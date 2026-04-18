Τσουκαλάς: Να φυσήξει άλλος άνεμος και να φύγει η διεφθαρμένη κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός – Λουδοβίκος

Την εικόνα της ελληνικής οικονομίας σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος επεσήμανε πως «όταν ο ρυθμός ανάπτυξης είναι σταθερά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ η αγοραστική δύναμη μένει καθηλωμένη με αποτέλεσμα να μας περνούν όλες οι υπόλοιπες χώρες που εμείς περνούσαμε έως το 2019, αυτό σημαίνει ότι, ενώ παράγεται πλούτος, διανέμεται πάρα πολύ άνισα», για να προσθέσει πως «ένα μεγάλο μέρος διανέμεται σε καρτέλ, εταιρείες ενέργειας, τράπεζες, εταιρείες τροφίμων και ένα άλλο μέρος πηγαίνει με απευθείας αναθέσεις σε κολλητούς».

Μιλώντας στο Alpha Radio 98.9, ο κ. Τσουκαλάς παρέθεσε στοιχεία από σειρά μελετών, όπου επιβεβαιώνεται πως «έχει πενταπλασιαστεί ο αριθμός των κονδυλίων που με απευθείας αναθέσεις πηγαίνουν σε ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες».

Και ξεκαθάρισε: «Εμείς λέμε ότι και το τελευταίο ευρώ που δόθηκε από αυτή την κυβέρνηση, θα ελεγχθεί. Διότι δεν είναι δυνατόν συγκεκριμένα υπουργεία να είναι πρωταθλητές σε απευθείας αναθέσεις και να υπονομεύεται η Διαύγεια. Δεν είναι δυνατόν ένα μεγάλο μέρος να διανέμεται μέσα από αναπτυξιακές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν υπάγονται στη Διαύγεια».

Για αυτό, υπογράμμισε «Διαύγεια παντού, επέκτασή της και συνταγματική κατοχύρωσή της. Να μην υπάρχει ούτε μία σύμβαση η οποία να είναι εκτός Διαύγειας – εξαίρουμε μόνο τους μικρούς δήμους και εκεί για ένα συγκεκριμένο ποσό – και ταυτόχρονα ένα νέο ΑΣΕΠ ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα σαν αυτά που είδαμε αυτές τις μέρες».

«Το θέμα Λαζαρίδη είναι πολιτικό»

Όσον αφορά στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε την τελευταία δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη, ότι ο υπουργός θα έπρεπε να έχει διευκολύνει την κυβέρνηση με την παραίτησή του.

Εξαπέλυσε πυρά κατά της Νέας Δημοκρατίας, καταλογίζοντάς της ότι προσπαθεί με την επιχειρηματολογία της να αλλάξει την ατζέντα.

«Στην πολιτική πρέπει να εκφράζονται όλες οι κοινωνικές τάξεις και όλοι οι άνθρωποι. Υπάρχουν, για παράδειγμα, αγρότες που μπορεί να μην έχουν πτυχίο, αλλά είναι απαραίτητοι στο να εκφραστούν. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι δεν μπορεί ένας υπουργός να μην έχει πτυχίο. Αυτό το έλεγε η κυβέρνηση, η οποία με το αφήγημα της αριστείας, μας έλεγε περίπου ότι όλοι οι άλλοι είναι άσχετοι και μόνο εκείνοι ξέρουν. Και σήμερα αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση έχει αλλεργία στην αξιοκρατία», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Υπογράμμισε πως «το θέμα του κ. Λαζαρίδη είναι πολιτικό», εξηγώντας ότι «δεν μπορεί να είναι υπουργός κάποιος ο οποίος ή δεν έχει πει την αλήθεια, ή στο παρελθόν έχει διοριστεί με τρόπους οι οποίοι δεν είναι οι αρμόζοντες. Διότι, όταν υπάρχει καταλογισμός – έντοκα όπως ζητεί – αυτό σημαίνει ότι κρίνεται ότι δεν υπήρχε καν καλοπιστία».

«Το παράδοξο είναι ότι έχουμε μία κυβέρνηση η οποία απέπεμψε τρία πρόσωπα από τις υπουργικές καρέκλες για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η ίδια λέει ότι αυτοί είναι αθώοι και κάνει επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά δεν αποπέμπει τον κ. Λαζαρίδη, που μόνος του λέει ότι δεν είχε τις νόμιμες προϋποθέσεις για το διορισμό του», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«Ο Μητσοτάκης συμπεριφέρεται σαν Λουδοβίκος»

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε την ανάγκη για μία νέα πολιτική κουλτούρα και μια ανοικτή αναμέτρηση με τον πελατειασμό, «με ένα άλλο πολιτικό προσωπικό, που δεν είναι εθισμένο στο ρουσφέτι, όπως προσπαθεί να εμφυσήσει σε όλη την κοινωνία ο κ. Γεωργιάδης με τις δηλώσεις του».

Παράλληλα, έβαλε στο κάδρο τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ακούμε τον πρωθυπουργό σαν Λουδοβίκο, να μας λέει τι συζητούν οι πολίτες στα τραπέζια το Πάσχα και πως δεν μιλούν για τα σκάνδαλα. Να σας πω τι συζητούν; Συζητούν ότι δεν τους φτάνει το εισόδημά τους να πληρώσουν το νοίκι, ότι δεν αρκεί να πληρώσουν τα φροντιστήρια των παιδιών τους. Συζητούν ότι δεν τους φτάνει να πληρώσουν τον λογαριασμό του ρεύματος. Συζητούν ότι πρέπει να κάνουν τρεις δουλειές για να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια και τους φόρους Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός δεν τα γνωρίζει αυτά; Προφανώς και τα γνωρίζει αλλά δεν τον ενδιαφέρουν, γιατί ο ίδιος συμπεριφέρεται σαν Λουδοβίκος».

«Ο Ανδρουλάκης έχει πολιτικό σχέδιο, πρόγραμμα και βούληση για τομές»

Ο κ. Τσουκαλάς στάθηκε στην κρίση εμπιστοσύνης του πολιτικού συστήματος τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, την οποία «την πληρώνουμε και εμείς ως ένα κόμμα με ιστορία», όπως είπε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το ΠΑΣΟΚ «έχει έναν νέο αρχηγό που δεν έχει κυβερνήσει, διαθέτει πολιτική εμπειρία, δεν έχει εξαρτήσεις, έχει ένα νέο πολιτικό προσωπικό, έχει και ανθρώπους με εμπειρία οι οποίοι έχουν κυβερνήσει αλλά κανένας δεν έχει τίποτα να προσάψει σε αυτούς. Κυρίως, όμως, έχει ένα πολιτικό σχέδιο, ένα πρόγραμμα και τη βούληση για άλλες τομές και αλλαγές».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει σταθεί με συνέπεια απέναντι στον καθεστωτισμό αυτής της κυβέρνησης και αυτού του πρωθυπουργού, τον οποίο τον ακούσαμε προχθές, να κάνει ότι δεν θυμάται και το όνομα του κ. Ντίλιαν. Αν δεν θυμάται το όνομα του κ. Ντίλιαν, μήπως ρωτήσει τον κ. Δημητριάδη αν τον θυμάται. Εκτός κι αν δεν θυμάται τον κ. Δημητριάδη πια ο πρωθυπουργός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.

Επιπλέον, τόνισε πως, με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο ελληνικός λαός μπορεί να ελπίζει «σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κράτος και την οικονομία, για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και να πετύχουμε τη δημογραφική αναγέννηση, την οικονομική ανόρθωση, την αύξηση της παραγωγικότητας».

Τοποθετούμενος επί του νέου παραγωγικού μοντέλου που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς μίλησε και για την ανάγκη παροχής κινήτρων στους νέους της χώρας μας: «Πρέπει αυτοί που θα στηριχθούν από το κράτος να μην είναι οι κολλητοί, αλλά αυτοί που μπορούν να έρθουν και να ανταποδώσουν στο κράτος με μία υψηλή παραγωγικότητα, με καινοτόμα προϊόντα που θα στηρίξουν την αγροτική παραγωγή, θα στηρίξουν τη χώρα και το προϊόν της. Αυτή είναι η άλλη κουλτούρα, με ένα υπουργείο Made In Greece. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν αν έχουμε γρήγορα πολιτική αλλαγή και μια άλλη κυβέρνηση».

«Πρέπει να φυσήξει άλλος άνεμος στη χώρα. Και αυτό σήμερα μπορεί να το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Η μόνη ψήφος που αφενός διώχνει τη Νέα Δημοκρατία, αφετέρου φέρνει μια κυβέρνηση που είναι έτοιμη να κυβερνήσει, είναι το ΠΑΣΟΚ», τόνισε καταληκτικά.