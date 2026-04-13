Άρης: Με Γαλανόπουλο η προπόνηση

Ο Μιχάλης Γρηγορίου μπορεί να υπολογίζει στον Κώστα Γαλανόπουλο για τη σαββατιάτικη αναμέτρηση με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο Έλληνας μέσος ξεπέρασε πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα εκγύμνασης χωρίς να αισθανθεί ενοχλήσεις, ενώ αναμένεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Επιστροφή σήμερα στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η προπόνηση της Δευτέρας του Πάσχα, που έγινε το απόγευμα και ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα (ο Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συμμετείχε στο πρόγραμμα), περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια αερόβιας μορφής.

Αύριο, Τρίτη, η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το πρωί ενόψει του αγώνα του ερχόμενου Σαββάτου με τον Βόλο Ν.Π.Σ. στο Κλεάνθης Βικελίδης (18/04, 19:00), στο πλαίσιο της 2ης Αγωνιστικής των “Stoiximan Super League Playoffs”».

Super 3 για Στέφανο Μπορμπόκη: «Τίμησες την ασήκωτη πανοπλία με τον θεό του Πολέμου στο στήθος»

Ο Super 3 με ανάρτησή του αναφέρθηκε στην απώλεια του Στέφανου Μπορμπόκη. «Δεν ήσουν Αρειανός, το ξέραμε. Ήρθες όμως στην πιο δύσκολη ως τότε χρονιά του ποδοσφαιρικού Άρη. Δεν πούλησες οπαδιλίκι και το εκτιμήσαμε γιατί ήσουν ντόμπρος.

Τίμησες την ασήκωτη πανοπλία με το Θεό του Πολέμου στο στήθος με το παραπάνω. Βοήθησες το Σύλλογο πιο πολύ από κάποιους δήθεν Αρειανούς και γι’ αυτό θα σε θυμόμαστε και θα σε τιμάμε πάντα. Καλό ταξίδι και καλό παράδεισο παικταρά και παλίκαρε Στέφανε Μπορμπόκη».