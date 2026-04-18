Τι ψάχνουν οι εργοδότες που δεν σου έμαθε το σχολείο: Οι 4 υποτιμημένες δεξιότητες που πρέπει να έχεις

Όλοι έχουμε ακούσει τις τρομακτικές ιστορίες ανέργων που στέλνουν εκατοντάδες αιτήσεις εργασίας στο κενό, χωρίς σχεδόν καμία απάντηση, πόσο μάλλον πρόσκληση για συνέντευξη.

Οι πρόσφατοι δείκτες για την αγορά εργασίας υποδηλώνουν ότι αυτή διαμορφώνεται ως μία από τις πιο δύσκολες αγορές εργασίας για τους νέους πτυχιούχους των τελευταίων ετών, με την τεχνητή νοημοσύνη και τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες του εργατικού δυναμικού να δημιουργούν ένα αβέβαιο τοπίο για τους νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας.

Όπως γράφει στο Business Insider η Ana Homayoun, μετά από 25 χρόνια συνεργασίας με χιλιάδες αποφοίτους και συνεντεύξεων με νέους ενήλικες για το βιβλίο της, «Getting In Is Not: Blueprint for Success Beyond Grades, Test Scores, and College Admission», έμαθε μια σκληρή αλήθεια:

Έχουμε επικεντρωθεί σε λάθος δείκτες για την «επιτυχία» στο σχολείο και στην αγορά εργασίας.

Υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ευδοκιμήσουν σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο εργασιακό χώρο και εκείνων που αξιολογούν τα λύκεια και τα πανεπιστήμια.

Και, οι δεξιότητες που χρειάζονται οι εργοδότες δεν είναι αυτές που οι περισσότεροι υποψήφιοι σκέφτονται να αναπτύξουν ή να αναδείξουν στην αναζήτηση εργασίας τους.

Ακολουθούν τέσσερις υποτιμημένες δεξιότητες που συχνά παραβλέπονται, αλλά παραμένουν κρίσιμες για την εξεύρεση εργασίας και για τη διατήρησή της, σύμφωνα με την Homayoun.

Αποφασιστικότητα

Ο πρώην Πρόεδρος Ομπάμα το είπε ξεκάθαρα σε μια συνέντευξη το 2023: Το να είσαι γνωστός ως άτομο που κάνει τα πράγματα είναι δύναμη.

Πολλοί νέοι σήμερα ανησυχούν τόσο πολύ μήπως δώσουν λάθος απάντηση ή κάνουν κάτι λάθος, που αποτυγχάνουν να αναπτύξουν τη στάση «μπορώ να το κάνω» που απαιτείται για να αναλάβουν ένα έργο και να το ολοκληρώσουν, ανεξάρτητα από τα εμπόδια.

Οι εργοδότες εκτιμούν όσους μπορούν να βασιστούν ότι είναι προσανατολισμένοι στις λύσεις και θέλουν να το δουν αυτό να αποδεικνύεται στις συνεντεύξεις και στα πρώτα καθήκοντα της εργασίας.

Προσαρμοστικότητα

Η Homayoun αναφέρθηκε επίσης σε μία συζήτηση που είχε με μία απόφοιτη πανεπιστημίου, η οποία αναστατώθηκε πραγματικά όταν ο νέος εργοδότης της δεν της έδινε μια εβδομαδιαία λίστα εργασιών κάθε Δευτέρα πρωί.

Ήθελε να προγραμματίζει την εβδομάδα της γύρω από προκαθορισμένες εργασίες και απογοητευόταν αν αργότερα άλλαζαν οι προτεραιότητες ή αν νέες πληροφορίες σήμαιναν ότι ένα έργο κατευθυνόταν προς μια νέα κατεύθυνση.

Στο σχολείο, είχε ανταμειφθεί για την ακαμψία της, ειδικά όταν αυτό σήμαινε να ακολουθεί οδηγίες και να τσεκάρει προκαθορισμένα κουτάκια.

Αλλά στον χώρο εργασίας, οι προτεραιότητες μπορούν να αλλάξουν, τα έργα μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση, και η προσαρμοστικότητα δείχνει στους εργοδότες την ικανότητα να σκέφτεστε γρήγορα και να ανταποκρίνεστε εποικοδομητικά.

Ανταπόκριση και συνέπεια

Σύμφωνα με μία τηλεοπτική παραγωγό που μίλησε η Homayoun, η μεγαλύτερη πρόκληση με τους πρόσφατα προσληφθέντες ήταν ότι πολλοί δεν καταλάβαιναν τη διαφορά μεταξύ επείγοντος, σημαντικού και αναβλητέου.

Ως αποτέλεσμα, ένα επείγον email παρέμενε αναπάντητο. Αυτό μπορεί να μην φαίνεται πολύ σημαντικό, αλλά στη διαδικασία πρόσληψης, μπορεί να σημαίνει ότι μέχρι να απαντήσει ο υποψήφιος, η ευκαιρία θα έχει χαθεί.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένας απόφοιτο που ήθελε να κάνει μια αλλαγή καριέρας στον τομέα της ανάλυσης αθλητικών δεδομένων. Για να εισέλθει σε αυτόν τον πολύ διαφορετικό τομέα, δεσμεύτηκε να υποβάλλει αίτηση σε 10 αγγελίες εργασίας την ημέρα με στοχευμένη προσέγγιση και να ενημερώσει όλους στο δίκτυό του για το τι έψαχνε.

Όταν τελικά βρήκε τη δουλειά μέσω μιας από αυτές τις εξατομικευμένες αιτήσεις, η διαδικασία πρόσληψης προχώρησε γρήγορα.

Πήρε τη δουλειά εν μέρει επειδή ήταν ανταποκρινόμενος και είχε συνέπεια σε κάθε βήμα.

Αυτό-καθοδήγηση

Οι εργοδότες αναζητούν άτομα που μπορούν να κινητοποιούν τους εαυτούς τους. Φτάνουν προετοιμασμένοι και θέτουν ερωτήσεις που προκαλούν προβληματισμό.

Οι υποψήφιοι και οι νεοπροσληφθέντες που ξεχωρίζουν είναι εκείνοι που έχουν μια θετική στάση, είναι προσανατολισμένοι στις λύσεις και επιδεικνύουν την ανταπόκριση που απαιτείται για να χειριστούν και να διαχειριστούν διαφορετικές εργασίες.

Αυτές οι τέσσερις δεξιότητες δεν μπορούν να ανατεθούν σε τρίτους, και οι υποψήφιοι που εξασφαλίζουν μια θέση εργασίας (και που ευδοκιμούν μόλις το κάνουν!) είναι εκείνοι που ξεχωρίζουν χάρη σε αυτές τις δεξιότητες — τόσο στον τρόπο με τον οποίο αναζητούν εργασία όσο και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται στη δουλειά.