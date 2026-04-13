Μια χρονιά σε μια «ζαριά»

Η διαφαινόμενη απώλεια του τίτλου στην La Liga, μετά την εντός έδρας ισοπαλία με την Τζιρόνα αλλά και το γεγονός ότι η Ρεάλ Μαδρίτης δεν πήρε φέτος ούτε το Σούπερ Καπ Ισπανίας αλλά ούτε και το Κύπελλο (στον τελικό παίζουν Ατλέτικο Μαδρίτης – Σοσιεδάδ) οδηγούν σε… μονόδρομο την «βασίλισσα» της Ευρώπης.

Έναν «μονόδρομο» που έχει κατεύθυνση το Μόναχο, εκεί που οι μερένχες θα κοντραριστούν το βράδυ της Τετάρτης με την Μπάγερν, στην ρεβάνς των δύο ομάδων για την προημιτελική φάση του Champions League.

Η Ρεάλ θα παραταχθεί με την «πλάτη στον τοίχο» στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας καθώς ηττήθηκε στο πρώτο ματς με 2-1 και βεβαίως γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η αποστολή της ισπανικής ομάδας είναι κάτι παραπάνω από δύσκολη.

Όχι μόνο λόγω της ήττα στο Μπερναμπέου, αυτό είναι μάλλον το λιγότερο, αλλά κυρίως επειδή έχει ν’ αντιμετωπίσει μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη την φετινή περίοδο.

Αν σ’ αυτό προσθέσετε και την κακή αγωνιστική εικόνα που βγάζει η «βασίλισσα» την φετινή σεζόν, τότε έχετε ολοκληρωμένο το παζλ μιας αποστολής που μοιάζει να έχει τίτλο mission impossible.

Το πρωτοσέλιδο της ισπανικής εφημερίδας, Marca περιγράφει με γλαφυρό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στην ισπανική ομάδα, δυο μέρες πριν από τον μεγάλο αγώνα με την Μπάγερν στο Μόναχο.

«Μόναχο ή πουθενά» είναι ο τίτλος της εφημερίδας κι αυτές οι τρεις λέξεις αποτυπώνουν το κλίμα που υπάρχει στον ισπανικό σύλλογο.

Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι ενδεχόμενος αποκλεισμός της Ρεάλ από την ημιτελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, θα σηματοδοτήσει μια σειρά μεγάλων και δραστικών αλλαγών σε πολλά επίπεδα.

Η «βασίλισσα» της Ευρώπης καλείται να σώσει στην φετινή χρονιά ρίχνοντας μια τελευταία «ζαριά» στο Μόναχο, σε μια προσπάθεια να κρατήσει «ζωντανό» τον μεγάλο στόχο της σεζόν, την κατάκτηση δηλαδή του Champions League.

Αισιοδοξία πάντως στις τάξεις των οπαδών του ισπανικού συλλόγου δεν υπάρχει, καθώς η αγωνιστική εικόνα της ομάδας είναι απογοητευτική αλλά απ’ την άλλη πλευρά κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως μιλάμε για την Ρεάλ Μαδρίτης.

Και για την «βασίλισσα» της Ευρώπης τίποτε δεν φαντάζει ακατόρθωτο, αλλά όπως και να το κάνουμε η ισπανική ομάδα είναι αυτή την στιγμή «στριμωγμένη στη γωνία του ρινγκ».

Σε περίπτωση που οι μερένχες αποκλειστούν από την Μπάγερν θα ξεκινήσει άμεσα και ο σχεδιασμός για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και η αποχώρηση του Άλβαρο Αρμπελόα από την τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας» θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Δεν θα είναι όμως ο μοναδικός που θα περάσει την πόρτα εξόδου, καθώς αρκετοί παίκτες θ’ αποτελέσουν παρελθόν από την ομάδα της Μαδρίτης. ‘Ηδη το κλίμα είναι βαρύ για κάποιους εξ αυτών και ο μοναδικός τρόπος ν’ αλλάξει η κατάσταση, είναι η κατάκτηση του Champions League.

Δεν είναι τυχαία άλλωστε όσα ακούγονται για τον Βινίσιους (ο οποίος έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο), για τον Καμαβινγκά, τον Αλεξάντερ Άρνολντ αλλά και άλλους παίκτες της ισπανικής ομάδας.

Σε δύσκολη θέση θα πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται ακόμα και ο πρόεδρος της «βασίλισσας», Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος έχει ακούσει πολλές αποδοκιμασίες την φετινή σεζόν στο Μπερναμπέου, με τους οπαδούς της Ρεάλ να έχουν στραφεί ακόμα κι εναντίον του προέδρου του συλλόγου.

Η Ρεάλ ψάχνει απεγνωσμένα «σανίδα» σωτηρίας και στο παιχνίδι της Τετάρτης με αντίπαλο την Μπάγερν θα προσπαθήσει για το μεγάλο κόλπο, όσο κι αν αυτό είναι δύσκολο.