Τρίτη 07 Απριλίου 2026
Μέση Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
Διεθνής Οικονομία 07 Απριλίου 2026, 05:30

Μέση Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ

«Υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξεί κανείς» διότι «η αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος θα αλλάξει», δηλώνει ο Φατίχ Μπιρόλ, προβλέποντας στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) Φατίχ Μπιρόλ εκτιμά ότι η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, την οποία χαρακτηρίζει τη χειρότερη που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, θα επιταχύνει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της πυρηνικής ενέργειας και τη στροφή στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα Τρίτη στο φύλλο της Le Figaro (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Isabel Kua, επάνω, ο Φατίχ Μπιρόλ).

Για τον εκτελεστικό διευθυντή του ΔΟΕ Μπιρόλ, «υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξεί κανείς» διότι, κατ’ αυτόν, «η αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος θα αλλάξει» τα επόμενα χρόνια, όπως τόνισε στη γαλλική εφημερίδα της κεντροδεξιάς.

Οι ανανεώσιμες πηγές «δεν θα είναι λύση στη σημερινή κρίση, όμως η γεωπολιτική της ενέργειας θα μεταμορφωθεί βαθιά»

Η διαδικασία «θα πάρει χρόνια. Δεν θα είναι λύση στη σημερινή κρίση, όμως η γεωπολιτική της ενέργειας θα μεταμορφωθεί βαθιά», προέβλεψε ο κ. Μπιρόλ, εκτιμώντας πως «ορισμένες τεχνολογίες θα προχωρήσουν πολύ γρηγορότερα από άλλες».

Εξήγησε πως αναφέρεται «στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, την αιολική ενέργεια, «η εγκατάσταση των οποίων είναι πολύ γρήγορη». «Θα υπάρξει καταφυγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πολύ γρήγορα, σε μερικούς μήνες», σημείωσε.

Για τον επικεφαλής του ΔΟΕ, η κρίση θα δώσει επίσης «ώθηση» στην «πυρηνική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων», καθώς οι χώρες μπορούν να λογαριάζουν σε επιπρόσθετες δυνατότητες χάρη στην παράταση της διάρκειας ζωής των υπαρχόντων ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών», και εκτίμησε ακόμη πως θα αυξηθεί η χρήση «ηλεκτρικών οχημάτων».

Μέχρι τότε, βραχυπρόθεσμα, οι χώρες του κόσμου πρέπει να «χρησιμοποιούν την ενέργεια με όσο πιο συνετό τρόπο είναι δυνατόν, εξοικονομώντας και βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα», σημείωσε.

«Μαύρος Απρίλιος»

Ο Φατίχ Μπιρόλ εμφανίστηκε «πολύ απαισιόδοξος» για την τρέχουσα κρίση, τονίζοντας ξανά ότι «ο κόσμος δεν έχει ζήσει ποτέ διαταραχή του ενεργειακού εφοδιασμού τέτοιου μεγέθους».

«Η τρέχουσα κρίση είναι πιο σοβαρή από αυτές του 1973, του 1979 και του 2022 μαζί», τόνισε και θύμισε πως «αυτός ο πόλεμος φράζει μια από τις αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας. Οχι μόνο όσον αφορά το πετρέλαιο και το αέριο, αλλά και για τα λιπάσματα, τα πετροχημικά προϊόντα, το ήλιο και άλλα πράγματα».

Ο κόσμος ετοιμάζεται να ζήσει «μαύρο Απρίλιο», προειδοποίησε. «Ο Μάρτιος ήταν πολύ δύσκολος αλλά ο Απρίλιος θα είναι πολύ χειρότερος», είπε, κάτι που είχε ήδη τονίσει την περασμένη εβδομάδα.

«Αν το στενό (σ.σ. του Ορμούζ) παραμείνει ουσιαστικά κλειστό όλο τον Απρίλιο, θα χάσουμε δυο φορές περισσότερο αργό πετρέλαιο και διυλισμένα προϊόντα από ό,τι τον Μάρτιο», εξήγησε.

«Εβδομήντα πέντε ενεργειακές υποδομές υπέστησαν επιθέσεις και ζημιές και πάνω από το ένα τρίτο από αυτές έχουν χτυπηθεί σοβαρά ως πολύ σοβαρά» και για την αποκατάστασή τους «θα χρειαστεί πολύς χρόνος», προειδοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ

Κατοικία: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ για τις δαπάνες στέγασης

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

