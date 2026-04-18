Μύκονος Betsson – Περιστέρι Betsson 92-88: Βήμα οκτάδας από τους νησιώτες (vid)

Πολύτιμη νίκη για την πρόκριση στα Playoffs της GBL πέτυχε η Μύκονος Betsson στην τελευταία αναμέτρηση της για την κανονική περίοδο στο «νησί των ανέμων» επί του Περιστερίου Betsson με 92-88 για την 25η αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Οι «νεοφώτιστοι» έφτασαν στο 9-14, ενώ οι «κυανοκίτρινοι» υποχώρησαν σε ρεκόρ 13-10 και θα επιδιώξουν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην πρώτη εξάδα.

Κλειστό παιχνίδι έγινε στο πρώτο μέρος με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να οικοδομήσουν μεγάλη διαφορά. Το Περιστέρι προηγήθηκε με βραχεία κεφαλή 18-19 στο τέλος της 1ης περιόδου κι ενώ είχε καταφέρει, μετά από σερί 8-0 να ξεφύγει με +7 (9-16). Η «μάχη» συνεχίστηκε στη 2η περίοδο, για το 42-38 υπέρ της Μυκόνου στο ημίχρονο (42-38), με τον Άπλμπι να εκμεταλλεύεται τη λάθος πάσα του Καρδένας, διαμορφώνοντας το 42-38.

Η Μύκονος μπήκε δυνατά στην 3η περίοδο και προηγήθηκε για πρώτη φορά με +11 (49-38), χάρη στον επιθετικό «οίστρο» των Κάναντι και Καββαδά. Το Περιστέρι μείωσε σε 55-53, αλλά ο Μάντζαρης… ξεδίπλωσε το ταλέντο και την εμπειρία του, οδηγώντας σε προβάδισμα με +11 (68-57) τους νησιώτες στο 30ό λεπτό. Στο 4ο δεκάλεπτο, οι Τζέικ Βαν-Τουμπεργκεν και Άλβαρο Καρδένας έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δυσαρεστήσουν τη Μύκονο, αλλά ο Άμπλμπι, ο οποίος με γκολ φάουλ διαμόρφωσε το 89-82, 1:21» πριν τη λήξη και τον Καλίντ Μουρ με 3/6 βολές είπαν «όχι» στο Περιστέρι (92-88).

Τα δεκάλεπτα: 18-19, 42-38, 68-57, 92-88

ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON (Ζιάγκος): Άπλμπι 21 (5/6 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 5/7 βολές, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Μουρ 17 (6/6 δίποντα, 5/8 βολές, 7 ριμπάουντ), Καββαδάς 6 (1/3 δίποντα, 4/6 βολές, 5 ριμπάουντ), Σκουλίδας 8 (2/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Κάναντι 18 (2/5 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Κινγκ 1, Γερομιχαλός 2, Σιδηροηλίας 2, Μάντζαρης 9 (3/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ), Χέσον 2, Μπριγκς 6 (3/8 δίποντα)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ BETSSON (Ξανθόπουλος): Νίκολς 16 (5/8 δίποντα, 3/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Καρντένας 15 (6/8 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Βαν Τούμπεργκεν 19 (6/10 δίποντα, 7/8 βολές, 6 ριμπάουντ), Κακλαμανάκης 9 (4/8 δίποντα, 5 ριμπάουντ), Πετράκης 2, Πέιν 2, Ιτούνας 6, Μουράτος 2 , Χάρις 9 (3/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ) , Παπαδάκης 3, Κάριους 5 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ)