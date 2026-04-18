WSJ: Ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται να επιβιβαστεί σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται να επιβιβαστεί τις επόμενες ημέρες σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν και δεκαέξι εμπορικά πλοία που βρίσκονται σε διεθνή ύδατα, αναφέρει η Wall Street Journal σε σημερινό της δημοσίευμα επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο σχεδιασμός αυτός έρχεται καθώς ο ιρανικός στρατός συνεχίζει να ενισχύει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ, επιτιθέμενος το Σάββατο σε αρκετά εμπορικά πλοία, ενώ δήλωσε ότι η θαλάσσια αυτή δίοδος βρίσκεται πλέον «αυστηρά υπό ιρανικό έλεγχο».

Οι εξελίξεις προκάλεσαν αναστάτωση στις ναυτιλιακές εταιρείες, μία ημέρα μετά τη δήλωση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών ότι το στενό είναι πλήρως ανοιχτό για εμπορική ναυσιπλοΐα — δήλωση που είχε χαιρετίσει ο πρόεδρος Τραμπ.

Πιέσεις προς την Τεχεράνη

Η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να εντείνει την οικονομική πίεση προς την Τεχεράνη αποσκοπεί στο να αναγκάσει το καθεστώς να επανανοίξει το στενό και να κάνει παραχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν έχει ήδη συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά του από ιδιαίτερα εμπλουτισμένο ουράνιο στις ΗΠΑ, ισχυρισμό που το Ιράν έχει διαψεύσει. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται επίσης το πόσο καιρό το Ιράν θα δεσμευτεί να μην εμπλουτίζει ουράνιο, καθώς και το αν η Τεχεράνη θα λάβει δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα κεφάλαια από ξένες χώρες ως μέρος μιας συμφωνίας.

Μπλόκο σε 23 πλοία

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αποτρέψει 23 πλοία που προσπάθησαν να αποπλεύσουν από ιρανικά λιμάνια στο πλαίσιο ναυτικού αποκλεισμού, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Η επέκταση της επιχείρησης θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να ελέγχουν πλοία που συνδέονται με το Ιράν σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων πλοίων που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο εκτός Περσικού Κόλπου, καθώς και φορτία όπλων που θα μπορούσαν να στηρίξουν το ιρανικό καθεστώς.

«Οι ΗΠΑ θα καταδιώκουν ενεργά κάθε πλοίο με ιρανική σημαία ή οποιοδήποτε πλοίο επιχειρεί να παρέχει υλική υποστήριξη στο Ιράν», δήλωσε ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων. «Αυτό περιλαμβάνει τα πλοία του λεγόμενου “σκοτεινού στόλου” που μεταφέρουν ιρανικό πετρέλαιο. Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για παράνομα ή μη καταγεγραμμένα πλοία που αποφεύγουν διεθνείς κανονισμούς, κυρώσεις ή ασφαλιστικές απαιτήσεις.»