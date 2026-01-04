Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο

Η Μπρέντφορντ ήταν «διαστημική» στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Έβερτον και οι «μέλισσες» πήραν σπουδαία νίκη με 4-2, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιγκόρ Τιάγκο.

Ο Βραζιλιάνος σέντερ φορ πέτυχε χατ τρικ (το πρώτο του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου), επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο ότι είναι ο ηγέτης της ομάδας του, καθώς έχει μέχρι στιγμής πετύχει 14 γκολ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως ο Τιάγκο είχε πολλούς λόγους να πανηγυρίσει έντονα το χατ τρικ απέναντι στα «ζαχαρωτά», καθώς έβαλε τέλος στην «ξηρασία» έξι αγώνων, επιστρέφοντας σήμερα στα γκολ.

Ο υψηλόσωμος επιθετικός είναι «όλα τα λεφτά» για την Μπρέντφορντ κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι βρίσκεται στην δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ της Πρέμιερ, έχοντας μπροστά του μόνο τον Χάαλαντ.

Igor Thiago’s first Premier League hat-trick means he now has 14 goals so far this season 📈🔥 pic.twitter.com/gsCvAof7Gw — Premier League (@premierleague) January 4, 2026

Ο Νορβηγός άσος της Μάντσεστερ Σίτι είναι στην κορυφή έχοντας πετύχει 19 γκολ και ακολουθεί ο Τιάγκο με 14 τέρματα.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι πολλοί αποκαλούν τον 24χρονο στράικερ «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ, καθώς ο Βραζιλιάνος εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του στο σκοράρισμα.

Το όνομα του Τιάγκο ακούγεται όλο και πιο έντονα σε πολλά μεταγραφικά «σενάρια» για μεγάλες ομάδες στο Νησί, καθώς τα γκολ που έχει πετύχει δεν περνούν… απαρατήρητα.

Igor Thiago. That is all. pic.twitter.com/KhlSq5r1sN — Brentford FC (@BrentfordFC) January 4, 2026

Το αντίθετο μάλιστα, πολλές ομάδες έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον λατινοαμερικάνο άσο των «μελισσών» και παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον παίκτη.

Η Μπρέντφορντ απέκτησε τον Βραζιλιάνο άσο από την Μπριζ το καλοκαίρι του 2024, δίνοντας 24 εκατ. ευρώ στους Βέλγους και σήμερα ο Τιάγκο κοστολογείται 35 εκατομμύρια.

Σύμφωνα πάντως με τον αγγλικό Τύπο, αν μια ομάδα αποφασίσει να κάνει πρόταση στις «μέλισσες» για να πάρει τον λατινοαμερικάνο σέντερ φορ, θα πρέπει να είναι έτοιμη να προσφέρει τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ για να δελεάσει την Μπρέντφορντ.

An Igor Thiago hat-trick helps secure @BrentfordFC‘s third win in their last four matches 🐝 pic.twitter.com/leM8bF9J2f — Premier League (@premierleague) January 4, 2026

Το συμβόλαιο του παίκτη με τις «μέλισσες» έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς ο Βραζιλιάνος στράικερ είχε υπογράψει το καλοκαίρι του 2024, για πέντε χρόνια.

Η αγγλική ομάδα βρίσκεται στην έβδομη θέση της βαθμολογίας στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ, έχοντας 30 βαθμούς μετά από 20 αγωνιστικές και η συμβολή του Τιάγκο είναι τεράστια.

Ο χαρισματικός σέντερ φορ έχει πετύχει σχεδόν τα… μισά γκολ που έχει βάλει η ομάδα του στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς από τα 32 γκολ της Μπρέντφορντ, ο Τιάγκο έχει βάλει τα 14 κι αυτό τα λέει όλα.