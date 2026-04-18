Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Γιαννούλη που έφτιαξε το ένα από τα δύο γκολ της ομάδας του, η Άουγκσμπουργκ νίκησε με 2-1 στην έδρα της Λεβερκούζεν για την 30ή αγωνιστική της Bundesliga και έβαλε σε μπελάδες τις «ασπιρίνες» όσον αφορά στην τετράδα.

Ο Σικ άνοιξε το σκορ στο 12ο λεπτό μετά από ασίστ του Ταπσόμπα για τη Λεβερκούζεν, ενώ η Άουγκσμπουργκ ισοφάρισε με τον Ρίντερ τρία λεπτά αργότερα από ασίστ του Γιαννούλη. Ο Ρίντερ με πέναλτι στο 90+8′ έγραψε και το τελικό 1-2.

«Ανάσα» για τη Βόλφσμπουργκ σε ιστορικό παιχνίδι

Η Μαρί-Λουίζ Έτα έγραψε ιστορία καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα που κάθεται σε πάγκο ανδρικής ομάδας στα top 5 πρωταθλήματα, αλλά η Ουνιόν ηττήθηκε με 1-2 από τη Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη που ελπίζει για τα μπαράζ παραμονής.

Οι «λύκοι» έκαναν το 0-1 μόλις στο 11′ με τον Βίμερ ενώ ο Πεϊτσίνοβιτς στο 46′ έκανε το 0-2. Το μόνο που κατάφερε η ομάδα του Βερολίνου ήταν να μειώσει στο τελικό 1-2 με γκολ του Μπερκ στο 86′.

Η Χόφενχαϊμ έφερε ακόμα πιο κοντά στον τίτλο την Μπάγερν

Σπουδαία νίκη με φόντο την τετράδα πανηγύρισε η Χόφενχαϊμ με 2-1 επί της Ντόρτμουν, κάτι που, όσον αφορά στη μάχη του τίτλου, σημαίνει πως αν η Μπάγερν νικήσει αύριο την Στουτγκάρδη κατακτά και μαθηματικά τον τίτλο.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Κράμαριτς από το σημείο του πέναλτι στο 51′, η Μπορούσια ισοφάρισε με τον Γκιρασί στο 87ο λεπτό, αλλά η Χόφενχαϊμ, και πάλι με τον Κροάτη επιθετικό, βρήκε το γκολ της νίκης στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων.

Βήμα παραμονής για τη Βέρντερ

Στη Βρέμη η Βέντερ νίκησε με 3-1 το Αμβούργο, το έπιασε στους 31 βαθμούς και απομακρύνθηκε ακόμη περισσότερο από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Στάγκε στο 37′ έκανε το 1-0 για τους γηπεδούχους ενώ στο 41′ ο Γκράτζελ ισοφάρισε σε 1-1. Ο Στάγκε και πάλι έκανε το 2-1 με ωραίο σουτ στο 57′ ενώ στο 90′ ο Πουέρτας έγραψε το τελικό 3-1. Από το 79′ το Αμβούργο έπαιζε με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Οτέλε.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής:

Παρασκευή, 17/4

Ζανκτ Πάουλι-Κολωνία 1-1

Σάββατο, 18/4

Λεβερκούζεν-Άουγκσμπουργκ 1-2

Βέρντερ Βρέμης-Αμβούργο 3-1

Ουνιόν Βερολίνου-Βόλφσμπουργκ 1-2

Χόφενχαϊμ-Ντόρτμουντ 2-1

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λειψία (19:30)

Κυριακή, 19/4

Φράιμπουργκ-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Μπάγερν-Στουτγκάρδη (18:30)

Γκλάντμπαχ-Μάιντς (20:30)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (31η):

Παρασκευή, 24/4

Λειψία-Ουνιόν Βερολίνου (21:30)

Σάββατο, 25/4

Μάιντς-Μπάγερν (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Γκλάντμπαχ (16:30)

Άουγκσμπουργκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Ζανκτ Πάουλι (16:30)

Κολωνία-Λεβερκούζεν (16:30)

Αμβούργο-Χόφενχαϊμ (19:30)

Κυριακή, 26/4

Στουτγκάρδη-Βέρντερ Βρέμης (16:30)

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ (18:30)