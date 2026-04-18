«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in

Λίγες μόλις ώρες μετά την αθωωτική απόφαση για την μητέρα των ανήλικων παιδιών και πρώην σύζυγο του αστυνομικού της Βουλής, η 36χρονη μιλά για πρώτη φορά, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή της από το αποτέλεσμα.

Παρά την πρόταση της εισαγγελέως για καταδίκη της 36χρονης μητέρας για την πληθώρα των κατηγοριών σε βάρος της, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αποφάσισε να την αθωώσει -κατά πλειοψηφία- με 5 από τους δικαστές να ψηφίζουν την αθώωση και δύο την καταδίκη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες -καθώς η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών- η ίδια η 36χρονη όταν άκουσε την απόφαση ξέσπασε σε λυγμούς.

Η πρώτη αντίδραση της 36χρονης αθωωθείσας μητέρας

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της γυναίκας, η ίδια πλέον γύρισε στο σπίτι των γονιών της, με τους οποίους και διαμένει ήδη από χθες.

Όλη η οικογένεια είναι πολύ χαρούμενη με την απόφαση του δικαστηρίου. Η ίδια η 36χρονη δηλώνει πως ήταν κάτι που το περίμενε καιρό και πλέον νιώθει λυτρωμένη:

«Είμαι απόλυτη ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της δίκης. Αυτό περίμενα τόσο καιρό. Ο γολγοθάς μου προς τη δικαίωση ήταν μεγάλος, αλλά η αλήθεια έλαμψε. Είμαι αθώα και το έλεγα από την αρχή, τώρα αποδείχτηκε περίτρανα. Σε αυτή την ιστορία είμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου. Αισθάνομαι δικαιωμένη».

«Ο πρώην άντρας μου πήρε αυτό που του άξιζε. Τώρα πια νιώθω ελεύθερη επειδή θα είναι στη φυλακή και δε θα τον φοβάμαι. Μου λείπουν τα παιδιά μου, δεν μου αξίζει να βρίσκονται μακριά μου και θα κάνω τα πάντα για να τα ξανά σφίξω στην αγκαλιά μου. Η ζωή για εμένα τώρα ξεκινάει» τονίζει μιλώντας στο in.

Τι υποστηρίζει η πλευρά του καταδικασμένου πρώην αστυνομικού της Βουλής – «Έχουμε ήδη ασκήσει έφεση»

Μέχρι στιγμής, από την πλευρά του καταδικασμένου σε τετράκις ισόβια πρώην αστυνομικού της Βουλής, δεν υπάρχει καμία δημόσια τοποθέτηση, ενώ ο δικηγόρος του δε θέλησε να κάνει κάποια δήλωση μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας.

Το in, επικοινώνησε με ανθρώπους από το περιβάλλον του 45χρονου και εξασφάλισε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες κινήσεις της πλευράς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του 45χρονου εξεπλάγην με την απόφαση του δικαστηρίου, τόσο σχετικά με την καταδίκη του ίδιου, όσο και με την αθώωση της 36χρονης πρώην γυναίκας του. Χαρακτηρίζουν μάλιστα την απόφαση «μεροληπτική» σε βάρος του πατέρα των παιδιών.

Ο δικηγόρος του 45χρονου, έχει ήδη ασκήσει έφεση επί της πρωτόδικης απόφασης, έχοντας σκοπό να διεκδικήσει μία ευνοϊκότερη μεταχείριση για τον εντολέα του στον δεύτερο βαθμό.