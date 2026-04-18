Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
Οι 11άδες που επέλεξαν Γρηγορίου και Μπράτσος για το σημερινό (18/4, 19:00) παιχνίδι στο Βικελίδης, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 της Super League.
Αναμενόμενη η ενδεκάδα που επιλέγει ο Μιχάλης Γρηγορίου για το σημερινό (18/4, 19:00) παιχνίδι που δίνει ο Άρης με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (2η αγωνιστική των πλέι οφ για τις θέσεις 5-8) , με τον Λίντσεϊ Ρόουζ να είναι το μοναδικό νέο πρόσωπο.
Ο έμπειρος αμυντικός θα πάρει τη θέση του Σούντμπεργκ, ως παρτενέρ του Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας. Ακόμα, εκτός αποστολής έμεινε τελικά ο Γαλανόπουλος, που κρίθηκε ανέτοιμος.
Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Μεντίλ το αριστερό, ενώ οι Φαμπιάνο και Ρόουζ είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Ράτσιτς και Χόνγκλα θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Γκαρέ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Γιαννιώτας στην αριστερή και ο Πέρεθ πίσω από τον Καντεβέρε, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Διούδης, Μάικιτς, Φρίντεκ, Σούντμπεργκ, Κέρκεζ, Φαντιγκά, Γένσεν, Δώνης, Ντούντου, Μορόν, Κουαμέ και Μπουσαΐντ.
Η ενδεκάδα του ΝΠΣ Βόλου: Σιαμπάνης – Τσοκάνης, Χέρμανσον, Κάργας – Τζόκα, Μπουζούκης, Μαρτίνες, Αμπάντα – Λάμπρου, Γκονζάλες, Ουρτάδο.
Στον πάγκο οι: Μορέιερα, Μύγας, Χουάνπι, Γροσδης, Κόμπα, Τριανταφύλλου, Κύρκος, Λεγκισι, Λυκουρίνος.
