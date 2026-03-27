Η διπλωματία της ΚΕΔ για να κερδίσει «χρυσά συμβόλαια» και την επόμενη σεζόν

Όπως διέρρευσε από την ΕΠΟ, η ΚΕΔ που έχει πρόεδρο τον Γάλλο Στεφάν Λανουά, αναπληρωτή και υπεύθυνο για το VAR τον Ιταλό Πάολο Βαλέρι και μέλος τον Ισπανό Φερνάντες Αλόνσο που είναι υπεύθυνος για τους βοηθούς κοστίζει στην ΕΠΟ το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ (μισθοί και έξοδα διαμονής). Δεν λες «όχι» σε ένα τέτοιο συμβόλαιο που λήγει το καλοκαίρι, για αυτό και η ΚΕΔ ξεκίνησε την διπλωματία, αν προτιμάτε την έμμεση πίεση, για να μείνει και την επόμενη σεζόν, αν όχι και τη μεθεπόμενη.

Ακολουθούν κι άλλα βήματα από την ΚΕΔ μετά την εξαγγελία ότι «θέλουμε να μείνουμε στην ΚΕΔ αλλά δεν εξαρτάται από εμάς». Τα περισσότερα έχουν σχέση με τον σχεδιασμό για τους πίνακες και τα σεμινάρια.

Ήδη, η ΕΠΟ στη σημερινή (27/3) συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της επικύρωσε τις ημερομηνίες των σεμιναρίων της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Πιο αναλυτικά:

Το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League θα γίνει στην Ξάνθη το χρονικό διάστημα 3-6 Αυγούστου.

Στην ίδια πόλη θα ακολουθήσει, το διάστημα 7-9 Αυγούστου σεμινάριο των ρέφερι και των βοηθών της Super League 2 που ανήκουν στις ΕΠΣ της βόρειας Ελλάδας.

Το σεμινάριο των ρέφερι και των βοηθών της SL 2 των ΕΠΣ της νότιας Ελλάδας θα γίνει στην Αθήνα το διάστημα 10-12 Αυγούστου. Αμέσως μετά, 12-13 Αυγούστου, θα γίνει στην Αθήνα και το σεμινάριο των παρατηρητών της Super League και στις Super League 2.

Στα προαναφερόμενα σεμινάρια θα γίνουν οι γραπτές εξετάσεις των συμμετεχόντων (διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών). Επίσης, οι διαιτητές και οι βοηθοί θα περάσουν και από αγωνιστικές δοκιμασίες.

Η επιτυχία στα παραπάνω είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στους πίνακες. Μάλιστα, ο Λανουά έχει ξεκαθαρίσει ότι οι αγωνιστικές δοκιμασίες θα είναι πιο δύσκολες από κάθε άλλη χρονιά, όπως πριν έναν χρόνο που τις έκανε δοκιμαστικά και κόπηκαν οι μισοί διαιτητές! Για αυτό και το περασμένο καλοκαίρι δήλωσε ότι οι διαιτητές πάσχουν από φυσική κατάσταση.

Μπορεί τα διετή συμβόλαια των Λανουά, Βαλέρι, Αλόνσο να λήγουν τον Ιούνιο, μπορεί να μην είναι σίγουρο ότι θα μείνουν, όμως θέλουν να βγάλουν πίνακες διαιτητών, βοηθών και παρατηρητών από τον Μάιο. Αμέσως, μετά τη λήξη των πλέι οφ και των πλέι άουτ της Stoiximan Super League! Ένα ακόμη μέσω, έμμεσης, πίεσης.