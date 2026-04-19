Οι μεγαλύτεροι φόβοι για την παγκόσμια οικονομία των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής
Διεθνής Οικονομία 19 Απριλίου 2026, 06:00

Ο στασιμοπληθωρισμός βρίσκεται στον πυρήνων των ανησυχιών της οικονομικής ελίτ - Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα αφορά τη διάρκεια της σύγκρουσης και του πολέμου

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο των ανησυχιών των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι προσπαθούν να καταστρώσουν το καλύτερο σενάριο διαχείρισης των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου.

Το CNBC μίλησε με περισσότερους από 30 κεντρικούς τραπεζίτες, πολιτικούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα για την αβεβαιότητα που φέρνει ο πόλεμος και πώς επηρεάζει τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις έναν πόλεμο παρά να τερματίσεις έναν πόλεμο

Οι συνεντεύξεις έγιναν πριν από τις πρόσφατες εξελίξεις που οδήγησαν από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ στο χάος που επικράτησε στην πλωτή οδό το Σάββατο.

Η διάρκεια του πολέμου

Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα αφορά τη διάρκεια της σύγκρουσης και του πολέμου.

«Με ρωτούν συνέχεια τώρα, θα έχει αυτός ο πόλεμος μεγάλο αντίκτυπο; Η πρώτη απάντηση είναι ότι έχει ήδη αντίκτυπο», δήλωσε ο Πιερ Γκραμένια, διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), στην Κάρεν Τσο του CNBC στο περιθώριο των συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Εννοώ, κοιτάξτε τα ποσοστά πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες. Δείτε τι συμβαίνει στα βενζινάδικά μας σε όλο τον κόσμο. Ο αντίκτυπος είναι προφανής».

Παραθέτοντας τον Κολομβιανό συγγραφέα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, η απάντηση του Γκραμένια στο αν ο πόλεμος και ο αντίκτυπός του θα διαρκέσουν ήταν «είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις έναν πόλεμο παρά να τερματίσεις έναν πόλεμο».

«Για να ξεκινήσεις έναν πόλεμο, δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν, είσαι μόνος σου. Αλλά για να τον τερματίσεις πρέπει να συμφωνήσεις, διμερώς, πολυμερώς, και αυτή η αβεβαιότητα επηρεάζει, προφανώς, τον τρόπο που βλέπουμε το μέλλον».

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, υπογράμμισε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «δεν μπορούν να στοιχηματίζουν μόνο στο πιο ευνοϊκό σενάριο».

«Υπάρχει μια άνευ προηγουμένου αβεβαιότητα ακόμη και άγνωστη», είπε. «[Ο πόλεμος] θα μπορούσε να παραταθεί, θα μπορούσαν να υπάρξουν δευτερογενείς επιπτώσεις, όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και σε ορισμένα άλλα προϊόντα. Έτσι, στην περίπτωσή μας, αναμένουμε υψηλότερο πληθωρισμό και αναμένουμε χαμηλότερη ανάπτυξη».

Η Ελίζαμπεθ Σβάντεσον, υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας, προειδοποίησε ότι «δεν έχουμε δει ακόμα όλα τα στοιχεία αυτής της κρίσης, [και] θα μπορούσε να είναι αρκετά άσχημη».

«Εξαρτάται, φυσικά, από την ένταση και τη διάρκεια του πολέμου, αλλά επηρεάζει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» σημείωσε. «Όλοι επηρεάζονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, οπότε υποθέτω ότι η παγκόσμια ζήτηση θα είναι χαμηλότερη, όπως και η ανάπτυξη».

Στασιμοπληθωρισμός

Ο στασιμοπληθωρισμός βρίσκεται στον πυρήνων των ανησυχιών της οικονομικής ελίτ.

«Εάν [ο πόλεμος συνεχιστεί] περισσότερο, ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό είναι αυτό που θα με ανησυχούσε περισσότερο. Εάν διαρκέσει μερικούς μήνες ακόμη, εάν τα Στενάτου Ορμούζ είναι κλειστά ή μισόκλειστα, τότε θα έχουμε πληθωρισμό που θα αυξηθεί περισσότερο από 1%, ίσως 1,5% φέτος» εξηγεί ο Γκραμένια.

«Εάν είναι ακόμη χειρότερο και διαρκέσει περισσότερο [από αυτό], ο πληθωρισμός θα αυξηθεί κατά 2,5% – αυτό πιθανότατα θα πυροδοτήσει στασιμοπληθωρισμό και αυτά είναι άσχημα νέα για τον κόσμο».

Ενεργειακή ασφάλεια

Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, προειδοποίησε ότι ο κόσμος «πιθανώς αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία».

«Και αν προσθέσετε όλα τα άλλα στοιχεία, το ένα τρίτο των λιπασμάτων διέρχονται από τα Στενά [του Ορμούζ] – θείο, ήλιο, πετροχημικά – συλλογικά, μπορεί να αποτελέσει έναν τεράστιο κίνδυνο» τόνισε μιλώντας στο CNBC. «Επιπλέον, ο Απρίλιος μπορεί να είναι πιο προβληματικός από τον Μάρτιο, επειδή αυτή τη στιγμή, τα τελευταία φορτία πλοίων που έφυγαν στις 28 Φεβρουαρίου αναμένεται να φτάσουν στις 20 Απριλίου. Έτσι, [οι περιορισμοί στην προσφορά] θα γίνουν πιο αισθητοί στις αγορές ».

Η Νίκολα Γουίλις, υπουργός Οικονομικών της Νέας Ζηλανδίας, προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα επιφέρει το «χειρότερο σενάριο» στο οποίο το αργό πετρέλαιο θα παγιδευτεί στη Μέση Ανατολή και αδυνατεί να φτάσει στα διυλιστήρια στη νοτιοανατολική Ασία.

«Θα μπορούσαμε [τότε] να αντιμετωπίσουμε ελλείψεις στην περιοχή μας» τόνισε. «Προετοιμαζόμαστε για τέτοιου είδους χειρότερα σενάρια, και το ενδεχόμενο ο πληθωρισμός να παραμείνει εκτός του στόχου είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη ως πιθανό σε ένα χειρότερο σενάριο».

Η «ομίχλη» και το «σύννεφο» στις κεντρικές τράπεζες

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που μίλησαν στο CNBC στην Ουάσινγκτον υπογράμμισαν επίσης ότι έχει γίνει δύσκολο να προχωρήσει ο σχεδιασμός λόγω της διαρκούς αβεβαιότητας.

Ο Όλι Ρεν, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τόνισε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ «δεν έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων για καμία πορεία επιτοκίων» αν και οι αγορές εκτιμούν μια σειρά αυξήσεων για την ευρωζώνη φέτος.

Ο Γιοαχίμ Νάγκελ, πρόεδρος της Bundesbank της Γερμανίας και αρχιγεράκι της ΕΚΤ, περιέγραψε την κατάσταση ως «πολύ αδιαφανή, πολύ θολή».

Σημείωσε ότι με τα νέα για το Ιράν να έρχονται καθημερινά, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υιοθετούν μια «προσέγγιση συνάντησης προς συνάντηση».

«Σε δύο εβδομάδες, μπορούμε να δούμε πολλά νέα πράγματα να έρχονται» εξήγησε. «Επομένως, είμαι πολύ προσεκτικός για να δώσω μια σωστή ένδειξη για το ποιο είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής».

Ο διοικητής της Τράπεζας της Σλοβενίας και μέλος του δ.σ. της ΕΚΤ, Primoz Dolenc εκτιμά ότι ο πόλεμος καθιστά «αρκετά δύσκολο να εκτιμηθεί τι θα πρέπει να κάνει η νομισματική πολιτική».

«Σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο, δεν θα χρειαστεί να ενεργήσουμε με βάση τη νομισματική πολιτική, επειδή υποθέσαμε ότι αυτό το σοκ προσφοράς θα περάσει τόσο γρήγορα όσο ήρθε. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό το σενάριο είναι ρεαλιστικό ή όχι», είπε. «Αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι εξακολουθούμε να μην έχουμε πλήρη διαθεσιμότητα πληροφοριών προκειμένου να αξιολογήσουμε τι είδους νομισματική πολιτική θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε».

Ανθεκτικότητα της αγοράς

Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν, με τις αμερικανικές μετοχές να καταγράφουν νέα ρεκόρ στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Ο δείκτης MSCI World Ex-U.S. εξακολουθεί να έχει υποχωρήσει κατά περίπου 1% από την έναρξη του πολέμου, αλλά έχει ανακτήσει πάνω από 8% τον τελευταίο μήνα.

«Οι αγορές έχουν λειτουργήσει με αρκετά ομαλό τρόπο» τόνισε η Verena Ross, πρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών. «Οι παράγοντες της αγοράς κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάλυψης περιθωρίου και σε παρόμοιες υποχρεώσεις. Επομένως, παρατηρήθηκε αρκετή ανθεκτικότητα στον τρόπο λειτουργίας των αγορών. Το ερώτημα είναι: πώς θα συνεχίσουν οι αγορές να αντιμετωπίζουν την αυξημένη μεταβλητότητα που φαίνεται να παρατηρείται σε καθημερινή βάση;»

Ο Μάρτιν Κάζακς, επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας, σημείωσε ότι η αντίδραση της αγοράς στον πόλεμο ήταν απροσδόκητη.

«Οι χρηματοπιστωτικές αγορές, κάτι που με εκπλήσσει, έχουν επιστρέψει εκεί που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος», είπε. «[Αλλά] μόνο τώρα θα δούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στην προσφορά, επειδή τα πλοία μόλις φτάνουν και [πολλά] πλοία δεν έχουν ακόμη αποπλεύσει, οπότε θα υπάρξει διακοπή και θα δούμε πώς αυτό θα επηρεάσει το πραγματικό μέρος της οικονομίας».

Πηγή: ot.gr

Business
Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Εξαγωγές: Πόσο «πλήγωσε» ο πόλεμος τις ελληνικές επιχειρήσεις – Η ζημιά στη ζήτηση

Πληθωρισμός: Γιατί οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν – Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Πληθωρισμός: Γιατί οι τιμές δεν θα υποχωρήσουν – Ο ρόλος των Στενών του Ορμούζ

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
Τι ψάχνουν οι εργοδότες που δεν σου έμαθε το σχολείο: Οι 4 υποτιμημένες δεξιότητες που πρέπει να έχεις
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Πολλοί απόφοιτοι πανεπιστημίου δίνουν προτεραιότητα στις λάθος δεξιότητες και δεν εστιάζουν σε αυτό που αναζητούν οι εργοδότες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Ελεύθερο εμπόριο 18.04.26

Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μοντέλο Covid για την ενεργειακή κρίση
Διεθνής Οικονομία 18.04.26

Σχέδιο δράσης για τιμές και διαθεσιμότητα καυσίμων αναμένεται να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 22 Απριλίου

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ρωσικό πετρέλαιο: Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παρατείνει τελικά την προσωρινή αναστολή των κυρώσεων
Υπουργείο Οικονομικών 18.04.26

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν τελικά να παρατείνουν την αναστολή των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που μόλις πριν από τρεις ημέρες είχε αρνηθεί ο Σκοτ Μπέσεντ.

Σύνταξη
Αεροπορικό σοκ: Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα, οι εταιρείες καθηλώνουν τα αεροπλάνα
Μαζικές ακυρώσεις 17.04.26

Ο πόλεμος μπλοκάρει τα καύσιμα, διπλασίασε τις τιμές της κηροζίνης και αναγκάζει τους ευρωπαϊκούς αεροπορικούς κολοσσούς σε μαζικές ακυρώσεις πτήσεων άμεσα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ορμούζ: Οι επιπτώσεις του κλεισίματος των Στενών στην ελληνική οικονομία – Τι δείχνει μελέτη του ΙΟΒΕ
Γραφήματα 17.04.26

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρας, εξαιτίας του «μπλοκαρίσματος» των Στενών του Ορμούζ

Γιάννης Αγουρίδης
Προκλητική δήλωση CEO της Perplexity: Η ΑΙ θα σας πάρει τις δουλειές, αλλά αξίζει τον κόπο
Ινδός δισεκατομμυριούχος 16.04.26

Πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της ΑΙ. Όμως αξίζει τον κόπο, γιατί θα ζήσουμε ένα λαμπρό μέλλον. Τάδε έφη ο CEO της εταιρείας Perplexity, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Allbirds: Γνωστή εταιρεία υπόδησης αφήνει τα παπούτσια για την τεχνητή νοημοσύνη και… εκτινάχθηκε η μετοχή της
Allbirds 16.04.26

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων για να μετατραπεί σε επιχείρηση «υποδομής υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης» και να αλλάξει την επωνυμία της σε NewBird AI

Σύνταξη
Της βυθισμένης στα σκάνδαλα κυβέρνησης, της φταίνε οι θεσμοί
Opinion 19.04.26

Φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί στη συνείδηση του πολιτικού συστήματος ότι στην ώριμη δημοκρατία αντίβαρα της εξουσίας δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ανεξάρτητες Αρχές,

Αναστασία Γιάμαλη
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Στην τελική ευθεία για τις εξετάσεις στα Πρότυπα σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά
Ημερομηνίες 19.04.26

Ο συνολικός αριθμός αιτήσεων για Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτος 2026 - 2027 ανήλθε στις 30.990, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις είναι συνολικά 7.374

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ακόμα αισθάνομαι χαρούμενος από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική»
Μπάσκετ 19.04.26

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε σε podcast του Γκόραν Ντράγκιτς και μεταξύ άλλων, μίλησε για την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Σύνταξη
Καιρός: Αίθριος την Κυριακή με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους βροχές – Ανεβαίνει η θερμοκρασία από βδομάδα
Καιρός 19.04.26

Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα δυτικά του 23°C - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Πέμπτη, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Γιατί η ΕΕ βάζει φρένο στην πρόσβαση ανηλίκων στα social media – Το ρεκόρ χρήσης στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 19.04.26

Παρά τα μέτρα - λιγότερο ή περισσότερο αυστηρά - που εξετάζονται ή λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, η χρήση των social media παραμένει υψηλή μεταξύ των εφήβων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μήπως ο μόκα λάτε καραμέλα σου καταστρέφει την κοινωνία; Ο καφές σου λέει πολλά για την εποχή που ζούμε
Επιδημία της μοναξιάς 19.04.26

Καθώς η κατανάλωση εξειδικευμένου καφέ έχει αυξηθεί ραγδαία, το ίδιο έχει συμβεί και με την επιδημία της μοναξιάς. Είναι απλώς μια σύμπτωση;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φρένο στις «πασχαλινές τραγωδίες» της ασφάλτου
Τα στοιχεία 19.04.26

Πώς φτάσαμε από τα μακάβρια αθροίσματα των 50-70 νεκρών σε κάθε έξοδο στη μείωση κατά 98% των θυμάτων - Ανοιχτή πληγή τα δυστυχήματα εντός των μεγάλων αστικών κέντρων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Mythos ή πραγματικότητα; 19.04.26

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Παζάρια για τα νέα μέτρα στήριξης με τις Βρυξέλλες
Το πακέτο ΔΕΘ 19.04.26

Ανάλογα με το μέγεθος του δημοσιονομικού χώρου που θα προκύψει θα καθοριστεί και το μείγμα των παρεμβάσεων που θα χρειαστεί να ληφθούν προς όφελος νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Μαρία Βουργάνα
Ο βαλλιστικός έλεγχος ούτε αθωώνει ούτε καταδικάζει τον ύποπτο για την δολοφονία Κερκ
Κόσμος 19.04.26

Θρίλερ με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ καθώς ο βαλλιστικός έλεγχος αποδείχθηκε ασαφής για να αθωώσει ή να ενοχοποιήσει περαιτέρω τον ύποπτο για τον φόνο εν μέσω θεωριών συνομωσίας.

Σύνταξη
Η Βουλγαρία ψηφίζει την Κυριακή με τον πρώην πρόεδρο Ράντεφ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις
Κόσμος 19.04.26

Ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ προηγείται στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που δεν του εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Αναμένεται σχεδόν διπλάσια προσέλευση από τις εκλογές του 2024

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε την φυλακή του ζητώντας 100 εκατ. δολάρια για μαχαίρωμα από συγκρατούμενο
Κόσμος 19.04.26

Ο ράπερ Τόρι Λέινζ μήνυσε το σωφρονιστικό σύστημα της Καλιφόρνιας, υποστηρίζοντας ότι δεν έπρεπε να βρίσκεται στο ίδιο κελί μαζί με έναν συγκρατούμενο που τον μαχαίρωσε 16 φορές πέρυσι

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο ενός διοικητή εφέδρων στο νότιο Λίβανο
Κόσμος 19.04.26

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διοικητής των εφέδρων ο οποίος βρίσκονταν στον Λίβανο και χτυπήθηκε με άλλους 3 στρατιώτες, πέθανε αφού είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή από εκρηκτικό μηχανισμό

Ο Γκαλιμπάφ μίλησε για τον έλεγχο του Ορμούζ και για την κρίση που παραλίγο να τορπιλίσει τις διαπραγματεύσεις
Υποτιτλισμένο βίντεο 19.04.26

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, μίλησε για το ποιος έχει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και μια κρίση που συνέβη με αμερικανικό ναρκαλιευτικό κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυπελλούχος Ισπανίας η Ρεάλ Σοσιεδάδ, νίκησε την Ατλέτικο σε έναν δραματικό τελικό (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Έξι χρόνια μετά το Κύπελλο του 2020, η τρομερή φέτος Ρεάλ Σοσιεδάδ νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης στη διαδικασία των πέναλτι σε έναν καταπληκτικό τελικό στη Σεβίλλη και σήκωσε το τρίτο Copa del Rey της ιστορίας της.

Άκης Στρατόπουλος
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

