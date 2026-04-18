«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο

Μνήμες από την περίπτωση της καθαρίστριας στον Βόλο «ξύπνησε» η υπόθεση του πτυχίου του υφυπουργού Μακάριου Λαζαρίδη.

Η γυναίκα που παρουσίασε το 1996 ένα πιστοποιητικό σπουδών που αντί για την Ε’ τάξη του δημοτικού έγραφε ΣΤ’ τάξη και το 2018 είχε καταδικαστεί για πλαστογράφηση απολυτήριου δημοτικού και οδηγήθηκε στις φυλακές Θήβας, ξεσπά για τη Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων.

Η τότε 53χρονη γυναίκα εργαζόταν σε παιδικό σταθμό του δήμου Βόλου επί σχεδόν 20 χρόνια, ωστόσο η δημοτική αρχή ζήτησε τη δίωξή της, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

«Ήθελαν απολυτήριο δημοτικού. Ήθελαν μέχρι ΣΤ’ δημοτικού. Εγώ εν τω μεταξύ επειδή ήταν ο άντρας μου ανάπηρος, είχα δύο παιδιά να μεγαλώσω, το παραποίησα για να με πάρουν στη δουλειά. Με πήραν στη δουλειά, δούλεψα 20 χρόνια σχεδόν» ανέφερε η ίδια μιλώντας στο MEGA.

Οι πληγές του παρελθόντος φαίνεται να μην έχουν επουλωθεί πλήρως για την 60χρονη σήμερα γυναίκα. Η φωνή της σπάει όταν φέρνει στο μυαλό της τις 23 ημέρες που έζησε στην φυλακή.

«Στο Πειθαρχικό βέβαια μου είπαν να μην απολυθώ αλλά να με κατεβάσουν βαθμίδα αλλά ο δήμος ζήτησε τη δίωξή μου. Ο δήμος ήθελε να μου τα πάρει και να δώσω και τα λεφτά πίσω στα τόσα χρόνια που δούλεψα. Με πήγαν δικαστήριο. Στο πρώτο δικαστήριο έφαγα 15 χρόνια και στο δεύτερο 10. Και κάθισα 23 μέρες μέσα φυλακή και μετά πήγα Άρειο Πάγο και ο Άρειος Πάγος με αθώωσε» ανέφερε η πρώην καθαρίστρια του δήμου Βόλου.

«Θα μου μείνουν πάντα, πάντα μέσα στο μυαλό μου. Δεν φεύγουν. Ούτε μία μέρα δεν είναι να περνάς μέσα» υπογράμμισε για όσα βίωσε εκείνη την εποχή.

«Καταστράφηκε η ζωή μου»

Όπως τόνισε, η περιπέτειά της κράτησε 4 ολόκληρα χρόνια. Αναγνωρίζει το λάθος που έκανε όταν πλαστογράφησε το απολυτήριο δημοτικού και δέχεται ότι ήταν σωστό που την «έπιασαν» ωστόσο μιλώντας στο MEGA υπογράμμισε ότι η ζωή της καταστράφηκε και ακόμα παλεύει για το μεροκάματο.

«Έκανα το λάθος, ζήτησα συγγνώμη, δικάστηκα, έχασα τη δουλειά μου» σημείωσε η πρώην καθαρίστρια, ενώ μίλησε για την υπόσχεση που είχε λάβει τότε, η οποία όμως έμεινε στα… λόγια.

«Το απολυτήριο το έβγαλα γιατί μου είχαν πει ότι αν το βγάλω θα με ξανάπαιρναν στη δουλειά. Είπα δεύτερη ευκαιρία, ζήτησα συγγνώμη. Πήγα πήρα το απολυτήριο, μου είχαν πει, όταν γινόταν όλο αυτό που ακουγόταν, μου είχαν υποσχεθεί ότι θα με πάρουνε. Τελικά δεν έγινε αυτό. Εργάζομαι από δω και από κει όπου βρω δουλειά» ανέφερε.

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο εκείνη είχαν προκληθεί τεράστιες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις. Τελικά, ο Άρειος Πάγος την αθώωσε διότι δεν έβλαψε το Δημόσιο.

Η 60χρονη καθαρίστρια τώρα, με την περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη και το παράνομο διορισμό του στο υπουργείο Παιδείας, εκφράζει την αγανάκτησή της, κάνοντας λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά».

«Να δικαστεί»

Η ίδια τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

«Θεωρώ ότι ήταν πολύ σκληρό αυτό που μου ‘δώσαν τόσο πολλά χρόνια αλλά πρέπει να δικαστεί και ένας άλλος άνθρωπος, που μπορεί να είναι πολιτικός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όπως δικάστηκα εγώ, πρέπει να δικαστεί και αυτός. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω εγώ για κακούργημα και ο άλλος να πάει για πλημμέλημα. Δηλαδή είμαστε σε διαφορετικούς Θεούς, σε κατώτερο Θεό; Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Για αυτό μόνο το πράγμα δηλαδή στεναχωριέμαι και είμαι απογοητευμένη» συμπλήρωσε η 60χρονη.

Όπως φαίνεται πρόκειται για δύο διαφορετικές υποθέσεις αλλά και για δύο διαφορετικές μεταχειρίσεις από την κοινωνία και τη δικαιοσύνη.