Οι μεγαλύτεροι φόβοι για την παγκόσμια οικονομία των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο των ανησυχιών των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι προσπαθούν να καταστρώσουν το καλύτερο σενάριο διαχείρισης των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου.

Το CNBC μίλησε με περισσότερους από 30 κεντρικούς τραπεζίτες, πολιτικούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα για την αβεβαιότητα που φέρνει ο πόλεμος και πώς επηρεάζει τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη.

Είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις έναν πόλεμο παρά να τερματίσεις έναν πόλεμο

Οι συνεντεύξεις έγιναν πριν από τις πρόσφατες εξελίξεις που οδήγησαν από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ στο χάος που επικράτησε στην πλωτή οδό το Σάββατο.

Η διάρκεια του πολέμου

Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα αφορά τη διάρκεια της σύγκρουσης και του πολέμου.

«Με ρωτούν συνέχεια τώρα, θα έχει αυτός ο πόλεμος μεγάλο αντίκτυπο; Η πρώτη απάντηση είναι ότι έχει ήδη αντίκτυπο», δήλωσε ο Πιερ Γκραμένια, διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), στην Κάρεν Τσο του CNBC στο περιθώριο των συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. «Εννοώ, κοιτάξτε τα ποσοστά πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες. Δείτε τι συμβαίνει στα βενζινάδικά μας σε όλο τον κόσμο. Ο αντίκτυπος είναι προφανής».

Παραθέτοντας τον Κολομβιανό συγγραφέα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, η απάντηση του Γκραμένια στο αν ο πόλεμος και ο αντίκτυπός του θα διαρκέσουν ήταν «είναι πιο εύκολο να ξεκινήσεις έναν πόλεμο παρά να τερματίσεις έναν πόλεμο».

«Για να ξεκινήσεις έναν πόλεμο, δεν χρειάζεται να ρωτήσεις κανέναν, είσαι μόνος σου. Αλλά για να τον τερματίσεις πρέπει να συμφωνήσεις, διμερώς, πολυμερώς, και αυτή η αβεβαιότητα επηρεάζει, προφανώς, τον τρόπο που βλέπουμε το μέλλον».

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, υπογράμμισε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «δεν μπορούν να στοιχηματίζουν μόνο στο πιο ευνοϊκό σενάριο».

«Υπάρχει μια άνευ προηγουμένου αβεβαιότητα ακόμη και άγνωστη», είπε. «[Ο πόλεμος] θα μπορούσε να παραταθεί, θα μπορούσαν να υπάρξουν δευτερογενείς επιπτώσεις, όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και σε ορισμένα άλλα προϊόντα. Έτσι, στην περίπτωσή μας, αναμένουμε υψηλότερο πληθωρισμό και αναμένουμε χαμηλότερη ανάπτυξη».

Η Ελίζαμπεθ Σβάντεσον, υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας, προειδοποίησε ότι «δεν έχουμε δει ακόμα όλα τα στοιχεία αυτής της κρίσης, [και] θα μπορούσε να είναι αρκετά άσχημη».

«Εξαρτάται, φυσικά, από την ένταση και τη διάρκεια του πολέμου, αλλά επηρεάζει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο» σημείωσε. «Όλοι επηρεάζονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, οπότε υποθέτω ότι η παγκόσμια ζήτηση θα είναι χαμηλότερη, όπως και η ανάπτυξη».

Στασιμοπληθωρισμός

Ο στασιμοπληθωρισμός βρίσκεται στον πυρήνων των ανησυχιών της οικονομικής ελίτ.

«Εάν [ο πόλεμος συνεχιστεί] περισσότερο, ο αντίκτυπος στον πληθωρισμό είναι αυτό που θα με ανησυχούσε περισσότερο. Εάν διαρκέσει μερικούς μήνες ακόμη, εάν τα Στενάτου Ορμούζ είναι κλειστά ή μισόκλειστα, τότε θα έχουμε πληθωρισμό που θα αυξηθεί περισσότερο από 1%, ίσως 1,5% φέτος» εξηγεί ο Γκραμένια.

«Εάν είναι ακόμη χειρότερο και διαρκέσει περισσότερο [από αυτό], ο πληθωρισμός θα αυξηθεί κατά 2,5% – αυτό πιθανότατα θα πυροδοτήσει στασιμοπληθωρισμό και αυτά είναι άσχημα νέα για τον κόσμο».

Ενεργειακή ασφάλεια

Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, προειδοποίησε ότι ο κόσμος «πιθανώς αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία».

«Και αν προσθέσετε όλα τα άλλα στοιχεία, το ένα τρίτο των λιπασμάτων διέρχονται από τα Στενά [του Ορμούζ] – θείο, ήλιο, πετροχημικά – συλλογικά, μπορεί να αποτελέσει έναν τεράστιο κίνδυνο» τόνισε μιλώντας στο CNBC. «Επιπλέον, ο Απρίλιος μπορεί να είναι πιο προβληματικός από τον Μάρτιο, επειδή αυτή τη στιγμή, τα τελευταία φορτία πλοίων που έφυγαν στις 28 Φεβρουαρίου αναμένεται να φτάσουν στις 20 Απριλίου. Έτσι, [οι περιορισμοί στην προσφορά] θα γίνουν πιο αισθητοί στις αγορές ».

Η Νίκολα Γουίλις, υπουργός Οικονομικών της Νέας Ζηλανδίας, προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα επιφέρει το «χειρότερο σενάριο» στο οποίο το αργό πετρέλαιο θα παγιδευτεί στη Μέση Ανατολή και αδυνατεί να φτάσει στα διυλιστήρια στη νοτιοανατολική Ασία.

«Θα μπορούσαμε [τότε] να αντιμετωπίσουμε ελλείψεις στην περιοχή μας» τόνισε. «Προετοιμαζόμαστε για τέτοιου είδους χειρότερα σενάρια, και το ενδεχόμενο ο πληθωρισμός να παραμείνει εκτός του στόχου είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη ως πιθανό σε ένα χειρότερο σενάριο».

Η «ομίχλη» και το «σύννεφο» στις κεντρικές τράπεζες

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής που μίλησαν στο CNBC στην Ουάσινγκτον υπογράμμισαν επίσης ότι έχει γίνει δύσκολο να προχωρήσει ο σχεδιασμός λόγω της διαρκούς αβεβαιότητας.

Ο Όλι Ρεν, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τόνισε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ «δεν έχουν δεσμευτεί εκ των προτέρων για καμία πορεία επιτοκίων» αν και οι αγορές εκτιμούν μια σειρά αυξήσεων για την ευρωζώνη φέτος.

Ο Γιοαχίμ Νάγκελ, πρόεδρος της Bundesbank της Γερμανίας και αρχιγεράκι της ΕΚΤ, περιέγραψε την κατάσταση ως «πολύ αδιαφανή, πολύ θολή».

Σημείωσε ότι με τα νέα για το Ιράν να έρχονται καθημερινά, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής υιοθετούν μια «προσέγγιση συνάντησης προς συνάντηση».

«Σε δύο εβδομάδες, μπορούμε να δούμε πολλά νέα πράγματα να έρχονται» εξήγησε. «Επομένως, είμαι πολύ προσεκτικός για να δώσω μια σωστή ένδειξη για το ποιο είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής».

Ο διοικητής της Τράπεζας της Σλοβενίας και μέλος του δ.σ. της ΕΚΤ, Primoz Dolenc εκτιμά ότι ο πόλεμος καθιστά «αρκετά δύσκολο να εκτιμηθεί τι θα πρέπει να κάνει η νομισματική πολιτική».

«Σύμφωνα με το βασικό μας σενάριο, δεν θα χρειαστεί να ενεργήσουμε με βάση τη νομισματική πολιτική, επειδή υποθέσαμε ότι αυτό το σοκ προσφοράς θα περάσει τόσο γρήγορα όσο ήρθε. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό το σενάριο είναι ρεαλιστικό ή όχι», είπε. «Αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι εξακολουθούμε να μην έχουμε πλήρη διαθεσιμότητα πληροφοριών προκειμένου να αξιολογήσουμε τι είδους νομισματική πολιτική θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε».

Ανθεκτικότητα της αγοράς

Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν, με τις αμερικανικές μετοχές να καταγράφουν νέα ρεκόρ στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Ο δείκτης MSCI World Ex-U.S. εξακολουθεί να έχει υποχωρήσει κατά περίπου 1% από την έναρξη του πολέμου, αλλά έχει ανακτήσει πάνω από 8% τον τελευταίο μήνα.

«Οι αγορές έχουν λειτουργήσει με αρκετά ομαλό τρόπο» τόνισε η Verena Ross, πρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών. «Οι παράγοντες της αγοράς κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις κάλυψης περιθωρίου και σε παρόμοιες υποχρεώσεις. Επομένως, παρατηρήθηκε αρκετή ανθεκτικότητα στον τρόπο λειτουργίας των αγορών. Το ερώτημα είναι: πώς θα συνεχίσουν οι αγορές να αντιμετωπίζουν την αυξημένη μεταβλητότητα που φαίνεται να παρατηρείται σε καθημερινή βάση;»

Ο Μάρτιν Κάζακς, επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας, σημείωσε ότι η αντίδραση της αγοράς στον πόλεμο ήταν απροσδόκητη.

«Οι χρηματοπιστωτικές αγορές, κάτι που με εκπλήσσει, έχουν επιστρέψει εκεί που ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος», είπε. «[Αλλά] μόνο τώρα θα δούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στην προσφορά, επειδή τα πλοία μόλις φτάνουν και [πολλά] πλοία δεν έχουν ακόμη αποπλεύσει, οπότε θα υπάρξει διακοπή και θα δούμε πώς αυτό θα επηρεάσει το πραγματικό μέρος της οικονομίας».

