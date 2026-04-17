Αστυνομικός της Βουλής: Καταδικάστηκε σε 4 φορές ισόβια – Αθώα κατά πλειοψηφία η σύζυγός του

Τέσσερις φορές ισόβια και επιπλέον 80 έτη και 3 μήνες, με εκτιτέα τα 25 χρόνια ήταν η παραδειγματική ετυμηγορία των δικαστών και των ενόρκων για τον πρώην αστυνομικό της Βουλής ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας για σειρά αξιόποινων πράξεων με θύματα τα ίδια του τα παιδιά.

Μετά από μια διεξοδική διαδικασία που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας της προσωπικότητας των ανηλίκων θυμάτων ομόφωνα οι τρεις τακτικοί δικαστές και οι τέσσερις ένορκοι που συγκρότησαν το δικαστήριο κήρυξαν ένοχο τον κατηγορούμενο η αξιόποινη δράση του οποίου όταν αποκαλύφθηκε είχε προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη.

Ένοχος ο πατέρας, αθώα η μητέρα

Συγκεκριμένα το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον πρώην αστυνομικό για τις κατηγορίες του βιασμού κατά συρροή και κατ εξακολούθηση, της κατάχρησης ανηλίκου κατά συρροή και κατ εξακολούθηση, της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών κατά συρροή και κατ εξακολούθηση, της πορνογραφίας ανηλίκων, της μεθοδευμένης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας, ενώ κηρύχθηκε αθώος μόνο για το αδίκημα της οπλοκατοχής.

Διαφορετική ποινική μεταχείριση επιφύλαξε η πλειοψηφία του δικαστηρίου για την εν διαστάσει σύζυγό του, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

Η γυναίκα και μητέρα των παιδιών κηρύχθηκε αθώα κατά πλειοψηφία (5-2), με το δικαστήριο να αποφαίνεται ότι οι πράξεις της οφείλονται σε «αδυναμία αντίληψης του άδικου λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος».

Τι θα γίνει με τα παιδιά

Η αυλαία της δίκης σε πρώτο βαθμό μπορεί να έπεσε, ωστόσο το κρίσιμο είναι πέρα από την ποινική αξιολόγηση των πράξεων των κατηγορουμένων και πέρα από την ομόφωνη καταδίκη του αστυνομικού, η Πολιτεία να σταθεί δίπλα στα αθώα θύματα αυτής της ιστορίας.

Τα ανήλικα παιδιά, που γνώρισαν τη βία μέσα στην ίδια την οικογένειά τους και να τους παρασχεθούν όλα εκείνα τα μέσα ώστε να μπορέσουν να μπορέσουν να χαράξουν καινούρια πορεία ζωής.