σχέδια υψηλής ραπτικής.

Κώστας Σημίτης, 88 / 5 Ιανουαρίου. Πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας, που θεωρείται ο αρχιτέκτονας της ένταξης στο ευρώ.

Ζαν-Μαρί Λεπέν, 96 / 7 Ιανουαρίου. Ο ιδρυτής του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου της Γαλλίας. Ρατσιστής, γνωστός για την έντονη αντιμεταναστευτική ρητορική του και πατέρας της ηγέτιδας της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν.

Ντέιβιντ Λιντς, 78 / 16 Ιανουαρίου. Ο σκηνοθέτης που έφτιαξε μοναδικά ονειρικούς και σκοτεινούς κόσμους. Όπως στα ταινία «Blue Velvet», «Mulholland Drive», αλλά και στον «Ύποπτο κόσμο του Twin Peaks»

Τσάρλι Κερκ - απολογισμός

Τσάρλι Κερκ

Τζόαν Πλάουραϊτ, 95 / 16 Ιανουαρίου. Η βραβευμένη Βρετανίδα ηθοποιός που, μαζί με τον εκλιπόντα σύζυγό της Λόρενς Ολίβιε, έκαναν πολλά για να αναζωογονήσουν τη θεατρική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ρίτσαρντ Γουίλιαμσον, 84 / 29 Ιανουαρίου. Υπερβολικά παραδοσιακός Καθολικός επίσκοπος. Η άρνησή του για το Ολοκαύτωμα προκάλεσε σκάνδαλο το 2009, κυρίως για το γεγονός ότι ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄ αποκατέστησε αυτόν και άλλα μέλη της αποσχισθείσας κοινωνίας του.

Μαριάν Φέιθφουλ, 78 / 30 Ιανουαρίου. Η Βρετανίδα ποπ σταρ, σύμβολο της ροκ μουσικής. Ενέπνευσε και βοήθησε στη δημιουργία μερικών από τα σπουδαιότερα τραγούδια των Rolling Stones.

Φεβρουάριος

Αγά Χαν, 88 / 4 Φεβρουαρίου 2025. Ο πνευματικός ηγέτης εκατομμυρίων Ισμαηλιτών μουσουλμάνων. Διέθεσε δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή σπιτιών, νοσοκομείων και σχολείων σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Τζιν Χάκμαν, 95 ετών / 18 Φεβρουαρίου. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, και η σύζυγός του, Μπέτσι Αρακάουα, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους. Οι ήρωες που ερμήνευσε κυμαίνονταν από απρόθυμους ήρωες έως ύπουλους κακούς και τον έκαναν έναν από τους πιο σεβαστούς και βραβευμένους ηθοποιούς της γενιάς του.

Μέιμπελ Στέιτον, 92 / 20 Φεβρουαρίου. Η μαύρη αθλήτρια του στίβου ήταν η μόνη γυναίκα που αγωνίστηκε για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο μήκος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίνκι το 1952.

Ρομπέρτα Φλακ, 88 / 24 Φεβρουαρίου. Το προσωπικό φωνητικό και μουσικό στυλ της βραβευμένης με Γκράμι τραγουδίστριας και πιανίστριας την έκανε μια από τις κορυφαίες καλλιτέχνιδες της δεκαετίας του 1970 και επιδραστική ερμηνεύτρια.

Μπόρις Σπάσκι, 88 / 27 Φεβρουαρίου. Παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκάκι της σοβιετικής εποχής. Έχασε τον τίτλο του από τον Αμερικανό Μπόμπι Φίσερ σε θρυλικό αγώνα του 1972 εν μέσω Ψυχρού Πολέμου.

Απολογισμός, Χοσέ Μουχίκα

Χοσέ Μουχίκα

Μάρτιος

Ρίτσαρντ Τσάμπερλεν, 90 ετών / 29 Μαρτίου 2025. Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από σειρές όπως «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας» και «Σογκούν». Αποκάλυψε πολύ αργότερα ότι ήταν ομοφυλόφιλος.

Απρίλιος

Βαλ Κίλμερ, 65 ετών / 1 Απριλίου 2025. Πέθανε από πνευμονία ο πολυτάλαντος ηθοποιός. Οι ρόλοι του περιλαμβάνουν από τον Iceman στο «Top Gun» έως τον Μπάτμαν, αλλά και τον Τζιμ Μόρισον στο «The Doors».

Μάριο Βάργκας Γιόσα, 89 ετών / 13 Απριλίου. Ο Περουβιανός συγγραφέας ήταν βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας. Υπήρξε γίγαντας των γραμμάτων στη Λατινική Αμερική.

Πάπας Φραγκίσκος, 88 / 21 Απριλίου. Ο πρώτος Λατινοαμερικανός ποντίφικας στην ιστορία γοήτευσε τον κόσμο με το ταπεινό του στυλ και την ανησυχία του για τους φτωχούς. Ήρθε σε σύγκρουση με τους συντηρητικούς, καθώς άσκησε κριτική στον καπιταλισμό και μίλησε με πάθος για την κλιματική αλλαγή.

Βιρτζίνια Τζιούφρι, 41 / 25 Απριλίου. Κατηγόρησε τον πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας και άλλους ισχυρούς άνδρες ότι την εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά ως έφηβη, καθώς υπήρξε θύμα εμπορίας ανθρώπων από τον χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν. Υπερασπίστρια των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, έδωσε η ίδια τέλος στη ζωή της.

Απολογισμός - Βιρτζίνια Τζιούφρι

Βιρτζίνια Τζιούφρι

Μάιος

Ρόμπερτ Μπέντον, 92 ετών / 11 Μαΐου 2025. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης και συνδημιουργός της ταινίας «Μπόνι και Κλάιντ». Αλλά και σεναριογράφος-σκηνοθέτης της ταινίας «Κράμερ εναντίον Κράμερ».

Χοσέ Μουχίκα, 89 ετών / 13 Μαΐου. Ο Ουρουγουανός πολιτικός που με την προσωπική του ζωή υπήρξε παράδειγμα. Οπαδός της ριζοσπαστικής δημοκρατίας, μαρξιστής αντάρτης, αλλά καλλιεργητής λουλουδιών. Ζήτησε να ταφεί δίπλα στη σκυλίτσα του.

Νγκουγκιουά Τιονγκό, 87 / 28 Μαΐου. Ο σεβαστός Κενυάτης λογοτέχνης, σε δεκάδες βιβλία μυθοπλασίας και μη μυθοπλασίας, ανίχνευσε την ιστορία της χώρας του από τον βρετανικό ιμπεριαλισμό έως την εγχώρια τυραννία.

Ετιέν-Εμίλ Μπολιέ, 98 / 30 Μαΐου. Ο Γάλλος επιστήμονας ήταν περισσότερο γνωστός ως ο εφευρέτης του χαπιού άμβλωσης.

Απολογισμός, Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ

Ιούνιος

Νιέντε Γκιντόν, 92 ετών / 4 Ιουνίου 2025. Η Βραζιλιάνα αρχαιολόγος ανακάλυψε εκατοντάδες προϊστορικές σπηλαιογραφίες στη βορειοανατολική Βραζιλία και η έρευνά της αμφισβήτησε τις θεωρίες για την αρχαία ανθρώπινη παρουσία στην Αμερική.

Φρέντερικ Φορσάιθ, 86 ετών / 9 Ιουνίου. Ο Βρετανός συγγραφέας έγραψε μπεστ σέλερ θρίλερ όπως «Η Μέρα του Τσακαλιού».

Μπράιαν Γουίλσον, 82 ετών / 11 Ιουνίου. Ο οραματιστής και εύθραυστος ηγέτης των Beach Boys, του οποίου η ιδιοφυΐα για μελωδία, ενορχηστρώσεις και αυτοέκφραση ενέπνευσε τραγούδια όπως τα «Good Vibrations», «California Girls» κ.ά. Υπήρξε ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στον κόσμο.

Ιούλιος

Μάικλ Μάντσεν, 67 / 3 Ιουλίου 2025. Ο ηθοποιός, γνωστός για το ψυχρό βλέμμα του και ερμηνείες σαδιστών ηρώων. Είχε παίξει σε ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο, όπως τα «Reservoir Dogs» και «Kill Bill: Vol. 2».

Όζι Όσζμπορν, 76 / 22 Ιουλίου. Ο ζοφερός, δαιμονικός τραγουδιστής του πρωτοποριακού συγκροτήματος Black Sabbath έγινε ο νονός της heavy metal. Υπήρξε επίσης πρωτοπόρος των reality shows.

Χαλκ Χόγκαν, 71 / 24 Ιουλίου. Το είδωλο της επαγγελματικής πάλης με το μουστάκι, τη μαντίλα και τα χτυπήματα στους δικέφαλους. Μετέτρεψε το άθλημα σε μια τεράστια επιχείρηση και επέκτεινε την επιρροή του στην τηλεόραση, την ποπ κουλτούρα και τη συντηρητική πολιτική κατά τη διάρκεια μιας μακράς και γεμάτης σκάνδαλα ζωής.

Αύγουστος

Ίον Ιλιέσκου, 95 / 5 Αυγούστου 2025. Ο πρώτος ελεύθερα εκλεγμένος πρόεδρος της Ρουμανίας μετά την πτώση του κομμουνισμού το 1989. Βρέθηκε αντιμέτωπος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τον ρόλο του στην αιματηρή επανάσταση.

Τζέιμς Λόβελ, 97 / 7 Αυγούστου. Ο διοικητής του Apollo 13 βοήθησε να μετατραπεί μια αποτυχημένη αποστολή στη Σελήνη σε έναν θρίαμβο της μηχανικής.

Σεπτέμβριος

Τζόρτζιο Αρμάνι, 91 / 4 Σεπτεμβρίου 2025. Ο εμβληματικός Ιταλός σχεδιαστής μετέτρεψε την έννοια της διακριτικής κομψότητας σε μια αυτοκρατορία μόδας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τσάρλι Κερκ, 31 ετών / 10 Σεπτεμβριου. Από έφηβος συντηρητικός ακτιβιστής, εξελίχθηκε σε κορυφαίο podcaster της αμερικανικής ακροδεξιάς και σύμμαχο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στη διάρκεια εκδήλωσης σε κολέγιο στη Γιούτα.

Ρόμπερτ Ρέντφορντ, 89 / 16 Σεπτεμβρίου. Το χρυσό αγόρι του Χόλιγουντ, που έγινε βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, φιλελεύθερος ακτιβιστής και νονός του ανεξάρτητου κινηματογράφου.

Κλαούντια Καρντινάλε, 87 ετών / 23 Σεπτεμβρίου. Η καταξιωμένη Ιταλίδα ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε μερικές από τις πιο διάσημες ευρωπαϊκές ταινίες της δεκαετίας του 1960 και του 1970.

Οκτώβριος

Τζέιν Γκούντολ, 91 ετών / 1 Οκτωβρίου 2025. Η οικολόγος και ζωολόγος ήταν γνωστή για την πρωτοποριακή της έρευνα πεδίου για τους χιμπατζήδες. Και στη συνέχεια για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος.

Νταϊάν Κίτον

Νταϊάν Κίτον

Νταϊάν Κίτον, 79 / 11 Οκτωβρίου. Ο ιδιόρρυθμος τρόπος και το συναισθηματικό βάθος με το οποίο ερμήνευε τους ρόλους της, ενθουσίαζαν τους θαυμαστές της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού. Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τους ρόλους της σε ταινίες όπως «Νευρικός Εραστής (Annie Hall», «Ο Νονός», κ.ά.

Έις Φρέλι, 74 / 16 Οκτωβίου. Ο αρχικός κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος του glam-rock συγκροτήματος Kiss μάγεψε το κοινό με το περίτεχνο γαλαξιακό μακιγιάζ του και την κιθάρα του.

Νοέμβριος

Ντικ Τσένι, 84 / 3 Νοεμβρίου 2025. Ο σκληροτράχηλος συντηρητικός ήταν κορυφαίος υποστηρικτής της εισβολής στο Ιράκ. Υπήρξε ένας από τους πιο ισχυρούς και διχαστικούς αντιπροέδρους στην ιστορία των ΗΠΑ. Χρόνια αργότερα, έγινε επικριτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ντικ Τσένι

Ντικ Τσένι

Τζέιμς Ντ. Γουάτσον, 97 ετών/ 6 Νοεμβρίου. Διχαστική προσωπικότητα με συχνά ρατσιστικές θέσεις. Συν-ανακάλυψε τη δομής του DNA με τη στριμμένη έλικα το 1953, φέρνοντας επανάσταση στην ιατρική, την καταπολέμηση του εγκλήματος, τη γενεαλογία και την ηθική.

Τζίμι Κλιφ, 81 ετών / 24 Νοεμβρίου. Ο χαρισματικός πρωτοπόρος της ρέγκε μουσικής και ηθοποιός.

Τομ Στόπαρντ, 88 / 29 Νοεμβρίου. Ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας ήταν ένας παιχνιδιάρικος, διερευνητικός δραματουργός που κέρδισε Όσκαρ για το σενάριό του για την ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» του 1998.

Δεκέμβριος

Φρανκ Γκέρι, 96 / 5 Δεκεμβρίου 2025. Ο αρχιτέκτονας που σχεδίασε μερικά από τα πιο ευφάνταστα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί ποτέ. Πέτυχε ένα επίπεδο παγκόσμιας αναγνώρισης που σπάνια ζει αρχιτέκτονας.

Ρομπ Ράινερ, 78 / 14 Δεκεμβρίου. Γιος ενός γίγαντα της κωμωδίας, έγινε και ο ίδιος ένας από τους κορυφαίους σκηνοθέτες της γενιάς του. Πολύ γνωστή η ταινία του «Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι» και άλλες. Δολοφονήθηκε μαζί με τη σύζυγό του.

Πίτερ Αρνέτ, 91 ετών / 17 Δεκεμβρίου. Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ δημοσιογράφος και πολεμικός ανταποκριτής.  Επί δεκαετίες απέφευγε σφαίρες και βόμβες, μεταδίδοντας μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων πολέμου από τους ορυζώνες του Βιετνάμ μέχρι τις ερήμους του Ιράκ.

Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Αναπάντητα ερωτήματα 01.01.26

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης
«Κοιμισμένος Ντόναλντ»; 01.01.26

Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης

«Απλώς κλείνω τα μάτια μου, με χαλαρώνει πολύ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πολλούς μήνες αποκαλούσε τον Τζο Μπάιντεν ως «Κοιμισμένο Τζο», επειδή κοιμόνταν σε συνεδριάσεις

Σύνταξη
Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη
70 χρόνια τώρα 01.01.26

Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη

Πιλότοι αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών έχουν «αναχαιτίσει» το έλκηθρο του Άη-Βασίλη πολλές φορές. Τα Χριστούγεννα, παραμονή, ο αμερικανικός στρατός έχει αποστολή να παρακολουθεί την πορεία του προς τις καμινάδες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά
Τι κάνει λάθος; 01.01.26

Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά

Η Κίνα θέλει να αυξήσει τα ποσοστά γεννήσεων. Για να το πετύχει αυξάνει 13% τον φόρο στην αντισύλληψη. Αλλά ενισχύει τις υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο
Εμπλοκή 01.01.26

Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο

Η Ρωσία ζήτησε σύμφωνα με τους New York Times από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να κυνηγούν τάνκερ από το Ιράν και κινούνταν προς τη Βενεζουέλα, το οποίο γράφτηκε σε νηολόγιο της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης
Νεοναζί χούλιγκαν 01.01.26

H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης

Η Ουκρανία κατάφερε να αποσπάσει 500.000 δολάρια από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες σκηνοθετώντας τον θάνατο ενός Ρώσου πολιτοφύλακα και νεοναζί χούλιγκαν ο οποίος πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας

Σύνταξη
Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ
Γαϊτανάκι 01.01.26

Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για την καταγγελλόμενη ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλά για «αρχείο» που ανέκτησε σε σκάφος που κατέρριψε.

Σύνταξη
Ιράν: Πέμπτη ημέρα διαμαρτυριών και 3 νεκροί – Αλλαγή διοικητή της κεντρικής τράπεζας ως μέσο κατευνασμού
Κρίση 01.01.26

Ιράν: Πέμπτη ημέρα διαμαρτυριών και 3 νεκροί – Αλλαγή διοικητή της κεντρικής τράπεζας ως μέσο κατευνασμού

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν έχουν πάρει χαρακτήρα αντίδρασης στον θεοκρατικό καθεστώς, εξελισσόμενες στη σοβαρότερη διαμαρτυρία έπειτα από χρόνια. Ακόμη δύο νεκροί στις διαδηλώσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μάρτζορι Γκριν απολογείται για την αφέλειά της: Πώς από μαζορέτα του Τραμπ, μεταμορφώθηκε σε εχθρό του
Ακεραιότητα 01.01.26

Η Μάρτζορι Γκριν απολογείται για την αφέλειά της: Πώς από μαζορέτα του Τραμπ, μεταμορφώθηκε σε εχθρό του

Το πείσμα και το σθένος της Μάρτζορι Γκριν να τα βάλει με το άλλοτε πολιτικό της είδωλο, δεν άφησε ασυγκίνητους ούτε τους μεγαλύτερους πολιτικούς αντιπάλους της στις ΗΠΑ. Το ιστορικό της σύγκρουσης είναι αποκαλυπτικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελβετία: Η χώρα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της – Μαρτυρίες επιζώντων για το πώς ξεκίνησε η φωτιά
«Λαμπάδιασε σε δευτερόλεπτα» 01.01.26

Η Ελβετία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της - Μαρτυρίες επιζώντων για το πώς ξεκίνησε η φωτιά

Η τραγωδία της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά έχει σοκάρει την Ελβετία - Η ταυτοποίηση των νεκρών μπορεί να διαρκέσει για εβδομάδες

Σύνταξη
Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν – Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων
Για την ακρίβεια 01.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν – Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ιράν χθες το βράδυ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο πρώτος θάνατος που καταγράφεται, έπειτα από ημέρες διαδηλώσεων

Σύνταξη
Λονδίνο: Η γεωγραφία της εξουσίας μέσα από την έκθεση «Secret Maps»
Έκθεση «Secret Maps» 01.01.26

Η γεωγραφία της εξουσίας

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη φωτίζει μέσα από το «Secret Maps» οκτώ αιώνες χαρτογραφικής χειραγώγησης - Πώς η αποτύπωση του κόσμου υπηρέτησε πολιτικές σκοπιμότητες, αποικιακά σχέδια και κρατικά μυστικά

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Ελβετία: Η ταυτοποίηση των νεκρών θα πάρει χρόνο – Οι περισσότεροι από τους 100 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση
Έκρηξη στο Κραν Μοντανά 01.01.26

«Η ταυτοποίηση των νεκρών θα πάρει χρόνο - Οι περισσότεροι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση», λένε οι αρχές στην Ελβετία

Σε τραγωδία έχει εξελιχθεί η Πρωτοχρονιά στην Ελβετία καθώς δεκάδες είναι οι νεκροί από την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά

Σύνταξη
