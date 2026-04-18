magazin
Σάββατο 18 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
magazin

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πραγματικά, ποια διαφορά έχει ένα τζιν 900 ευρώ με ένα των 40 ευρώ;
Live in Style 18 Απριλίου 2026, 20:40

Πραγματικά, ποια διαφορά έχει ένα τζιν 900 ευρώ με ένα των 40 ευρώ;

Τζιν πολυτελείας ή τζιν μαζικής παραγωγής; Ποιος μπορεί -σοβαρά τώρα- να εντοπίσει την υπεροχή των πρώτων, πέρα από την εκτοξευμένη τιμή φυσικά.

Έφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η αναβίωση του μινιμαλισμού της δεκαετίας του ’90 έχει προκαλέσει έκρηξη στη δημοτικότητα του τζιν, ωστόσο τίθεται ένα σοβαρό ερώτημα: δικαιούται ένα denim παντελόνι να αξίζει πραγματικά 900 ευρώ;

Να γίνουμε πιο σαφείς. Η τρέλα για το τζιν κυριαρχεί σε όλο το φάσμα της μόδας. Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο πολυτελής οίκος μόδας Alaia με ένα τζιν σε χρώμα γαλάζιο του Αιγαίου, άνετο αλλά και κολακευτικό, που κοστίζει περί τα 800 ευρώ.

Από την άλλη, η συνεργασία του JW Anderson με την αλυσίδα καταστημάτων Uniqlo και μια τιμή 40 ευρώ. Και τα δύο αποδεικνύονται εξαιρετικά δημοφιλή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ALAÏA (@maisonalaia)

Επιστροφή στα 90s

Η σειρά του οίκου Alaia μόλις κυκλοφόρησε, οπότε δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία πωλήσεων, αλλά η ζήτηση για το «γιαπωνέζικο» τζιν είναι τέτοια που συνιστάται στους πελάτες να κάνουν κράτηση για συγκεκριμένα μοντέλα στο κατάστημα ή να τηλεφωνήσουν πριν την επίσκεψή τους.

Στη Uniqlo, τα παντελόνια σε ίσια γραμμή λέγεται ότι είναι τα πιο δημοφιλή, βρίσκονται στην πρώτη σειρά των πιο πρόσφατων εβδομάδων μόδας και εξαντλούνται συστηματικά στο διαδίκτυο. Φταίει η αναβίωση του μινιμαλισμού της δεκαετίας του ’90.

Εάν συνυπολογίσουμε τις πρώτες ύλες, την κατασκευή και τη μεταφορά, καθώς και το πραγματικό κόστος των ρούχων, αποκαλύπτεται μια εκπληκτικά οικονομική ψευδαίσθηση

Χαλαρή ύφανση

Μπορεί, πραγματικά, κανείς να διακρίνει τη διαφορά; Τα τζιν του Alaia εφαρμόζουν τέλεια, αλλά και αυτά της Uniqlo εφαρμόζουν ωραία από την πρώτη στιγμή.

Η κύρια παρατήρηση είναι ότι μετά από κάποια χρήση, τα τελευταία αρχίζουν να χάνουν το σχήμα τους σε βασικά σημεία.

Η Έιμι Λέβερτον, που διευθύνει την εταιρεία συμβούλων για τζιν Denim Dudes, λέει στον Guardian ότι οι συγκρίσεις είναι δύσκολες, δεδομένου ότι οι μέθοδοι κατασκευής διαφέρουν.

«Το χαλάρωμα και το φθαρμένο πίσω μέρος εξαρτώνται από πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένης της πυκνότητας της ύφανσης και της περιεκτικότητας σε ελαστικό υλικό. Αλλά αν ένα τζιν είναι μαλακό όταν το φοράτε, αυτό σημαίνει μερικές φορές ότι η ύφανση είναι χαλαρή».

«Προφανώς, η πραγματικά ιδανική λύση είναι να αγοράζεις αυτά τα ίδια κομμάτια από δεύτερο χέρι»

YouTube thumbnail

Μια εντελώς διαφορετική σχέση με το ρούχο

Στο επόμενο στάδιο της φροντίδας του τζιν είναι που γίνεται πραγματικά εμφανής η διαφορά μεταξύ φθηνών και ποιοτικών προϊόντων, λέει η Εβολένα ντε Βιλντ ντ’Εστμαέλ, συνιδρύτρια της Faircado, μιας εφαρμογής για αγορές μεταχειρισμένων ειδών που εστιάζει στη βιωσιμότητα.

«Ένα ζευγάρι παντελονιών αξίας 30 ευρώ που χαλαρώνει μετά από λίγες φορές που το φοράς σε ωθεί να το πλένεις συνεχώς, κάτι που φθείρει το ύφασμα ακόμα πιο γρήγορα ενώ σπαταλιέται πολύ νερό. Είναι ένας φαύλος κύκλος» λέει.

«Το καλό τζιν διατηρεί το σχήμα του, σπάνια χρειάζεται πλύσιμο και στην πραγματικότητα γίνεται καλύτερο με τη χρήση. Καταλήγεις να έχεις μια εντελώς διαφορετική σχέση με το ρούχο».

Διαφανές ιστορικό

Ωστόσο, για 30 ευρώ μπορείς πιθανώς να συμβιβαστείς με λίγο χαλάρωμα. Και ποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα ζευγάρι τζιν που κοστίζει όσο ένα αεροπορικό εισιτήριο για το Μεξικό;

Οι υψηλές τιμές μπορεί να συνοδεύονται από την υπόσχεση ποιότητας, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα.

«Όταν κάθε τζιν θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα διαφανές ιστορικό των υλικών, της εφοδιαστικής αλυσίδας και του περιβαλλοντικού του αντίκτυπου, θα γίνει πολύ πιο δύσκολο να κρύβεται κανείς πίσω από μια χαμηλή τιμή» προσθέτει η ντ’Εστμαέλ.

«Πολλά προϊόντα της γρήγορης μόδας δεν θα επιβιώσουν από αυτή τη διαφάνεια, αλλά για τις ποιοτικές μάρκες αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία».

Η Λέβερτον συμφωνεί. «Γι’ αυτό φοράω μόνο μεταχειρισμένα Levi’s» λέει.

τζιν

«Ο πληθωρισμός βοηθάει στο να μην είναι ασυνήθιστο ένα χειροποίητο τζιν που κατασκευάζεται στην Ιαπωνία να κοστίζει περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς»

Τζιν όσο τρεις μισθοί στην Ελλάδα

Η άνοδος των πολυτελών τζιν βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μερικά χρόνια. Στη Bottega Veneta το 2022, ο δημιουργικός διευθυντής, Ματιέ Μπλαζί, δημιούργησε ένα τζιν από δέρμα που κόστιζε 5.900 ευρώ -και εξαντλήθηκε σε δύο εβδομάδες.

Έκτοτε, ακριβές εκδόσεις έχουν εμφανιστεί στις πασαρέλες των Valentino και Erdem. Τα τζιν Chanel της Margot Robbie, που απεικονίζονται σε μια πρόσφατη διαφημιστική καμπάνια, δεν είναι ακόμη διαθέσιμα, αλλά αναμένεται να κυμανθούν σε τιμές παρόμοιες με αυτές των Versace (2.650 ευρώ), Balenciaga (1.780 ευρώ), Brunello Cucinelli (1.380 ευρώ) και των τζιν Khaite της Τζένιφερ Λόρενς (περίπου 690 ευρώ).

τζιν

Versace (2.650 ευρώ)

Ξαναρωτάμε κι απάντηση δεν παίρνουμε

Κι επανερχόμαστε στο αρχικό ερώτημα. Μπορεί ένα τζιν να αξίζει, όντως, 900 ευρώ; «Ο πληθωρισμός βοηθάει στο να μην είναι ασυνήθιστο ένα χειροποίητο τζιν που κατασκευάζεται στην Ιαπωνία να κοστίζει περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς» διευκρινίζει η Λέβερτον.

Το είδος του αργά κατασκευασμένου τζιν με σέλβεντζ με το οποίο εργάζεται ο οίκος Alaia, το οποίο παραδοσιακά κατασκευάζεται στο Kojima της Ιαπωνίας, έχει τεράστια ζήτηση.

Ωστόσο, η παραγωγή αντιμετωπίζει δυσκολίες. Σύμφωνα με το περιοδικό μόδας WWD, εκτιμάται ότι 10 έως 20 εργοστάσια έχουν κλείσει λόγω της «γήρανσης των ιδιοκτητών» και της έλλειψης εξειδικευμένων εργαζομένων.

Υπάρχει (τελικά) λύση

«Αυτή η τιμή μπορεί ίσως να έχει κάποιο νόημα αν τα ρούχα διαρκέσουν, διατηρήσουν το σχήμα τους και την αξία τους στην αγορά μεταπώλησης» προσθέτει η ντ’Εστμαέλ.

Ωστόσο, εάν συνυπολογίσουμε τις πρώτες ύλες, την κατασκευή και τη μεταφορά, καθώς και το πραγματικό κόστος των ρούχων, αποκαλύπτεται μια εκπληκτικά οικονομική ψευδαίσθηση.

«Προφανώς, η πραγματικά ιδανική λύση είναι να αγοράζεις αυτά τα ίδια κομμάτια από δεύτερο χέρι».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Alaia 2026

Headlines:
World
Στενά του Ορμούζ: Νέα ένταση μετά την επαναφορά των περιορισμών από το Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Όλα όσα μας συμβαίνουν όταν κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα

Όλα όσα μας συμβαίνουν όταν κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα

Κόσμος
Ιράν: «Νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ»

Ιράν: «Νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ»

inWellness
inTown
inTickets 16.04.26

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τρυφερότητα 18.04.26

Η Τζένι Γκαρθ «ήθελε να ξεφύγει» μετά τον τραγικό θάνατο του πρώτου της έρωτα, Λουκ Πέρι

«Δεν νομίζω ότι κανείς κατάλαβε πραγματικά τη σχέση μας.Ήταν πολύ οδυνηρό, οπότε απλώς το έβαλα σε ένα κουτί και το έθαψα κάπου βαθιά μέσα μου», ανέφερε η Τζένι Γκαρθ για τον θάνατο του Λουκ Πέρι.

Σύνταξη
Ριντ Χέιστινγκς 18.04.26

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χορός; 18.04.26

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έχασε καθόλου χρόνο όταν ανακοινώθηκε το όνομα του Bad Bunny για το σόου του Super Bowl και επικοινώνησε κατευθείαν με την ομάδα του μουσικού ώστε να λάβει πρόσκληση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κωμωδία καταστροφής 18.04.26

Ο Τομ Κρουζ υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο που προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του, σε ένα πρώτο απόσπασμα που παρουσιάστηκε στο CinemaCon και δεν έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οικογενειακές ιστορίες 17.04.26

Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ανακόψει την αυτοκαταστροφική πορεία του γιου της, η Σερ προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών του, μετά από μια σειρά επεισοδιακών συλλήψεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επικαιρότητα 18.04.26

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Άρης – Βόλος ΝΠΣ 3-2: «Ζωντανός» για την 5η θέση με μεγάλη ανατροπή

Επιστροφή στις νίκες ο Άρης μετά από οκτώ αγωνιστικές, επικράτησε του Βόλου με 3-2 με ανατροπή στην ανατροπή και μπήκε δυναμικά στη μάχη της 5ης θέσης Στο -3 πλέον, από τον Λεβαδειακό οι κίτρινοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ελλάδα 18.04.26

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση και εγκατάλειψη της 16χρονης στη Λιοσίων

Στη μηχανή επέβαιναν δύο άτομα - Αν και το δίκυκλο ανατράπηκε από τη σφοδρή σύγκρουση ανέβηκαν και πάλι στο σκούτερ και εξαφανίστηκαν αφήνοντας αβοήθητη στην οδό Λιοσιών την άτυχη κοπέλα

Σύνταξη
Κόσμος 18.04.26

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάσει με τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν είπε σήμερα πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τα πλοία πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ελλάδα 18.04.26

«Να δικαστεί και ο Λαζαρίδης, δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά» λέει η πρώην καθαρίστρια από το Βόλο

Η 60χρονη τονίζει ότι ο πρώην πλέον υφυπουργός θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες, όπως είχε συμβεί στην περίπτωσή της.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.04.26

ΟΦΗ-Λεβαδειακός 2-0: Νίκη των Κρητικών πριν τον τελικό Κυπέλλου, «βλέπουν» και 5η θέση!

Ευρωπαϊκό δίπορτο για τον ΟΦΗ. Αν νικήσει τον ΠΑΟΚ παίρνει εισιτήριο, όμως με τη νίκη επί του Λεβαδειακού ελπίζει και για την 5η θέση καθώς τον πλησίασε στους δυο βαθμούς. Τα πλέι οφ (5-8) πήραν φωτιά!

Σύνταξη
Τρυφερότητα 18.04.26

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν

Ο Γιαννούλης με ασίστ έσπρωξε την Άουγκσμπουργκ σε εκτός έδρας νίκη (1-2) επί της Λεβερκούζεν. Ιστορικό το ντεμπούτο της Μαρί-Λουίζ Ετά στον πάγκο της Ουνιόν που όμως ηττήθηκε στην έδρα της.

Σύνταξη
Αθλητισμός & Σπορ 18.04.26

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Μπράιτον για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες, έμπλεξαν οι «βυσσινί»

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, η ΑΕΛ στο δεύτερο έπαιξε με παίκτη παραπάνω και μείωσε σε 3-2, όμως οι Περιστεριώτες άντεξαν και πήραν τη ματσάρα με την οποία ουσιαστικά σφραγίζουν την παραμονή τους στη Super League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνεται ένα νέο εργασιακό τοπίο, όπου η καινοτομία συνυπάρχει με περικοπές και η «επόμενη μέρα» γράφεται με λιγότερους ανθρώπους και περισσότερους αλγορίθμους

Νατάσα Σινιώρη
Επικαιρότητα 18.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Σύνταξη
Ελλάδα 18.04.26

«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in

Η 36χρονη μητέρα -πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής- σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της στο in, μετά την αθωωτική (για εκείνη) απόφαση – Τι λέει η πλευρά του πατέρα

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ριντ Χέιστινγκς 18.04.26

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια

Ο Ριντ Χέιστινγκς αποχωρεί από το Netflix που συνίδρυσε για να επικεντρωθεί στη φιλανθρωπία και σε άλλες δραστηριότητες. Η περιουσία του ανέρχεται στα 5,8 δισ. δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Άρης – Βόλος

LIVE: Άρης – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Βόλος για τη 2η αγωνιστική των θέσεων 5-8 πλέι οφ της Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 18 Απριλίου 2026
Cookies