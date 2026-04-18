ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση!

Με φόρα στον τελικό Κυπέλλου Betsson κόντρα στον ΠΑΟΚ, το άλλο Σάββατο (25/4) στο Πανθεσσαλικό, πάει ο ΟΦΗ καθώς νίκησε 2-0 τον Λεβαδειακό για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ (5-8). Με το τρίποντο των Κρητικών τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά καθώς ο ΟΦΗ πλησίασε στους δυο βαθμούς τους Βοιωτούς, άρα βλέπει την 5η θέση. Παράλληλα, ο ΟΦΗ το έχει ευρωπαϊκό δίπορτο! Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλιώς μπορεί να το διεκδικήσει μέσω του πρωταθλήματος. Ο Λεβαδειακός έχει 22 και ο ΟΦΗ 20!

Οι Κωστούλας και Νους πέτυχαν τα γκολ κατά του Λεβαδειακού. Ο ΟΦΗ δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα, ενώ οι οπαδοί του στις εξέδρες ζητούσαν το Κύπελλο.

Ο ΟΦΗ πίεσε από την αρχή για το γκολ και στο 31’ είχε τριπλή ευκαιρία. Αρχικά ο Λοντίγκιν απέκρουσε σουτ του Σενγκέλια, μετά το πλασέ του Νους μετά είχε «όχι» σε προσπάθεια του Κωστούλα. Το 1-0 υπέρ των γηπεδούχων έγινε στο 37’ με μακρινό σουτ του Κωστούλα, ενώ η άμυνα απομάκρυνε κεφαλιά του Σαλσίδο. Ο Λεβαδειακός δεν φάνηκε επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο, ενώ στο 44’ ο Κωστούλας είχε κεφαλιά που έφυγε ελάχιστα άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΗ έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 στο 69’. Ο Νους ήταν μόνος μπροστά στην εστία και έστειλε τη μπάλα άουτ, μετά από γύρισμα του Σενγκέλια. Αυτό που ο Νους δεν έκανε στο 69’, το έκανε στο 75’. Μετά από κομπίνα στην εκτέλεση κόρνερ με πάσα από τον Σενγκέλια, ο Ανδρούτσος έκανε την σέντρα και ο Νους με κεφαλιά «κλείδωσε» τη νίκη του ΟΦΗ.

*Εβαλε τα κλάματα ο Γκονζάλες που αποχώρησε τραυματίας στο 8’ καθώς κινδυνεύει να χάσει τον τελικό Κυπέλλου Betsson, στις 25/4 με τον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Η στιγμή της αλλαγής του με τον Αποστολάκη ήταν συναισθηματικά φορτισμένη ενώ οι φίλαθλοι τον χειροκρότησαν.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Σενγκέλια ήταν σε μεγάλη μέρα και ήταν «μοχλός» επιθετικής ανάπτυξης του ΟΦΗ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το γκολ του Νους ο οποίος έκανε το 2-0 στο 75’, κλειδώνοντας τη νίκη για τον ΟΦΗ. Εδωσε την ευκαιρία στον Κόντη να κάνει αλλαγές ενόψει του τελικού Κυπέλλου.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Βήχος δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Σενγκέλια που έκανε πάρτι από τη δεξιά πλευρά των Κρητικών.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στο 32’ ο ΟΦΗ ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Βήχου στον Κωστούλα, όμως ο Κατσικογιάννης (Ηπείρου) δεν θεώρησε ότι υπήρχε παράβαση,

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ματσούκας (Εύβοιας) συμφώνησε με τον Κατσικογιάννη για τη φάση του 32’, ενώ στο 19’ ακυρώθηκε γκολ του Νους για οφσάιντ του Σαλσίδο. Στο 47’ ακυρώθηκε και γκολ Σαλσίδο ως οφσάιντ με απευθείας υπόδειξη και επιβεβαίωση της τεχνολογίας.

ΣΚΟΡΕΡ: 37’ Κωστούλας, 75’ Νους.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Αθανασίου, Γκονζάλες (8΄Αποστολάκης), Πούγγουρας, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (72’ Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (82’ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (82’ Μαρινάκης), Νους (82’ Χατζηθεοδωρίδης), Σαλσίδο.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Τσάπρας (80’ Μανθάτης), Λιάγκας, Βήχος, Τσιβελεκίδης, Τσόκαϊ (71’ Συμελίδης), Κωστή (46’ Λαμαράνα), Μπάλτσι (46’ Λαγιούς), Παλάσιος, Βέρμπιτς (71’ Βέρμπιτς), Όζμπολτ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

3/5 Λεβαδειακός-Βόλος (17:00)

3/5 ΟΦΗ-Αρης (17:00)