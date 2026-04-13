Έγραψε ιστορία ο Ιγκόρ Τιάγκο – Φανταστική επίδοση από τον Βραζιλιάνο στράικερ της Μπρέντφορντ

Η Μπρέντφορντ προχώρησε το καλοκαίρι του 2024 στην απόκτηση του Βραζιλιάνου επιθετικού, Ιγκόρ Τιάγκο δίνοντας 35 εκατ. λίρες στην Μπριζ. Οι προσδοκίες ήταν μεγάλες αλλά δύο τραυματισμοί στο γόνατο, κράτησαν τον λατινοαμερικάνο φορ εκτός δράσης για σχεδόν όλη την σεζόν 2024-2025.

Ο Τιάγκο όμως δεν το έβαλε κάτω και η παρουσία του στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ είναι… εξωπραγματική, σε σημείο μάλιστα που οι οπαδοί της Μπρέντφορντ να τον αποκαλούν Βραζιλιάνο «Χάαλαντ».

Ο διεθνής σέντερ φορ δούλεψε πολύ σκληρά το περασμένο καλοκαίρι κι αυτό φαίνεται από τις επιδόσεις του στο σκοράρισμα, καθώς μετά από 32 συμμετοχές στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ, έχει πετύχει 21 γκολ.

Ο Τιάγκο πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του στο παιχνίδι απέναντι στην Έβερτον και θα πρέπει να σημειωθεί πως όταν σκόραρε το πρώτο (με εύστοχο κτύπημα πέναλτι) κατάφερε να γράψει ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος Βραζιλιάνος που φτάνει τα 20 τέρματα σε μια σεζόν στην Πρέμιερ Λιγκ.

Igor Thiago becomes the first Brazilian in Premier League history to score 20 goals in a single season 🇧🇷 pic.twitter.com/A1oq2lMqNv — B/R Football (@brfootball) April 11, 2026

Ο διεθνής στράικερ πέτυχε και το δεύτερο γκολ της Μπρέντφορντ απέναντι στα «ζαχαρωτά» φτάνοντας έτσι τα 21 στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ και είναι δίχως άλλο ο νέος «ήρωας» των οπαδών του αγγλικού συλλόγου.

Η αλήθεια είναι πως ο 24χρονος άσος πέρασε μια σκληρή δοκιμασία στην πρώτη του σεζόν με τις «μέλισσες», καθώς χτύπησε στο γόνατο στο πρώτο φιλικό της προετοιμασίας το καλοκαίρι του 2024.

Επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του αλλά τον Δεκέμβριο είχε νέο τραυματισμό κι έμεινε εκτός δράσης μέχρι τον Μάιο κι αυτό βέβαια ήταν ένα μεγάλο σοκ για τον παίκτη, ο οποίος όμως είχε την δύναμη και το κουράγιο για να κάνει το μεγάλο come back.

Τα 21 γκολ που έχει πετύχει την φετινή σεζόν ο Βραζιλιάνος σέντερ φορ, έχουν παίξει τον πιο σημαντικό ρόλο στην παρουσία της Μπρέντφορντ στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Πρέμιερ Λιγκ, με τις «μέλισσες» να διεκδικούν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Γίνεται βεβαίως εύκολα αντιληπτό πως η εντυπωσιακή σεζόν που έχει κάνει ο Τιάγκο με την φανέλα της Μπρέντφορντ, έχει «εκτοξεύσει» την αξία του παίκτη, καθώς ο Βραζιλιάνος κοστολογείται πλέον με 55 εκατ. λίρες αν και θα πρέπει να σημειωθεί πως «πηγές» προσκείμενες στην διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, ανέφεραν πως οι «μέλισσες» δεν θα συζητούσαν την παραχώρηση του παίκτη με λιγότερα από 70 εκατ. λίρες.

Λογικό αν κρίνει κάποιος ότι πρόκειται για τον δεύτερο σκόρερ της Πρέμιερ Λιγκ με 21 γκολ, ένα μόλις λιγότερο από τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας με 22 τέρματα.