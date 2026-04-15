Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα
On Field 15 Απριλίου 2026, 20:00

Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Βραζιλία ζει ήδη σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, Κάρλο Αντσελότι σχεδιάζει τα πλάνα του για την αποστολή της Σελεσάο στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, η οποία θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Εδώ βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Ιταλός προπονητής της Βραζιλίας θα πρέπει να βρει απάντηση στο μεγάλο ερώτημα, αν δηλαδή θα συμπεριλάβει τον Νεϊμάρ στην αποστολή της ομάδας για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτό είναι το… μείζον θέμα που απασχολεί εκατομμύρια Βραζιλιάνους φιλάθλους και όλα τα ενδεχόμενα είναι αυτή την στιγμή ανοιχτά.

Ο Αντσελότι δεν έχει ακόμα πάρει οριστική απόφαση για τον πρώην σούπερ σταρ της Μπάρτσα, αλλά ο διεθνής άσος κάνει ότι περνά απ’ το χέρι του, ώστε να πείσει τον Ιταλό προπονητή, ότι αξίζει μια θέση στην αποστολή της Βραζιλίας στο Μουντιάλ.

Ο Αντσελότι από την πλευρά του έφτασε μέχρι τον… πρόεδρο της χώρας, Λούλα προκειμένου να πάρει και την δική του γνώμη, αναφορικά με το αν πρέπει να καλέσει τον άσο της Σάντος, στο Μουντιάλ.

Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο πρόεδρος της Βραζιλίας στο κανάλι του στο You Tube, με τον Λούλα να τονίζει μεταξύ άλλων.

«Ο Κάρλο Αντσελότι με πήρε τηλέφωνο και ζήτησε τη γνώμη μου, για το αν πρέπει να καλέσει τον Νεϊμάρ στην αποστολή της Εθνικής ομάδας που θα παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του και μου έκανε μια απλή ερώτηση. Πρέπει να πάρω τον Νεϊμάρ στην αποστολή για το Μουντιάλ;

Του είπα ότι το μεγάλο θέμα είναι η φυσική του κατάσταση. Για το ταλέντο του δεν αμφιβάλλει κανεις αλλά το θέμα είναι η φυσική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πόσο πολύ θέλει να παίξει στο Μουντιάλ.

Θα πρέπει να κοιτάξει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, να κοιτάξει τον Μέσι και να πάει με τέτοια επιθυμία στην Εθνική ομάδα. Δεν είναι άλλωστε μεγάλος σε ηλικία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Απ’ την άλλη βέβαια πρέπει να πούμε δεν γίνεται να κληθεί στην Εθνική ομάδα λόγω ονόματος. Πρέπει να το κερδίσει με την προσπάθεια στο γήπεδο».

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η αποκάλυψη που έκανε ο πρόεδρος της Βραζιλίας προκάλεσε μεγάλο ντόρο στην χώρα του καφέ και ο Κάρλο Αντσελότι ξέρει καλύτερα απ’ τον καθένα πως όποια απόφαση κι αν πάρει, θα προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις.

Αυτό γιατί υπάρχουν οι υποστηρικτές του Νεϊμάρ που θεωρούν ότι ο Βραζιλιάνος άσος έχει θέση στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας για το Μουντιάλ, αλλά υπάρχουν και οι επικριτές του επιθετικού της Σάντος, που τονίζουν ότι ο παίκτης δεν μπορεί να βοηθήσει την Βραζιλία.

Το σίγουρο όμως είναι ότι όλη η Βραζιλία περιμένει πως και πως την τελική απόφαση του Αντσελότι για τον Νεϊμάρ.

HSBC: Το πληθωριστικό κύμα δεν τέλειωσε, μάλλον…

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq παρά τους φόβους για τον πόλεμο

Wall Street: Ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq παρά τους φόβους για τον πόλεμο

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 16.04.26

Τα ζευγάρια στα ημιτελικά του Champions League

Δείτε πώς δια,μορφώθηκαν τα ζευγάρια στους «4» του Champions League, μετά τις προκρίσεις των Άρσεναλ και Μπάγερν Μονάχου, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των προημιτελικών.

Σύνταξη
Champions League 15.04.26

Άρσεναλ-Σπόρτινγκ 0-0: Με κακή εικόνα οι «κανονιέρηδες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά

Χειρότερα δεν γινόταν για την Άρσεναλ που κινδύνεψε από την Σπόρτινγκ, η οποία είχε και δοκάρι στο 43’, καθώς οι γηπεδούχοι κάθισαν στο 1-0 του πρώτου αγώνα. Δοκάρι είχε και η Άρσεναλ στο 84’.

Βάιος Μπαλάφας
Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA
On Field 15.04.26

Ο Λαπόρτα τα «χώνει» τώρα στην UEFA

Οργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, μετά τον αποκλεισμό των Καταλανών και ζητάει εξηγήσεις από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική συνομοσπονδία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία
On Field 15.04.26

Ο θόρυβος για τον Μελέρ στο Champions League και η διαιτησία στην Τουρκία

Ο διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ είχε δεχθεί τα πυρά της Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πέναλτι υπέρ της ‘Αρσεναλ. Πολλά θέματα η διαιτησία στην Τουρκία

Βάιος Μπαλάφας
Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν συνειδητός
Champions League 15.04.26

Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν συνειδητός

Η Μπαρτσελόνα δεν την... πάτησε απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ήξερε ότι μπορεί να αποκλειστεί παίζοντας τόσο επιθετικά, όμως έχει επιλέξει να... ζήσει και να πεθάνει με τη φιλοσοφία της.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά
On Field 14.04.26

Με τον Λανουά δεν είναι η πρώτη φορά

Την περασμένη εβδομάδα ήταν διαρροές ορισμών που δεν διαψεύστηκαν, είχαν προηγηθεί «η θέση της ΚΕΔ» και «οι τιμωρίες διαιτητών» για επίδειξη δύναμης της προπαγάνδας

Βάιος Μπαλάφας
Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…
On Field 14.04.26

Τότεναμ: Βουτιά στο κενό…

Η 9η πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο κατάφατσα με τον υποβιβασμό – Το 45% που «πνίγει» την Τότεναμ και όσα… έκανε μαζί για την φέρουν στην πιο δεινή θέση της σύγχρονης ιστορίας της

Γιώργος Νοικοκύρης
Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ
On Field 13.04.26

Σύνθημα ανατροπής από τον Γιαμάλ

Ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα έστειλε μήνυμα για την μεγάλη κόντρα της Μπάρτσα με τους «ροχιμπλάνκος» στο Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών
On Field 13.04.26

Κατάρρευση του αφηγήματος για UEFA και Λανουά και η διαρροή ορισμών

Κανείς Έλληνας διαιτητής δεν επιλέχθηκε για το μουντιάλ, ενώ ο Λανουά δεν φέρνει ελίτ από κορυφαία πρωταθλήματα. Ο Λανουά είναι αδύναμος και δεν τολμά να πάρει θέση για το σκάνδαλο διαρροής ορισμών

Βάιος Μπαλάφας
Μια χρονιά σε μια «ζαριά»
On Field 13.04.26

Μια χρονιά σε μια «ζαριά»

Η Ρεάλ Μαδρίτης παίζει τα… ρέστα της στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν και η έκβαση της «μάχης» θα κρίνει πολλά για την επόμενη σεζόν

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 13.04.26

Σε οικονομικό «κλοιό» 250.000.000 € η Λιόν – Πώς επηρεάζεται το μέλλον του Γιάρεμτσουκ

Ο ισολογισμός της γαλλικής ομάδας αποκάλυψε το ιλιγγιώδες χρέος των 250 εκατ. ευρώ στο μεταγραφικό παζάρι, την ώρα που παραμένει το ανοιχτό «μέτωπο» με τον Ολυμπιακό για την... οψιόν του Γιάρεμτσουκ.

Νικόλαος Κώτσης
Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα
Στίβος 12.04.26

Ο νέος «Μπολτ» γεννήθηκε: Ο Γκουτ-Γκουτ σπάει τα χρονόμετρα και γράφει ιστορία στα 200 μέτρα

Με χρόνο 19.67 στα 18 του χρόνια, ο Αυστραλός σπρίντερ καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ Κ20 και στέλνει μήνυμα ότι η επόμενη εποχή του στίβου έχει ήδη ξεκινήσει.

Γιώργος Μαζιάς
