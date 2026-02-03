Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του

Σε διαφορετικά εδώλια και σε… αντίπαλα υπερασπιστικά στρατόπεδα βρίσκεται από σήμερα ο πρώην αστυνομικός της Βουλής και η σύζυγός του, που είχε υπηρετήσει επίσης στην ΕΛ.ΑΣ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σειρά σοβαρών αδικημάτων για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος των ανήλικων παιδιών τους και για ακραία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Η εκδίκαση της υπόθεσης, που είχε σοκάρει την κοινή γνώμη όταν αποκαλύφθηκε, αποφασίστηκε ομόφωνα από το δικαστήριο, να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας των ανηλίκων παιδιών, που ήδη κουβαλούν ασύμμετρο φορτίο για την ηλικία τους εξαιτίας της βίας που έχουν γνωρίσει μέσα στην οικογενειακή εστία από τους ίδιους τους γονείς τους με βάση όσα περιγράφονται στο παραπεμπτικό βούλευμα.

Στα λίγα λεπτά που προηγήθηκαν πριν από την απόφαση του δικαστηρίου να διεξαχθεί η δίκη χωρίς την παρουσία κοινού και δημοσιογράφων για λόγους προστασίας της προσωπικότητας των ανηλίκων θυμάτων, οι δύο κατηγορούμενοι που ήταν παρόντες φάνηκε ότι δεν έχουν πλέον καμία επαφή μεταξύ τους.

Δίκη πρώην αστυνομικού της Βουλής και της συζύγου του – Τι υποστηρίζουν οι κατηγορούμενοι

Ο 46χρονος αστυνομικός παραμένει προσωρινά κρατούμενος, ενώ η κατηγορούμενη μητέρα μετά την απολογία της είχε αφεθεί ελεύθερη καθώς τότε ήταν έγκυος στο έκτο παιδί που έφερε στον κόσμο.

Η 35χρονη κατηγορούμενη έχει «διπλό» δικονομικό ρόλο στη δίκη καθώς, μέσω του δικηγόρου της Γιάννη Μπαρκαγιάννη δήλωσε και υποστήριξη κατηγορίας για τις αξιόποινες πράξεις που φέρεται να έχει τελέσει ο πρώην αστυνομικός σε βάρος της.

Από την πλευρά του ο υπερασπιστής του κατηγορούμενου Όθωνας Παπαδόπουλος έδωσε ξεκάθαρο στίγμα της θέσης του εντολέα του αρνούμενος τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται, προαναγγέλλοντας ότι στη διάρκεια της δίκης θα προσκομίσουν στοιχεία τα οποία, όπως είπε, «θα προκαλέσουν έκπληξη».

Παρά την αντίθετη γραμμή που έχουν χαράξει οι υπερασπιστές των δύο κατηγορουμένων συμφώνησαν για την διεξαγωγή της δίκης κεκλεισμένων των θυρών ως ελάχιστο αυτονόητο αίτημα με στόχο, τι άλλο από, την προστασία των παιδιών και θυμάτων αυτής της ιστορίας.

«Κάθε έκθεση των παιδιών επιβαρύνει την ψυχολογική τους κατάσταση», όπως είπε ο Γ. Μπαρκαγιάννης επικαλούμενος σχετικές εκθέσεις ψυχολόγων οι οποίοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι οποιαδήποτε έκθεση της υπόθεσης αποτελούν βάσανο για την ψυχική τους υγεία.

Υπέρ της δίκης με αυτόν τον τρόπο τάχθηκε και η υπεράσπιση του κατηγορούμενου, με την εισαγγελέα και το δικαστήριο να αποφασίζουν την απομάκρυνση του κοινού με γνώμονα το συμφέρον και την προστασία των ανηλίκων θυμάτων.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται ότι η σοκαριστική υπόθεση αποκαλύφθηκε πριν από 15 μήνες, όταν η εν διαστάσει σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής κατήγγειλε τα όσα βίωνε η ίδια και τα παιδιά της, υποστηρίζοντας ότι τόσα χρόνια ζούσε μέσα σε ένα καθεστώς φόβου και τρομοκρατίας.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και προφυλακίστηκε, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βιασμός κατ’ εξακολούθηση, βιασμός και κατάχρηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών, πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή και κατοχή), ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη κατά ανηλίκου, οπλοκατοχή, οπλοφορία και οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση.

Στην πορεία της ανάκρισης, ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη και στην καταγγέλλουσα, μητέρα των παιδιών, η οποία κατηγορείται πλέον από κοινού με τον, εν διαστάσει σύζυγό της, για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.