Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή – Ιωνικός 30-23: Βήμα πρόκρισης στους τελικούς για τους Ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός φιλοξένησε τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας στην Ηλιούπολη, για τον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό της Handball Premier.

Οι ερυθρόλευκοι πήραν τη νίκη και έκαναν το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος. Η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας θα φιλοξενήσει τους Πειραιώτες με τον δεύτερο ημιτελικό να πραγματοποιείται στην έδρα της, την Τρίτη (21/04) στις 17:00.

Ο Ιωνικός έβαλε πρόβλημα στον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα της αναμέτρησης προηγούμενος με 4-6 με τον Ρούσσο να σκοράρει. Η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας βρέθηκε να προηγείται με 6-9, για να επανέρχεται ο Ολυμπιακός και με την ποιότητά του να μειώνει στο ένα τέρμα τη διαφορά κάνοντας το 14-15 στο τέλος του πρώτου ημιώρου.

Στην επανέναρξη, η ομάδα του Πειραιά πήρε… μπρος και ανέβασε στροφές, παίρνοντας έτσι και το παιχνίδι. Σκόραρε δυο γκολ από την αρχή και κατάφερε να πάρει κεφάλι στο ματς.

Ο Κανδύλας «πλήγωσε» την αντίπαλη άμυνα ξανά και διαμόρφωσε το 17-15, ενώ ο Τσαναξίδης αργότερα κατάφερε να «ανοίξει» περαιτέρω τη διαφορά (19-16). Ο Ιωνικός δεν μπόρεσε να ακολουθήσει με τον ίδιο ρυθμό και ο Ολυμπιακός συνέχισε να επιτίθεται γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το ματς με χαρακτηριστική άνεση στη συνέχεια και έκλεισε το παιχνίδι επικρατώντας τελικά με 30-23.

Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-5, 7-9, 9-11, 12-14, 14-15, 17-15, 19-16, 22-17, 24-18, 27-22, 30-23