Καθώς οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν το ενεργειακό τους μείγμα επεκτείνοντας την ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πολλές στρέφονται στην ηλιακή και αιολική ενέργεια, αλλά συχνά παραβλέπεται η υδροηλεκτρική ενέργεια, και μάλιστα από χώρες που δεν έχουν παράδοση στην παραγωγή τέτοιας μορφής ενέργειας.

Με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν, η τιμή των ορυκτών καυσίμων ωθείται όλο και υψηλότερα λόγω σοβαρών ελλείψεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις παγκοσμίως να αξιολογήσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια και να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης διαφόρων πηγών ενέργειας για να υποστηρίξουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση και να μειώσουν τα τρωτά σημεία της εξάρτησης από οποιαδήποτε πηγή ενέργειας.

Σημαντικός ρόλος για την υδροηλεκτρική ενέργεια

Η υδροηλεκτρική ενέργεια διαδραματίζει εδώ και καιρό σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια παραγωγή ενέργειας, με αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο να βασίζονται στη δύναμη του νερού για να παρέχουν τεράστιες ποσότητες καθαρής ενέργειας. Τα πρώτα υδροηλεκτρικά έργα αναπτύχθηκαν τον 1800 και η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι πλέον η τρίτη μεγαλύτερη πηγή παραγωγής ενέργειας στον κόσμο μετά τον άνθρακα και το φυσικό αέριο, συνεισφέροντας περίπου 4.500 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, ή το 14% του παγκόσμιου συνόλου. Αυτό ισοδυναμεί περίπου με την ίδια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την ηλιακή και την αιολική ενέργεια μαζί.

Η Κίνα φιλοξενεί περίπου το 29% της εγκατεστημένης υδροηλεκτρικής ισχύος στον κόσμο , ακολουθούμενη από τη Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Ωστόσο, ορισμένες χώρες βασίζονται πολύ περισσότερο στην υδροηλεκτρική ενέργεια, με τη Νορβηγία, την Παραγουάη, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Αλβανία να εξαρτώνται από την υδροηλεκτρική ενέργεια για μεγάλο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, έχει υποστηρίξει ότι η υδροηλεκτρική ενέργεια συχνά παραβλέπεται, χαρακτηρίζοντάς την ως «τον ξεχασμένο γίγαντα της ηλεκτρικής ενέργειας». Ο Μπιρόλ λέει ότι συχνά δεν περιλαμβάνεται στις διεθνείς συζητήσεις για την ενέργεια, ενώ θα έπρεπε, ειδικά με την παγκόσμια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας να αναμένεται να αυξηθεί με ταχύτερο ρυθμό από τη συνολική ζήτηση ενέργειας. Το 2021, ο IEA δημοσίευσε μια σημαντική έκθεση για την υδροηλεκτρική ενέργεια, εντοπίζοντας το σημαντικό δυναμικό επέκτασης της αγοράς υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Περίπου το 60% των υδροηλεκτρικών πόρων στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες παραμένουν ανεκμετάλλευτοι. Οι επενδύσεις στον τομέα θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ενίσχυση της πρόσβασης στην ενέργεια και της εκβιομηχάνισης της ενέργειας, ωθώντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με το oilprice.com.

Ευελιξία

Σε αντίθεση με την ηλιακή και την αιολική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι εξαιρετικά ευέλικτη, καθώς οι μονάδες αναπτύσσονται για να προσαρμόζουν γρήγορα την παραγωγή τους προς τα πάνω και προς τα κάτω ανάλογα με τις ανάγκες και μπορούν να διακοπούν και να επανεκκινήσουν με σχετική ευκολία. Αυτό τις καθιστά εξαιρετικά αποτελεσματικές στην προσαρμογή στις αλλαγές της ζήτησης ενέργειας, συνήθως με χαμηλό κόστος. Για το λόγο αυτό, η υδροηλεκτρική ενέργεια θα μπορούσε να είναι το κλειδί για τη διαφοροποίηση της καθαρής ενέργειας, καλύπτοντας το κενό όταν δεν λάμπει ο ήλιος και δεν φυσάει ο άνεμος.

Αποθήκευση ενέργειας

Οι υδροηλεκτρικοί πόροι μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση ενέργειας. Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί αντλησιοταμίευσης (PSH) μπορούν να λειτουργήσουν ως γιγάντιες μπαταρίες, χρησιμοποιώντας νερό αντί για χημικά. Προς το παρόν, αποτελούν τη μεγαλύτερη μορφή αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, με δυνατότητα συγκράτησης 30 φορές περισσότερης ισχύος από τις μπαταρίες. Επιπλέον, οι νέες τεχνολογίες μπορούν να κάνουν τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς πολύ πιο αποδοτικούς, πράγμα που σημαίνει ότι η επένδυση στην ανακαίνιση και αναβάθμιση παλαιών μονάδων θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στη βελτίωση της χωρητικότητας αποθήκευσης.

Υπάρχουν σχεδόν 200 GW δυναμικότητας PSH παγκοσμίως, που συνεισφέρουν περίπου το 90% της μακροχρόνιας αποθήκευσης ενέργειας παγκοσμίως. Επιπλέον 570 GW PSH πρόκειται να αναπτυχθούν παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια. Η συμβατική υδροηλεκτρική ενέργεια, όπως το Φράγμα των Τριών Φαραγγιών στην Κίνα, αποθηκεύει ενέργεια συγκρατώντας νερό σε μια δεξαμενή πριν το απελευθερώσει για την τροφοδοσία στροβίλων. Ωστόσο, η PSH έχει τη φήμη « μπαταρίας νερού », καθώς χρησιμοποιεί την πλεονάζουσα ενέργεια, κυρίως από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να αντλεί νερό από μια χαμηλότερη δεξαμενή σε μια υψηλότερη, πριν επιτρέψει στη βαρύτητα να στείλει το νερό πίσω στους σωλήνες για να ενισχύσει την ισχύ κατά τις ώρες χαμηλής παραγωγής.

Παρά το γεγονός ότι συχνά παραβλέπεται, η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει προσελκύσει μεγαλύτερη προσοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες τους τελευταίους μήνες, λόγω της καταστολής της καθαρής ενέργειας από τον πρόεδρο Τραμπ. Μια υποβρύχια υδροηλεκτρική τεχνολογία χρησιμοποιείται στις Μεγάλες Λίμνες, ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα γλυκού νερού στον κόσμο, το οποίο συνορεύει με αρκετές μεγάλες πόλεις της Βόρειας Αμερικής, όπως το Σικάγο, το Τορόντο, το Μόντρεαλ και το Ντιτρόιτ.

Καμία από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες δεν έχει σημαντικές παλίρροιες ή ρεύματα για την τροφοδοσία της υδροηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ορισμένες από τις γύρω πλωτές οδούς έχουν. Τον Φεβρουάριο, η Ocean Renewable Power Company (ORPC) ανακοίνωσε το πρώτο της αστικό έργο στον ποταμό St Lawrence στο Μόντρεαλ. Η ORPC σχεδιάζει να ξεκινήσει τη λειτουργία δύο υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων αργότερα φέτος, με δυναμικό πόρων 60-90 MW στην περιοχή. Οι συσκευές χρησιμοποιούν στροβίλους από ανθρακονήματα, οι οποίοι περιστρέφονται από τη ροή του νερού. Αυτή η τεχνολογία έχει γίνει ολοένα και πιο δημοφιλής τα τελευταία χρόνια, με παρόμοια έργα να αναπτύσσονται στην Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο .

Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείται εδώ και καιρό ως πηγή ενέργειας, οι δυνατότητες της υδροηλεκτρικής ενέργειας ως μέρος των προσπαθειών διαφοροποίησης της ενέργειας έχουν παραβλεφθεί σε μεγάλο βαθμό,σύμφωνε με το oilprice.com. Καθώς οι κυβερνήσεις παγκοσμίως αναζητούν τρόπους για να ενισχύσουν την ενεργειακή τους ασφάλεια και να μειώσουν την εξάρτησή τους από πτητικές πηγές ενέργειας – όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο – η υδροηλεκτρική ενέργεια θα μπορούσε να προσφέρει μια σημαντική καθαρή εναλλακτική πηγή ενέργειας, καθώς και να παρέχει βελτιωμένη σταθερότητα μέσω της χρήσης υδροηλεκτρικών σταθμών ως γιγάντιες μπαταρίες.

