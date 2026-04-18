«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο
Ελλάδα 18 Απριλίου 2026, 20:36

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο

Η 60χρονη τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

Μνήμες από την περίπτωση της καθαρίστριας στον Βόλο «ξύπνησε» η υπόθεση του πτυχίου του υφυπουργού Μακάριου Λαζαρίδη.

Η γυναίκα που παρουσίασε το 1996 ένα πιστοποιητικό σπουδών που αντί για την Ε’ τάξη του δημοτικού έγραφε ΣΤ’ τάξη και το 2018 είχε καταδικαστεί για πλαστογράφηση απολυτήριου δημοτικού και οδηγήθηκε στις φυλακές Θήβας, ξεσπά για τη Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων.

Η τότε 53χρονη γυναίκα εργαζόταν σε παιδικό σταθμό του δήμου Βόλου επί σχεδόν 20 χρόνια, ωστόσο η δημοτική αρχή ζήτησε τη δίωξή της, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη φυλακή.

«Ήθελαν απολυτήριο δημοτικού. Ήθελαν μέχρι ΣΤ’ δημοτικού. Εγώ εν τω μεταξύ επειδή ήταν ο άντρας μου ανάπηρος, είχα δύο παιδιά να μεγαλώσω, το παραποίησα για να με πάρουν στη δουλειά. Με πήραν στη δουλειά, δούλεψα 20 χρόνια σχεδόν» ανέφερε η ίδια μιλώντας στο MEGA.

Οι πληγές του παρελθόντος φαίνεται να μην έχουν επουλωθεί πλήρως για την 60χρονη σήμερα γυναίκα. Η φωνή της σπάει όταν φέρνει στο μυαλό της τις 23 ημέρες που έζησε στην φυλακή.

«Στο Πειθαρχικό βέβαια μου είπαν να μην απολυθώ αλλά να με κατεβάσουν βαθμίδα αλλά ο δήμος ζήτησε τη δίωξή μου. Ο δήμος ήθελε να μου τα πάρει και να δώσω και τα λεφτά πίσω στα τόσα χρόνια που δούλεψα. Με πήγαν δικαστήριο. Στο πρώτο δικαστήριο έφαγα 15 χρόνια και στο δεύτερο 10. Και κάθισα 23 μέρες μέσα φυλακή και μετά πήγα Άρειο Πάγο και ο Άρειος Πάγος με αθώωσε» ανέφερε η πρώην καθαρίστρια του δήμου Βόλου.

«Θα μου μείνουν πάντα, πάντα μέσα στο μυαλό μου. Δεν φεύγουν. Ούτε μία μέρα δεν είναι να περνάς μέσα» υπογράμμισε για όσα βίωσε εκείνη την εποχή.

«Καταστράφηκε η ζωή μου»

Όπως τόνισε, η περιπέτειά της κράτησε 4 ολόκληρα χρόνια. Αναγνωρίζει το λάθος που έκανε όταν πλαστογράφησε το απολυτήριο δημοτικού και δέχεται ότι ήταν σωστό που την «έπιασαν» ωστόσο μιλώντας στο MEGA υπογράμμισε ότι η ζωή της καταστράφηκε και ακόμα παλεύει για το μεροκάματο.

«Έκανα το λάθος, ζήτησα συγγνώμη, δικάστηκα, έχασα τη δουλειά μου» σημείωσε η πρώην καθαρίστρια, ενώ μίλησε για την υπόσχεση που είχε λάβει τότε, η οποία όμως έμεινε στα… λόγια.

«Το απολυτήριο το έβγαλα γιατί μου είχαν πει ότι αν το βγάλω θα με ξανάπαιρναν στη δουλειά. Είπα δεύτερη ευκαιρία, ζήτησα συγγνώμη. Πήγα πήρα το απολυτήριο, μου είχαν πει, όταν γινόταν όλο αυτό που ακουγόταν, μου είχαν υποσχεθεί ότι θα με πάρουνε. Τελικά δεν έγινε αυτό. Εργάζομαι από δω και από κει όπου βρω δουλειά» ανέφερε.

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο εκείνη είχαν προκληθεί τεράστιες κοινωνικές και πολιτικές αντιδράσεις. Τελικά, ο Άρειος Πάγος την αθώωσε διότι δεν έβλαψε το Δημόσιο.

Η 60χρονη καθαρίστρια τώρα, με την περίπτωση του Μακάριου Λαζαρίδη και το παράνομο διορισμό του στο υπουργείο Παιδείας, εκφράζει την αγανάκτησή της, κάνοντας λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά».

«Να δικαστεί»

Η ίδια τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

«Θεωρώ ότι ήταν πολύ σκληρό αυτό που μου ‘δώσαν τόσο πολλά χρόνια αλλά πρέπει να δικαστεί και ένας άλλος άνθρωπος, που μπορεί να είναι πολιτικός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όπως δικάστηκα εγώ, πρέπει να δικαστεί και αυτός. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω εγώ για κακούργημα και ο άλλος να πάει για πλημμέλημα. Δηλαδή είμαστε σε διαφορετικούς Θεούς, σε κατώτερο Θεό; Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Για αυτό μόνο το πράγμα δηλαδή στεναχωριέμαι και είμαι απογοητευμένη» συμπλήρωσε η 60χρονη.

Όπως φαίνεται πρόκειται για δύο διαφορετικές υποθέσεις αλλά και για δύο διαφορετικές μεταχειρίσεις από την κοινωνία και τη δικαιοσύνη.

Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι πολυτιμότερες εταιρείες του κλάδου

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι πολυτιμότερες εταιρείες του κλάδου

Κόσμος
Ιράν: «Νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ»

Ιράν: «Νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ»

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in
Ελλάδα 18.04.26

«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in

Η 36χρονη μητέρα -πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής- σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της στο in, μετά την αθωωτική (για εκείνη) απόφαση – Τι λέει η πλευρά του πατέρα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»
Ελλάδα 18.04.26

Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»

Ο πατέρας της Μυρτούς ραγίζει καρδιές, όταν αναφέρεται στην κηδεία της αδικοχαμένης κόρης του καθώς όπως λέει της είχε υποσχεθεί ότι θα την συνοδεύσει νύφη στην εκκλησία αλλά τελικά πήγε στην κηδεία της

Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά
Ελλάδα 18.04.26

Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά

Οι επιτήδειοι, ισχυριζόμενοι ότι η κόρη τής ηλικιωμένης υπέστη δήθεν σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να αποσπάσουν από την 93χρονη δέκα χρυσές λίρες και 1.000 ευρώ

«Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους
Πού άγγιξε τους 30°C 18.04.26

«Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στον Πύργο Ηλείας (27,4), στην Ωλένη Ηλείας (27,1), στα Προσφυγικά της Πάτρας (26,9), στη Σκάλα Μεσσηνίας (26,4) και στη Σκάλα Λακωνίας (26,4).

Γύθειο: Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου – Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος»
Θλίψη 18.04.26

Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου - Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο

Η ομάδα του Up Stories που βρέθηκε στο Γύθειο κατά την περίοδο του Πάσχα κατέγραψε με drone θλιβερές εικόνες του «Δημήτριος», του πλοίου που είχε προσαράξει το 1981 στο Βαλτάκι

Κολωνός: «Βοήθεια, πνίγομαι» – Νέα στοιχεία για τη φωτιά στο διαμέρισμα όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι
Σκηνές πανικού 18.04.26

«Βοήθεια, πνίγομαι» - Νέα στοιχεία για τη φωτιά στον Κολωνό όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι

Ένοικοι της πολυκατοικίας περιγράφουν σκηνές πανικού, με τη γυναίκα του φλεγόμενου διαμερίσματος να καλεί σε βοήθεια - Λίγο προτού εκδηλωθεί η φωτιά, περίοικοι άκουγαν καυγάδες

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 18.04.26

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση!
Ποδόσφαιρο 18.04.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση!

Ευρωπαϊκό δίπορτο για τον ΟΦΗ. Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει εισιτήριο, όμως με τη νίκη επί του Λεβαδειακού ελπίζει και για την 5η θέση καθώς τον πλησίασε στους δυο βαθμούς. Τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά!

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον θάνατο του Λουκ Πέρι
Τρυφερότητα 18.04.26

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον τραγικό θάνατο του πρώτου της έρωτα, Λουκ Πέρι

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν

Ο Γιαννούλης με ασίστ έσπρωξε την Άουγκσμπουργκ σε εκτός έδρας νίκη (1-2) επί της Λεβερκούζεν. Ιστορικό το ντεμπούτο της Μαρί-Λουίζ Ετά στον πάγκο της Ουνιόν που όμως ηττήθηκε στην έδρα της.

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον
Αθλητισμός & Σπορ 18.04.26

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Μπράιτον για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες, έμπλεξαν οι «βυσσινί»
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες, έμπλεξαν οι «βυσσινί»

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΛ στο δεύτερο έπαιξε με παίκτη παραπάνω και μείωσε σε 3-2, όμως οι Περιστεριώτες άντεξαν και πήραν τη ματσάρα με την οποία ουσιαστικά σφραγίζουν την παραμονή τους στη Super League.

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ριντ Χέιστινγκς 18.04.26

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

LIVE: Άρης – Βόλος
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Άρης – Βόλος

LIVE: Άρης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Βόλος για τη 2η αγωνιστική των θέσεων 5-8 πλέι οφ της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης
Νέα Αριστερά 18.04.26

Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης

«Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο», σχολίασε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για την παραίτηση Λαζαρίδη

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο

Οι 11άδες που επέλεξαν Γρηγορίου και Μπράτσος για το σημερινό (18/4, 19:00) παιχνίδι στο Βικελίδης, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 της Super League.

Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Νεκρός ο δράστης
InShorts 18.04.26 Upd: 19:26

Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Νεκρός ο δράστης

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, έπειτα από ένοπλη επίθεση σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Χολοσίβσκι του Κιέβου, στην Ουκρανία

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

