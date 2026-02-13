Μπρέντφορντ – Άρσεναλ 1-1: Γκέλα των Λονδρέζων, η Σίτι στο -4 (vid)

«Γκέλα» για την Άρσεναλ στην έδρα της Μπρέντφορντ.

Οι «Κανονιέρηδες» παραχώρησαν ισοπαλία με σκορ 1-1 στους γηπεδούχους, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη για την 26η αγωνιστική της Premier League. Πλέον, με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει 57 βαθμούς και είδε τη Μάντσεστερ Σίτι των 53 πόντων να την πλησιάζει στους τέσσερις βαθμούς διαφορά, βάζοντας… φωτιά στην κορυφή. 7η η Μπρέντφορντ με 40 πόντους.

Λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο έληξε δίχως τέρματα. Στο 60’ η Άρσεναλ έλυσε τον γρίφο. Ο Ινκαπιέ έβγαλε όμορφη σέντρα από αριστερά και ο Μαντουέκε με φοβερή κεφαλιά έκανε το 0-1. Ωστόσο, στο 71’ μετά από εκτέλεση πλαγίου, ο Φαν ντεν Μπερχ πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Λιούις Πότε με νέα κεφαλιά έκανε το 1-1.

Στο 90+3’ ο Τίμπερ και ο Μαρτινέλι έφυγαν στην κόντρα αλλά ο Βραζιλιάνος νικήθηκε από τον Κέλεχερ σε ανεπανάληπτο τετ α τετ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ: Κέλεχερ, Χένρι (90+5’ Χίκεϊ), Αγιέρ, Φαν ντεν Μπερχ, Καγιόντε, Γιαρμόλιουκ (73’ Χέντερσον), Γένσεν, Γιάνελτ, Ουαταρά, Λιούις Πότερ (73’ Ντάμσγκααρντ), Τιάγκο

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Τίμπερ, Ινκαπιέ (80’ Καλαφιόρι), Μοσκέρα, Γκάμπριελ, Θουμπιμένδι, Έζε (46’ Έντεγκααρντ), Ράις, Τροσάρ (80’ Μαρτινέλι), Μαντουέκε (70’ Σακά), Γκιόκερες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:

Τρίτη 10/02

Τσέλσι-Λιντς 2-2

(24’ Ζοάο Πέδρο, 58’ πέν. Πάλμερ – 67’ πέν. Ενμετσά, 73’ Όκαφορ)

Έβερτον-Μπόρνμουθ 1-2

(42’ πέν. Εντιαγέ – 61’ Ραγιάν, 64’ Αντλί)

Τότεναμ-Νιουκάστλ 1-2

(64’ Γκρέι – 45’+5’ Τιό, 68’ Ράμσεϊ)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

(50′ Σούτσεκ – 90’+6′ Σέσκο)

Τετάρτη 11/02

Άστον Βίλα-Μπράιτον 1-0

(86′ Μινγκς)

Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι 2-3

(17′, 33′ Στραντ Λάρσεν – 40′ Χάνιμπαλ, 44′ Άντονι, 45+2′ αυτογκόλ Λέρμα)

Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 3-0

(24′ Σεμένιο, 30′ Ο’ Ράιλι, 39′ Χάαλαντ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς 0-0

Σάντερλαντ-Λίβερπουλ 0-1

(61′ Φαν Ντάικ)

Πέμπτη 12/02

Μπρέντφορντ-Άρσεναλ 1-1

(71′ Λιούις Πότερ – 61′ Μαντουέκε)

Η επόμενη (27η) αγωνιστική:

Σάββατο 21/02

Άστον Βίλα-Λιντς (17:00)

Μπρέντφορντ-Μπράιτον (17:00)

Τσέλσι-Μπέρνλι (17:00)

Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ (19:30)

Μάντσεστερ Σίτι-Νιουκάστλ (22:00)

Κυριακή 22/02

Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ (16:00)

Σάντερλαντ-Φούλαμ (16:00)

Τότεναμ-Άρσεναλ (18:30)

Δευτέρα 23/02

Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ