Μπρέντφορντ – Άρσεναλ 1-1: Γκέλα των Λονδρέζων, η Σίτι στο -4 (vid)
Η Άρσεναλ προηγήθηκε στο ματς με την Μπρέντφορντ, όμως δέχθηκε γκολ και έμεινε στο 1-1, έτσι μετά τη γκέλα της η Μάντσεστερ Σίτι απέχει τέσσερις βαθμούς από την πρώτη θέση
«Γκέλα» για την Άρσεναλ στην έδρα της Μπρέντφορντ.
Οι «Κανονιέρηδες» παραχώρησαν ισοπαλία με σκορ 1-1 στους γηπεδούχους, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη για την 26η αγωνιστική της Premier League. Πλέον, με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει 57 βαθμούς και είδε τη Μάντσεστερ Σίτι των 53 πόντων να την πλησιάζει στους τέσσερις βαθμούς διαφορά, βάζοντας… φωτιά στην κορυφή. 7η η Μπρέντφορντ με 40 πόντους.
Λίγα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο έληξε δίχως τέρματα. Στο 60’ η Άρσεναλ έλυσε τον γρίφο. Ο Ινκαπιέ έβγαλε όμορφη σέντρα από αριστερά και ο Μαντουέκε με φοβερή κεφαλιά έκανε το 0-1. Ωστόσο, στο 71’ μετά από εκτέλεση πλαγίου, ο Φαν ντεν Μπερχ πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Λιούις Πότε με νέα κεφαλιά έκανε το 1-1.
Στο 90+3’ ο Τίμπερ και ο Μαρτινέλι έφυγαν στην κόντρα αλλά ο Βραζιλιάνος νικήθηκε από τον Κέλεχερ σε ανεπανάληπτο τετ α τετ.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ: Κέλεχερ, Χένρι (90+5’ Χίκεϊ), Αγιέρ, Φαν ντεν Μπερχ, Καγιόντε, Γιαρμόλιουκ (73’ Χέντερσον), Γένσεν, Γιάνελτ, Ουαταρά, Λιούις Πότερ (73’ Ντάμσγκααρντ), Τιάγκο
ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Τίμπερ, Ινκαπιέ (80’ Καλαφιόρι), Μοσκέρα, Γκάμπριελ, Θουμπιμένδι, Έζε (46’ Έντεγκααρντ), Ράις, Τροσάρ (80’ Μαρτινέλι), Μαντουέκε (70’ Σακά), Γκιόκερες.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής:
Τρίτη 10/02
Τσέλσι-Λιντς 2-2
(24’ Ζοάο Πέδρο, 58’ πέν. Πάλμερ – 67’ πέν. Ενμετσά, 73’ Όκαφορ)
Έβερτον-Μπόρνμουθ 1-2
(42’ πέν. Εντιαγέ – 61’ Ραγιάν, 64’ Αντλί)
Τότεναμ-Νιουκάστλ 1-2
(64’ Γκρέι – 45’+5’ Τιό, 68’ Ράμσεϊ)
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1
(50′ Σούτσεκ – 90’+6′ Σέσκο)
Τετάρτη 11/02
Άστον Βίλα-Μπράιτον 1-0
(86′ Μινγκς)
Κρίσταλ Πάλας-Μπέρνλι 2-3
(17′, 33′ Στραντ Λάρσεν – 40′ Χάνιμπαλ, 44′ Άντονι, 45+2′ αυτογκόλ Λέρμα)
Μάντσεστερ Σίτι-Φούλαμ 3-0
(24′ Σεμένιο, 30′ Ο’ Ράιλι, 39′ Χάαλαντ)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Γουλβς 0-0
Σάντερλαντ-Λίβερπουλ 0-1
(61′ Φαν Ντάικ)
Πέμπτη 12/02
Μπρέντφορντ-Άρσεναλ 1-1
(71′ Λιούις Πότερ – 61′ Μαντουέκε)
Η επόμενη (27η) αγωνιστική:
Σάββατο 21/02
Άστον Βίλα-Λιντς (17:00)
Μπρέντφορντ-Μπράιτον (17:00)
Τσέλσι-Μπέρνλι (17:00)
Γουέστ Χαμ-Μπόρνμουθ (19:30)
Μάντσεστερ Σίτι-Νιουκάστλ (22:00)
Κυριακή 22/02
Κρίσταλ Πάλας-Γουλβς (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λίβερπουλ (16:00)
Σάντερλαντ-Φούλαμ (16:00)
Τότεναμ-Άρσεναλ (18:30)
Δευτέρα 23/02
Έβερτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
