«Eίμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου» – Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά στο in
Ελλάδα 18 Απριλίου 2026, 19:05

Η 36χρονη μητέρα -πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής- σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή της στο in, μετά την αθωωτική (για εκείνη) απόφαση – Τι λέει η πλευρά του πατέρα

Γεωργία Κακή
Όλα όσα μας συμβαίνουν όταν κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα

Όλα όσα μας συμβαίνουν όταν κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα

Λίγες μόλις ώρες μετά την αθωωτική απόφαση για την μητέρα των ανήλικων παιδιών και πρώην σύζυγο του αστυνομικού της Βουλής, η 36χρονη μιλά για πρώτη φορά, εκφράζοντας την απόλυτη ικανοποίησή της από το αποτέλεσμα.

Παρά την πρόταση της εισαγγελέως για καταδίκη της 36χρονης μητέρας για την πληθώρα των κατηγοριών σε βάρος της, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αποφάσισε να την αθωώσει -κατά πλειοψηφία- με 5 από τους δικαστές να ψηφίζουν την αθώωση και δύο την καταδίκη της.

Σύμφωνα με πληροφορίες -καθώς η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών- η ίδια η 36χρονη όταν άκουσε την απόφαση ξέσπασε σε λυγμούς.

Η πρώτη αντίδραση της 36χρονης αθωωθείσας μητέρας

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της γυναίκας, η ίδια πλέον γύρισε στο σπίτι των γονιών της, με τους οποίους και διαμένει ήδη από χθες.

Όλη η οικογένεια είναι πολύ χαρούμενη με την απόφαση του δικαστηρίου. Η ίδια η 36χρονη δηλώνει πως ήταν κάτι που το περίμενε καιρό και πλέον νιώθει λυτρωμένη:

«Είμαι απόλυτη ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα της δίκης. Αυτό περίμενα τόσο καιρό. Ο γολγοθάς μου προς τη δικαίωση ήταν μεγάλος, αλλά η αλήθεια έλαμψε. Είμαι αθώα και το έλεγα από την αρχή, τώρα αποδείχτηκε περίτρανα. Σε αυτή την ιστορία είμαι κι εγώ θύμα, όπως και τα παιδιά μου. Αισθάνομαι δικαιωμένη».

«Ο πρώην άντρας μου πήρε αυτό που του άξιζε. Τώρα πια νιώθω ελεύθερη επειδή θα είναι στη φυλακή και δε θα τον φοβάμαι. Μου λείπουν τα παιδιά μου, δεν μου αξίζει να βρίσκονται μακριά μου και θα κάνω τα πάντα για να τα ξανά σφίξω στην αγκαλιά μου. Η ζωή για εμένα τώρα ξεκινάει» τονίζει μιλώντας στο in.

Τι υποστηρίζει η πλευρά του καταδικασμένου πρώην αστυνομικού της Βουλής – «Έχουμε ήδη ασκήσει έφεση»

Μέχρι στιγμής, από την πλευρά του καταδικασμένου σε τετράκις ισόβια πρώην αστυνομικού της Βουλής, δεν υπάρχει καμία δημόσια τοποθέτηση, ενώ ο δικηγόρος του δε θέλησε να κάνει κάποια δήλωση μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας.

Το in, επικοινώνησε με ανθρώπους από το περιβάλλον του 45χρονου και εξασφάλισε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες κινήσεις της πλευράς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά του 45χρονου εξεπλάγην με την απόφαση του δικαστηρίου, τόσο σχετικά με την καταδίκη του ίδιου, όσο και με την αθώωση της 36χρονης πρώην γυναίκας του. Χαρακτηρίζουν μάλιστα την απόφαση «μεροληπτική» σε βάρος του πατέρα των παιδιών.

Ο δικηγόρος του 45χρονου, έχει ήδη ασκήσει έφεση επί της πρωτόδικης απόφασης, έχοντας σκοπό να διεκδικήσει μία ευνοϊκότερη μεταχείριση για τον εντολέα του στον δεύτερο βαθμό.

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι πολυτιμότερες εταιρείες του κλάδου

Όλα όσα μας συμβαίνουν όταν κάνουμε 10.000 βήματα την ημέρα

Ιράν: «Νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ»

Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»
Ελλάδα 18.04.26

Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά
Ελλάδα 18.04.26

«Σκηνικό Ιουλίου» στα νότια προάστια: Ηλιοθεραπεία και πρώτες βουτιές για τους Αθηναίους
Πού άγγιξε τους 30°C 18.04.26

Γύθειο: Το τέλος ενός ιστορικού τοπόσημου – Καταρρέει το εμβληματικό ναυάγιο «Δημήτριος»
Θλίψη 18.04.26

Κολωνός: «Βοήθεια, πνίγομαι» – Νέα στοιχεία για τη φωτιά στο διαμέρισμα όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι
Σκηνές πανικού 18.04.26

Κεφαλονιά: Το έγγραφο των εργαζομένων του νοσοκομείου στις καταγγελίες για τα ΤΕΠ μετά τον θάνατο της 19χρονης
Κεφαλονιά 18.04.26

Διεθνής Ημέρα Μνημείων: «Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι λόγω ελεύθερης εισόδου
Ελλάδα 18.04.26

Ο Γιαννούλης… σέρβιρε τη νίκη της Άουγκσμπουργκ – Με ήττα ξεκίνησε η Μαρί-Λουίζ Ετά στην Ουνιόν
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: Τότεναμ – Μπράιτον
Αθλητισμός & Σπορ 18.04.26

Ατρόμητος – ΑΕΛ 3-2: Πήραν τη ματσάρα οι Περιστεριώτες, έμπλεξαν οι «βυσσινί»
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Έρχονται μαζικές απολύσεις στη Meta – Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης
Σχέδιο-σοκ 18.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

Ο συνιδρυτής του Netflix αποχωρεί – Ξεκίνησε πουλώντας ηλεκτρικές σκούπες, έφτασε στα 5,8 δισ. δολάρια
Ριντ Χέιστινγκς 18.04.26

Έφη Αλεβίζου
Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Γιάννης Μπασκάκης
LIVE: Άρης – Βόλος
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Κεφαλονιά: Συγκλονίζει ο πατέρας της 19χρονης – «Το παγίδευσαν το παιδί μου, πρόκειται για σπείρα»
Ελλάδα 18.04.26

Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης
Νέα Αριστερά 18.04.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Βόλο
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Ουκρανία: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε περιοχή του Κιέβου – Τουλάχιστον πέντε νεκροί – Νεκρός ο δράστης
Κόσμος 18.04.26 Upd: 19:26

Η Ευρώπη σε ρήξη με τον Κάνιε Γουέστ – Ακύρωση συναυλίας και στην Πολωνία
Λογοκρισία; 18.04.26

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Πόλο 18.04.26

Κηφισιά-Αστέρας 0-0: Το VAR… φρέναρε τους γηπεδούχους που είχαν και δοκάρι – Βαθμό ελπίδας οι φιλοξενούμενοι
Ποδόσφαιρο 18.04.26

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Super League 2: Υποβιβασμός για την Καβάλα (3-1, vid) – Σώθηκαν ΠΑΟΚ Β’ και Νέστος Χρυσούπολης (1-1)
Ποδόσφαιρο 18.04.26

Αλέξανδρος Κωτάκης
Καστοριά: Εξαπάτησαν τηλεφωνικά 93χρονη και απέσπασαν χρυσές λίρες και μετρητά
Ελλάδα 18.04.26

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Ήταν ο Αλέν Ντελόν δολοφόνος στην πραγματική ζωή; Μόνο τρία άτομα γνωρίζουν την αλήθεια
«Homme fatal» 18.04.26

Έφη Αλεβίζου
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

