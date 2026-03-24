«Καρφιά» από Ρομάριο σε Αντσελότι για τον Νεϊμάρ: «Ένας σταρ πρέπει να παίζει στην Εθνική»

Αντικείμενο συζήτησης στη Βραζιλία εξακολουθεί να παραμένει η μη κλήση του Νεϊμάρ στην Εθνική Βραζιλίας από τον Κάρλο Αντσελότι για το προσεχές Μουντιάλ. Κάτι που φαίνεται και από το γεγονός ότι ο 33χρονος άλλοτε σταρ της Μπαρτσελόνα και της Παρί έμεινε εκτός και από τις κλήσεις για τα προσεχή φιλικά των «Καριόκας» με Γαλλία και Κροατία.

Σύμφωνα με τον θρύλο της «Σελεσάο», Ρομάριο και κάτοχο του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1994 ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Κάρλο Αντσελότι κάνει λάθος που έκοψε τον Νεϊμάρ από την αποστολή.

«Ένας σταρ πρέπει να παίζει. Η εθνική ομάδα είναι ένα μέρος για τους περισσότερο ταλαντούχους παίκτες.

Η προετοιμασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένας μήνας, αρκετός καιρός για έναν αθλητή ώστε να αναρρώσει, να αποκτήσει ρυθμό και να χτίσει χημεία με την υπόλοιπη ομάδα.

Όλοι το ξέρουν αλλά είναι πάντα απαραίτητο να επαναλάβω αυτό: είναι καλύτερο να έχεις έναν σταρ όπως ο Νεϊμάρ, ακόμη και αν δεν είναι στο 100%, από το να καλέσεις οποιονδήποτε άλλο παίκτη.

Το ταλέντο δεν πηγαίνει χαμένο», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ρομάριο και πρόσθεσε:

«Εξακολουθώ να ελπίζω ότι θα δω τον Νεϊμάρ στο γήπεδο, στο Brazileirao, να αποδεικνύει πως αξίζει να βρίσκεται στην τελική λίστα και να φέρνει το τρόπαιο του Μουντιάλ πίσω στη χώρα.

Τα φιλικά παιχνίδια είναι τεστ για αυτούς που πρέπει να περνούν από τεστ, αυτό δεν αφορά τον Νεϊμάρ.

Αυτό που μετράει στο τέλος είναι η ανάγκη της ομάδας να διαθέτει έναν παίκτη παγκόσμιας κλάσης, έναν παίκτη που οι υπόλοιποι θα τον αντιμετωπίζουν με σεβασμό και φόβο που μόνο τα μεγάλα ονόματα του ποδοσφαίρου επιβάλλουν τέτοια συναισθήματα.

Θέλω να το ξεκαθαρίσω, παρότι είμαι κάθετα υπέρ του Νεϊμάρ για να πάει στο Μουντιάλ, θα στηρίξω το ίδιο την Βραζιλία ακόμη και αν δεν πάει. Το μήνυμα όμως είναι το εξής: “Δώσε προσοχή κόουτς, ένας πρωταθλητής πρέπει να παίζει”».