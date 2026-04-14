14.04.2026 | 16:17
Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Η Ουνιόν Βερολίνου στηρίζει την Μαρί Λουίζ Έτα – «Είναι ντροπή να γράφουν τέτοια σεξιστικά σχόλια»
On Field 14 Απριλίου 2026, 18:55

Ο αθλητικός διευθυντής της γερμανικής ομάδας, υπερασπίστηκε την προπονήτρια της Ουνιόν και δείχνει τον δρόμο σε όλους τους συλλόγους

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Μαρί Λουίζ Έτα είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο την τελευταία εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση της Ουνιόν Βερολίνου ότι η 34χρονη προπονήτρια αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η Έτα έγινε η πρώτη γυναίκα προπονητής σε μεγάλη κατηγορία των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων στην Ευρώπη και δεν χωρά αμφιβολία πως η διοίκηση της ομάδας του Βερολίνου, προέβη σε μια κίνηση που κάνει την διαφορά.

Είναι μια απόφαση που δείχνει το μέλλον, είναι μια κίνηση που «φωνάζει» προς πάσα κατεύθυνση ότι οι αποκλεισμοί δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο.

Η Έτα κέρδισε με το «σπαθί» της την συγκεκριμένη θέση αλλά δυστυχώς υπάρχουν μυαλά «κολλημένα» σε μεσαιωνικές απόψεις κι αυτό φάνηκε από τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα σεξιστικά σχόλια που γράφτηκαν στα social media για την πρόσληψη της 34χρονης προπονήτριας στον πάγκο της Ουνιόν ήταν εμετικά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου, αποδεικνύει ότι υπάρχει ελπίδα.

Υπάρχει ελπίδα και δύναμη για ν’ αλλάξουν παλαιολιθικές αντιλήψεις, κι αυτό είναι ένα μήνυμα της Ουνιόν Βερολίνου, που περνά σε όλο τον κόσμο κι έχει ξεχωριστή αξία και φυσικά τεράστια δυναμική.

Ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας του Βερολίνου, Χορστ Χελντ, μίλησε για τα απαράδεκτα σεξιστικά σχόλια και φρόντισε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης στην νέα τεχνικό της Ουνιόν.

«Είναι απλά, ντροπιαστικό. Παρατήρησα τα μηνύματα αλλά πλέον αρνούμαι να διαβάσω ή να μάθω τα όσα γράφτηκαν για την Μαρί Λουίζ.

Δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτά τα σχόλια γιατί η απόφαση της ομάδας στηρίχθηκε στα προσόντα που έχει η Μαρί. Την ηγετική της φυσιογνωμία και την ποιότητα της δουλειάς που έχει παρουσιάσει στον σύλλογο μας.

Στηρίζουμε 100% την Μαρί και βρίσκω τρελό ότι στις μέρες μας καλούμαστε ν’ αντιμετωπίσουμε τέτοιες απαράδεκτες απόψεις και συμπεριφορές.

Θέλουμε να εκφράσουμε με βεβαιότητα πως όλα τα μέλη της διοίκησης του συλλόγου τάσσονται υπέρ της πρόσληψης της Μαρί Λουίζ Έτα στον πάγκο της Ουνιόν αλλά δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτό τον δρόμο.

Στο πλευρό μας είναι και οι οπαδοί μας που βρίσκονται στις εξέδρες του γηπέδου και ασπάζονται τις αξίες που πρεσβεύει αυτή η ομάδα».

Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η Έτα έγινε το 2023, η πρώτη βοηθός προπονητή αναλαμβάνοντας καθήκοντα στην Ουνιόν Βερολίνου και μάλιστα το 2024 κάθισε στον πάγκο της γερμανικής ομάδας σαν πρώτη προπονήτρια καθώς ο Νέναντ Μπιέλιτσα ήταν τιμωρημένος.

Σ’ εκείνο το παιχνίδι η Ουνιόν είχε επικρατήσει με 1-0 της Ντάρμσταντ και η νίκη είχε αποκτήσει ξεχωριστή σημασία.

Η ομάδα του Βερολίνου βρίσκεται στην ενδέκατη θέση της φετινής Μπουντεσλίγκα, έχοντας διαφορά έντεκα βαθμών από την επικίνδυνη ζώνη, πέντε αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!

Οι Έλληνες διαιτητές, όπως και με τις προηγούμενες ΚΕΔ, έτσι και επί Λανουά δεν ορίζονται σε υψηλού επιπέδου αγώνες. Άρα επιβεβαιώνεται το χαμηλό επίπεδο και με την τωρινή κατάσταση

Βάιος Μπαλάφας
