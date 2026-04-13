Ο Σομποσλάι απολογήθηκε στους οπαδούς της Λίβερπουλ

Η Λίβερπουλ έχει δύσκολη αποστολή στο αυριανό παιχνίδι με την Παρί Σεν Ζερμέν για την προημιτελική φάση του Champions League, καθώς οι «κόκκινοι» καλούνται ν’ ανατρέψουν την ήττα με 2-0 από τους Γάλλους στο Παρκ Ντε Πρενς.

Ο Ντομινίκ Σομποσλάι ήταν ο παίκτης της αγγλικής ομάδας στην συνέντευξη Τύπου για τον αυριανό αγώνα και ο Ούγγρος θέλησε, πριν μιλήσει για το ματς με την Παρί, να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με τα όσα έγιναν μετά τον αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι για το Κύπελλο Αγγλίας.

Η Σίτι συνέτριψε τους «κόκκινους» με 4-0 κατακτώντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου κάτι που φυσικά προκάλεσε τις αποδοκιμασίες των 9.000 οπαδών της Λίβερπουλ, που ήταν στις εξέδρες του Έιτιχαντ.

Οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες και ο Σομποσλάι αντέδρασε στην γιούχα και τα συνθήματα που ακούστηκαν κι αυτό δεν άρεσε καθόλου στους οπαδούς της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Ο διεθνής μέσος της Λίβερπουλ απολογήθηκε στους φιλάθλους των reds, τονίζοντας χαρακτηριστικά στην σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Dominik Szoboszlai has sent a message to Liverpool fans after clashing with them at Man Cityhttps://t.co/0Ng7CtiqEe pic.twitter.com/4TmB23vgon — Mirror Football (@MirrorFootball) April 13, 2026

«Κάνουμε τα πάντα για τον κόσμο της Λίβερπουλ και αν υπήρξε παρεξήγηση τότε απολογούμαι. Θα ήθελα μάλιστα να πω ότι δεν αισθάνομαι καλά, αισθάνομαι όπως κι αυτοί. Είμαι στο πλευρό τους, είμαστε μαζί τους και ελπίζω ότι και αυτοί παραμένουν στο δικό μας πλευρό».

Αναφορικά με την μεγάλη «μάχη» απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο Σομποσλάι ζήτησε από τους οπαδούς της αγγλικής ομάδας να κάνουν την διαφορά στο Άνφιλντ.

«Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει για μας αλλά και για τον αντίπαλο η ατμόσφαιρα στο γήπεδο μας. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις αυτή την υποστήριξη στο Άνφλντ. Είναι το μεγαλύτερο κίνητρο που μπορεί να υπάρξει για έναν παίκτη της Λίβερπουλ.

Ο Ούγγρος μέσος υποσχέθηκε μάλιστα στους οπαδούς της αγγλικής ομάδας μια διαφορετική εικόνα από αυτή που είχε η Λίβερπουλ στο Παρίσι.

«Μπορούμε να μιλήσουμε για τακτικές αλλά αυτό που θέλω να πω είναι πως θα δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι αύριο.

Θα αλλάξουμε πράγματα στο παιχνίδι μας και τώρα ξέρουμε πως θα παίξουν κι αυτοί. Έχουμε την εικόνα τους από τον πρώτο αγώνα.

Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να πετύχουμε την ανατροπή και να πάρουμε την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.

Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας μια τεράστια ευκαιρία, αλλά ακόμα κι αν δεν τα καταφέρουμε, θα είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι δώσαμε το 100% για να πετύχουμε τον στόχο μας, έχοντας ψηλά το κεφάλι».

Η εικόνα πάντως των δύο ομάδων στο πρώτο παιχνίδι, στην έδρα της Παρί, ήταν η «μέρα με τη νύχτα» καθώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης κυριάρχησε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης κι έφερε σε δύσκολη θέση την Λίβερπουλ. Το σκορ μάλιστα με το οποίο επικράτησε η Παρί (2-0) θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο καθώς η γαλλική ομάδα είχε πολλές ακόμα ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλα γκολ.