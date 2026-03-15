Ο Σομποσλάι «απειλεί» Μπέκαμ και Ρομπέρ

Ο Ντομινίκ Σομποσλάι είναι από τους κορυφαίους παίκτες της Λίβερπουλ την φετινή αγωνιστική σεζόν και ένας από τους λίγους λόγους που μπορεί να χαμογελάσει κάποιος οπαδός των «κόκκινων», παρακολουθώντας παιχνίδια της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Ο Ούγγρος μέσος έχει βοηθήσει σημαντικά την ομάδα του αλλά δεν αρκούσε μόνο η δική του προσπάθεια για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο η Λίβερπουλ στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Σομποσλάι έκανε εξαιρετική εμφάνιση και κόντρα στην Τότεναμ στο Άνφιλντ, με τον διεθνή άσο να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ένα γκολ όμως που δεν στάθηκε αρκετό για να χαρίσει στους γηπεδούχους τους τρεις βαθμούς της νίκης, καθώς οι Spurs ισοφάρισαν (1-1) στο 90′.

Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ που πετυχαίνει με φάουλ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ ο 25χρονος άσος των «κόκκινων» και θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως κανείς άλλος παίκτης της Λίβερπουλ δεν έχει πετύχει τόσα σε μια σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ, με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ο Σομποσλάι έγινε λοιπόν κάτοχος ενός ρεκόρ στο Άνφιλντ και τώρα έχει στόχο να ισοφαρίσει δύο άλλους παίκτες, τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τον Λορέν Ρομπέρ, οι οποίοι έχουν καταφέρει να πετύχει από πέντε γκολ με απευθείας εκτελέσεις φάουλ στην Πρέμιερ Λιγκ.

4 – Dominik Szoboszlai has scored four direct free-kick goals in the Premier League this season, the most ever by a Liverpool player in a single campaign in the competition, with only David Beckham in 2000-01 and Laurent Robert in 2001-02 (both 5) netting more. Fantastic. pic.twitter.com/X3Arm4yD8x — OptaJoe (@OptaJoe) March 15, 2026

Ο πρώην μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το είχε καταφέρει την αγωνιστική περίοδο 2000-2001 και ο Ρομπέρ το έκανε την επόμενη σεζόν, με την φανέλα της Νιούκαστλ.

Η Λίβερπουλ έχει οκτώ παιχνίδια ακόμα για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο φετινό πρωτάθλημα κι αυτό σημαίνει ότι ο Ούγγρος άσος έχει την δυνατότητα, όχι μόνο να ισοφαρίσει την επίδοση των Μπέκαμ και Ρομπέρ, αλλά ακόμα και να τους ξεπεράσει.

Ο διεθνής μέσος πήγε στο Άνφιλντ το 2023, με την Λίβερπουλ να δίνει 50 εκατ. λίρες στην Λειψία για την απόκτηση του παίκτη και ο Σομποσλάι έχει συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Όλα όμως δείχνουν ότι σύντομα θα γίνει η πρώτη κουβέντα του Ούγγρου μέσου με την διοίκηση της Λίβερπουλ, για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Πριν από ένα μήνα ο προπονητής της Εθνικής Ουγγαρίας, Μάρκο Ρόσι τόνισε πως όνειρο του Ντομινίκ Σομποσλάι είναι να φορέσει την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κι από εκείνη την μέρα τα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον της «βασίλισσας» είναι… αμέτρητα.

Σκοπός όμως των ιθυνόντων της Λίβερπουλ είναι να κρατήσουν τον διεθνή μέσο στο Άνφιλντ.