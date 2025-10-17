Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά για την υπόθεση φρίκης – «Ήθελε να πειράζω τα παιδιά και να βλέπει»

Για πρώτη φορά η πρώην σύζυγος του 45χρονου αστυνομικού της Βουλής «λύνει» τη σιωπή της στην Τατιάνα Στεφανίδου και μιλάει για την υπόθεση φρίκης που συντάραξε τη χώρα.

Περιγράφει την κόλαση που βίωναν τα παιδιά της στο σπίτι που έμεναν, τα όσα έκανε η ίδια με αποτέλεσμα σήμερα να αισθάνεται όπως λέει συνένοχη και δίνει τη δική της ερμηνεία για τους ισχυρισμούς του άλλοτε συζύγου της.

«Τώρα δεν φοβάμαι»

Με πλάτη στην κάμερα του Newsit.gr βυθισμένη κατά διαστήματα στις σκέψεις της. Είναι και η ίδια κατηγορούμενη, έχει χάσει την επιμέλεια των 6 παιδιών της, έχει αποταχθεί από την αστυνομία και σκέφτεται όλα όσα έγιναν και τα λάθη που έκανε η ίδια.

«Αυτή τη στιγμή δεν φοβάμαι όπως φοβόμουν».

Τα σκηνικά που περιγράφει στην Τατιάνα Στεφανίδου προκαλούν αποστροφή.

«Τη πρώτη φορά που μου είπε να το κάνω στο παιδί, φόραγε τη πάνα του».

Η ίδια ισχυρίζεται από την πρώτη στιγμή πως εκτελούσε τις εντολές του συζύγου της επειδή φοβόταν. Έβαζε έτσι όμως την υπογραφή της, στην καταστροφή των παιδιών της.

Η κατηγορούμενη μητέρα υποστηρίζει ότι δεν βρήκε συμπαράσταση από κανέναν. Ούτε από γείτονες που έβλεπαν και άκουγαν, ούτε όπως λέει και από στενούς συγγενείς.

Ο φόβος συντηρούσε όπως φαίνεται για χρόνια την τρομοκρατία στο σπίτι, με τα παιδιά να υπομένουν τα βασανιστήρια.

«Με έκαιγε με τσιγάρο και κερί»

«Μου έλεγε να αρχίσω να πειράζω και τα κορίτσια και ο ίδιος ή αν βλέπει ή να συμμετέχει».

Ο 45χρονος που επίσης αποτάχθηκε οριστικά από την αστυνομία, παραμένει στις φυλακές της Τρίπολης και υποστηρίζει πως είναι αθώος. Κάνει λόγο για μια σκευωρία που έστησε σε βάρος του η 35χρονη, πείθοντας τρεις από τις κόρες τους.

«Με έκαιγε, με αναπτήρα, με τσιγάρο και με κερί».

Οι γονείς κατηγορούνται μεταξύ άλλων για «βιασμό κατ’ εξακολούθηση και για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Πώς είναι δυνατόν μια μάνα να βλέπει και να συμμετέχει στα βασανιστήρια των παιδιών της, επειδή όπως λέει φοβόταν; Γιατί παρέμεινε σιωπηλή για χρόνια χωρίς να δίνει ένα τέλος σε αυτό το μαρτύριο που περιγράφει;

Ποιοι ήταν εκείνοι που έκλεισαν τα μάτια στις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του αστυνομικού; Τι εννοούσε ο ίδιος όταν έλεγε πως έχει πολιτικούς που θα τον σώσουν ό,τι και αν συμβεί; Πώς βρέθηκε να υπηρετεί στη Βουλή και γιατί οι καταγγελίες σε βάρος του ξεχάστηκαν γρήγορα;

Η δίκη για την ίδια και τον πρώην σύζυγό της, έχει προγραμματιστεί για 7 Ιανουαρίου του 2026. Με τις δύο πλευρές να εμμένουν στους ισχυρισμούς τους και τη δικαιοσύνη να καλείται να αξιολογήσει και να αποφασίσει.