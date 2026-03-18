Δέκα παραδείγματα που δείχνουν απαράδεκτες καταστάσεις στη διαιτησία και εκθέτουν UEFA και ΚΕΔ
Αν και ο Λανουά υποστηρίζει ότι τον επέλεξε η UEFA η τακτική του δεν συνάδει με τις οδηγίες της. Δεν είναι στραβός ο γιαλός, στραβά αρμενίζουν. Απέτυχαν και δεν το ξέρουν
- Η αφρικανική σκόνη σκέπασε την Αθήνα – «Θα επιμείνει και αύριο το φαινόμενο, παρά τους βοριάδες» λέει ο Λαγουβάρδος
- Νεαρός οδηγός έκανε σούζες με τη μηχανή και ανέβαζε βίντεο στα social media
- Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες - Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
- Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης
Ενώ ο Λανουά, μαζί και ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, διατυμπανίζουν ότι η σύνθεση της ΚΕΔ με πρόεδρο τον Γάλλο είναι επιλογή της UEFA στην καλύτερη των περιπτώσεων εκθέτουν την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία με όσα κάνουν. Στην χειρότερη δεν βγαίνει άκρη με τις απαράδεκτες καταστάσεις που δείχνουν ότι τίποτα δεν λειτουργεί σωστά.
Παράδειγμα 1ο: Οι εκθέσεις των παρατηρητών διαιτησίας δεν λαμβάνονται υπόψη, κάτι που σημαίνει υποτίμηση του ρόλου τους. Σα να μην έφτανε αυτό υπάρχουν περιπτώσεις που επιστρέφουν τις εκθέσεις επειδή δεν συμφωνούν με τα γραφόμενα σχετικά με την απόδοση του διαιτητή. Οι παρατηρητές πάνε στα γήπεδα, όμως δίνουν μεγαλύτερη βάση στην κριτική που κάνουν καθισμένοι στις καρέκλες των γραφείων τους.
Παράδειγμα 2ο: Στους πίνακες των παρατηρητών υπάρχουν πρώην βοηθοί διαιτητές, όμως η UEFA έχει αποκλείσει από διεθνείς παρατηρητές τους πρώην βοηθούς.
Παράδειγμα 3ο: Όσον αφορά στην Super League υπάρχουν πρώην διαιτητές με μεγάλη εμπειρία που ως παρατηρητές βολοδέρνουν στην Super League 2 και στη Γ’ Εθνική, μόνο και μόνο για να έχει πρώην βοηθούς ο πίνακας της μεγάλης κατηγορίας.
Παράδειγμα 4ο: Πρώην βοηθός, ο Ευθυμιάδης (Πιερίας), είναι το μέλος της ελληνικής ΚΕΔ και σαν μην έφτανε αυτό τον έκαναν και υπεύθυνο διατήρησης διαιτητών και εξεύρεσης νέων ρέφερι, όμως δεν έχει επαφές με άλλες ΕΠΣ και τις περισσότερες μέρες ασκεί τα καθήκοντά του, ακόμη και ως υπεύθυνος ορισμών της Γ’ Εθνικής, από την Κατερίνη! Επίσης, δεν πάει στα γήπεδα της Γ’ Εθνικής παρά προτιμά να ορίζεται ως παρατηρητής της Super League.
Παράδειγμα 5ο: Θέλουν λεπτομερείς εκθέσεις παρατηρητών διαιτησίας, όμως στους διαιτητές στέλνονται με μεγάλη καθυστέρηση.
Παράδειγμα 6ο: Υποτίθεται ότι ο ρόλος των παρατηρητών διαιτησίας είναι εκπαιδευτικός. Παρόλα αυτά δεν μετέχουν στις συσκέψεις της ΚΕΔ με τον διαιτητή του κάθε αγώνα, μετά τη διεξαγωγή του, όπου συζητούνται οι αποφάσεις του ρέφερι.
Παράδειγμα 7ο: Πρώην βοηθοί διαιτητές και πρώην διαιτητές με μικρή εμπειρία στην Super League βαθμολογούν διαιτητές που είναι εν ενεργεία και σφυρίζουν πολλαπλάσια χρόνια από αυτούς. Σα να λέμε η αλεπού δέκα ετών και το αλεπουδάκι έντεκα!
Παράδειγμα 8ο: Οι παρατηρητές διαιτησίας έχουν αποκλειστεί από τα σεμινάρια των διαιτητών. Τελευταία θυμήθηκαν να τους κάνουν τηλεδιάσκεψη, στην οποία μιλούσαν μόνο οι Λανουά, Βαλέρι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν τσεκάρει τις γνώσεις τους. Δεν τους ξέρουν καν.
Παράδειγμα 9ο: Ούτε οι διαιτητές έχουν λόγο στις τηλεδιασκέψεις, εκτός αν τους ρωτήσουν. Απλά, κάθονται και τους ακούνε. Πολύ χασμουρητό!
Παράδειγμα 10ο: Κάνουν τα σεμινάρια στα αγγλικά, ενώ γνωρίζουν ότι το επίπεδο των αγγλικών, των διαιτητών, των βοηθών και των παρατηρητών είναι χαμηλό. Χαλασμένο τηλέφωνο….
- Υπερθέαμα: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
- Συμπληρώθηκε το παζλ: Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του Champions League
- Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)
- Λίβερπουλ – Γαλατάσαραϊ 4-0: Θριαμβευτική πρόκριση των «κόκκινων» (vid)
- Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (vid)
- Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ 88-93: Νίκησε στην παράταση και στους «8» θα έχει πλεονέκτημα έδρας
- Περιστέρι Betsson – ΠΑΟΚ 88-80: «Γλυκιά» ήττα για τον «δικέφαλο» και πρόκριση στους «4» FIBA Europe Cup (vid)
- Footix: «Ο Παναθηναϊκός κινείται για μόνιμη απόκτηση του Λαφόν»
