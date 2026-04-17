Τα δεδομένα για Ρόουζ – Πώς θα παίξει ο Άρης στον «τελικό» με τον Βόλο
Ο Ρόουζ αναμένεται να είναι το νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα του Άρη και ο παίκτης που επιλέγει ο Γρηγορίου για τον ρόλο του παρτενέρ του Φαμπιάνο στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο.
- Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι το Ισραήλ «δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη δουλειά» εναντίον της Χεζμπολάχ
- Τέμπη: Νεκρός ελεγκτής της ΕΑΔ – Κατηγορούνταν για παράβαση καθήκοντος στη «Σύμβαση 717» του ΟΣΕ
- Μέσα στην πυρόσφαιρα – Τι είδαν οι αστροναύτες του Artemis καθώς έπεφταν σαν μετέωρο στη Γη
- Νάουσα: Το «πείραμα» που μπορεί να αλλάξει τα πάντα – Ο Δήμαρχος μιλάει στο in
Ο Άρης επιστρέφει στη δράση στα play off για τις θέσεις 5-8 που θα κρίνουν και το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League κόντρα στον Βόλο, σε ένα ματς κομβικό για να μείνει ζωντανός για την πρώτη θέση σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα.
Ο Μιχάλης Γρηγορίου φαίνεται ότι έχει καταλήξει στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στην αυριανή (18/4) αναμέτρηση με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για την 2η αγωνιστική των play off, ενώ η μοναδική αλλαγή έχει να κάνει με το κέντρο της άμυνας, όπου ο Ρόουζ θα πάρει τη θέση του Σούντμπεργκ.
Ο Άρης και τα δεδομένα για Ρόουζ
Ο έμπειρος στόπερ φαίνεται ότι κέρδισε την «κούρσα» έναντι του Σουηδού συμπαίκτη του και θα είναι ο παρτενέρ του Φαμπιάνο. Αντίθετα, στο δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής θα ξεκινήσει και πάλι, όπως όλα δείχνουν, ο Τεχέρο, παρά το γεγονός ότι ο Φαντιγκά εξέτισε τη μια αγωνιστική της ποινής του.
Τέλος, ο προπονητής του Άρη θα πάρει μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης την απόφαση αναφορικά με το αν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή ο Γαλανόπουλος, που τις τελευταίες μέρες ακολουθεί πλήρες πρόγραμμα εκγύμνασης, έχοντας ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού του.
- Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Εφές
- Άνοιξε ο δρόμος για την πρόσληψη Δώνη στη Σαουδική Αραβία – Απολύθηκε ο Ρενάρ
- Ζέλσον Μαρτίνς: «Πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα»
- Μεντιλίμπαρ: «Να είμαστε προσεκτικοί, συγκεντρωμένοι και επιθετικοί»
- Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ δεν έχει αποφασίσει για «άξονα» και αριστερό «φτερό»
- Ωρα ευρωπαϊκού μεταλλίου για Τσελίδη και Τελτσίδου
- Σε δύο μέτωπα οι εξελίξεις για Λιόλιο: Αθλητικός Εισαγγελέας και ΕΕΑ για σκιές σε ασυμβίβαστα, διοίκηση ομάδων και διαιτησίες – Τι απαντά ο πρόεδρος της ΕΟΚ
- Αποκάλυψη Σλοτ: «Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας»
