Αλλαγή σκηνικού με τους ξένους διαιτητές της Super League λόγω Ισπανών και Ιταλών

Μετά τον Ισπανό ελίτ Σάντσεθ Μαρτίνεθ, ο οποίος σφύριξε το ματς της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-0, ακολουθεί ο συμπατριώτης του, επίσης από την κορυφαία κατηγορία της Ευρώπης, Χιλ Μανθάνο, ο οποίος ορίστηκε στο ματς της Κυριακής (19/4) ΑΕΚ-ΠΑΟΚ για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου. Είναι η επιβεβαίωση ότι άνοιξε η πόρτα των Ισπανών διαιτητών για την αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά, ο οποίος δεν μπορεί να το… παρακάνει όπως με τους Γερμανούς, όμως έχει επιπλέον επιλογές από ένα κορυφαίο πρωτάθλημα, της ισπανικής La Liga, ενώ στο… βάθος φαίνονται και Ιταλοί.

Οι Ισπανοί δεν έρχονταν επειδή φοβόταν καθώς ο Λαόθ είχε αναφερθεί με σκληρά λόγια στην εμπειρία από τον τελικό Κυπέλλου Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, που διεξήχθη στις 21 Μαΐου 2022, όταν έφυγε για τα αποδυτήρια μετά το αντικείμενο που πέταξαν στον Αϊτόρ από την κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Επίσης, ήθελε να διακόψει οριστικά το παιχνίδι.

Το… κλειδί του Αλόνσο

Ο δρόμος για τους Ισπανούς ρέφερι άνοιξε λόγω του μέλους της ΚΕΔ Ρομπέρτο Αλόνσο. Ο πρώην διεθνής βοηθός έχει συνεργαστεί με αρκετούς ρέφερι της χώρας του και ως εκπαιδευτής, ενώ διατηρεί και καλές σχέσεις με την Επιτροπή Διαιτησίας της ΠΟ Ισπανίας, όπου ηγείται ο Σότο Μπάλιρακ. Παράλληλα, και ο Λανουά έκανε επαφές με διεθνείς Ισπανούς ρέφερι. Έτσι εκτός από τους Σάντσεθ και Μανθάνο μπορεί να επιλέξει και τον Αλεχάντρο Χερνάντεθ Χερνάντεθ που επίσης είναι στην ελίτ κατηγορία, αν θέλει και τους Χουάν Μαρτίνες Μουνουέρα, Ρικάρντο Ντε Μπρούγος και Χαβιέ Ρόχας Αλμπερόλα που ανήκουν στην ελίτ κατηγορία.

Η «γέφυρα» με Βάλερι

Με «γέφυρα» τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΚΕΔ Πάολο Βάλερι, σύμφωνα με πληροφορίες, ανοίγει ο δρόμος και για την έλευση Ιταλών διαιτητών. Ο λόγος που δεν έρχονταν είναι ότι ο αρχιδιαιτητής τους Τζιανλούκα Ρόκι τους είχε απαγορεύσει για να επικεντρώνονται στα καθήκοντά τους στην Serie A, όπου τα πράγματα έχουν γίνει πιο εύκολα, καθώς έχουν κριθεί πολλά. Σύμφωνα με πληροφορίες η ΚΕΔ έστελνε αιτήματα για Ιταλούς διαιτητές, όμως απορρίπτονταν για τους λόγους που αναφέρουμε. Πλέον, υπάρχει η υπόσχεση ότι θα διατίθενται και ρέφερι από την Ιταλία.

Το πρόβλημα με τους Γάλλους

Παραμένει το πρόβλημα με την έλευση Γάλλων διαιτητών. Ο Λανουά έχει καλές σχέσεις με τους ελίτ ρέφερι Φρανσουά Λετεξιέ, Κλεμέν Τουρπέν, όπως και με τον Βίλι Ντελαζό, της πρώτης κατηγορίας, όμως δεν ισχύει το ίδιο και με τον αρχιδιαιτητή Αντονί Γκοτιέ.