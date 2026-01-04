sports betsson
Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο
Ο «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ είναι Βραζιλιάνος – Έχει… τρελάνει την Αγγλία ο Ιγκόρ Τιάγκο

Ο 24χρονος σέντερ φορ της Μπρέντφορντ πέτυχε χατ τρικ κόντρα στην Έβερτον και με 14 γκολ σε είκοσι παιχνίδια είναι ο δεύτερος σκόρερ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Μπρέντφορντ ήταν «διαστημική» στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Έβερτον και οι «μέλισσες» πήραν σπουδαία νίκη με 4-2, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ιγκόρ Τιάγκο.

Ο Βραζιλιάνος σέντερ φορ πέτυχε χατ τρικ (το πρώτο του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου), επιβεβαιώνοντας με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο ότι είναι ο ηγέτης της ομάδας του, καθώς έχει μέχρι στιγμής πετύχει 14 γκολ στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως ο Τιάγκο είχε πολλούς λόγους να πανηγυρίσει έντονα το χατ τρικ απέναντι στα «ζαχαρωτά», καθώς έβαλε τέλος στην «ξηρασία» έξι αγώνων, επιστρέφοντας σήμερα στα γκολ.

Ο υψηλόσωμος επιθετικός είναι «όλα τα λεφτά» για την Μπρέντφορντ κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι βρίσκεται στην δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ της Πρέμιερ, έχοντας μπροστά του μόνο τον Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός άσος της Μάντσεστερ Σίτι είναι στην κορυφή έχοντας πετύχει 19 γκολ και ακολουθεί ο Τιάγκο με 14 τέρματα.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι πολλοί αποκαλούν τον 24χρονο στράικερ «Χάαλαντ» της Μπρέντφορντ, καθώς ο Βραζιλιάνος εντυπωσιάζει με τις επιδόσεις του στο σκοράρισμα.

Το όνομα του Τιάγκο ακούγεται όλο και πιο έντονα σε πολλά μεταγραφικά «σενάρια» για μεγάλες ομάδες στο Νησί, καθώς τα γκολ που έχει πετύχει δεν περνούν… απαρατήρητα.

Το αντίθετο μάλιστα, πολλές ομάδες έχουν στρέψει το βλέμμα τους στον λατινοαμερικάνο άσο των «μελισσών» και παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον παίκτη.

Η Μπρέντφορντ απέκτησε τον Βραζιλιάνο άσο από την Μπριζ το καλοκαίρι του 2024, δίνοντας 24 εκατ. ευρώ στους Βέλγους και σήμερα ο Τιάγκο κοστολογείται 35 εκατομμύρια.

Σύμφωνα πάντως με τον αγγλικό Τύπο, αν μια ομάδα αποφασίσει να κάνει πρόταση στις «μέλισσες» για να πάρει τον λατινοαμερικάνο σέντερ φορ, θα πρέπει να είναι έτοιμη να προσφέρει τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ για να δελεάσει την Μπρέντφορντ.

Το συμβόλαιο του παίκτη με τις «μέλισσες» έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς ο Βραζιλιάνος στράικερ είχε υπογράψει το καλοκαίρι του 2024, για πέντε χρόνια.

Η αγγλική ομάδα βρίσκεται στην έβδομη θέση της βαθμολογίας στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ, έχοντας 30 βαθμούς μετά από 20 αγωνιστικές και η συμβολή του Τιάγκο είναι τεράστια.

Ο χαρισματικός σέντερ φορ έχει πετύχει σχεδόν τα… μισά γκολ που έχει βάλει η ομάδα του στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς από τα 32 γκολ της Μπρέντφορντ, ο Τιάγκο έχει βάλει τα 14 κι αυτό τα λέει όλα.

Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…
Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…

Τα αγγλικά μέσα αποθεώνουν τον διεθνή άσο της Άρσεναλ και οι «κανονιέρηδες» ετοιμάζουν μια μυθική πρόταση στον παίκτη, για να υπογράψει νέο συμβόλαιο

Η αρετή της υπομονής
Η αρετή της υπομονής

Ο Ολυμπιακός είχε το πείσμα και την «δίψα» που θέλει ο προπονητής του και αυτό έκανε τον Μέντι να χαμογελά

Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;
Σε κίνδυνο το Μουντιάλ: Τι θα αποφασίσει η FIFA για τις ΗΠΑ και τον κάτοχο του «Βραβείου Ειρήνης»;

Η εμπλοκή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει ανοίξει διεθνή συζήτηση για την παραβίαση του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ από την προεδρία Τραμπ, με την κουβέντα να επεκτείνεται και στο προσεχές Μουντιάλ, το οποίο βάσει των κανονισμών της FIFA πλέον βρίσκεται σε κίνδυνο...

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»
Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με πολλούς οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από τον πάγκο της ομάδας

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!
Ο Λανουά ομολόγησε ότι καταργεί την UEFA και κάνει λάστιχο τους κανονισμούς!

Οι απίθανες δικαιολογίες του Στεφάν Λανουά στα… βέλη ότι κρίνει τις επίμαχες φάσεις με δυο μέτρα και δυο σταθμά, ανάλογα με την ομάδα που ευνοείται ή αδικείται. Το… ανέκδοτο της αποσαφήνισης

Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα
Γιατί ο Λανουά είναι στον αέρα

Τα παράπονα για τη διαιτησία είναι δεδομένα και ο Λανουά δεν έχει τη λύση για να βελτιώσει την κατάσταση. Επίσης, και ο Γάλλος «φωτογράφισε» ότι η διαιτησία δεν πάει καλά. Ολο το παρασκήνιο

Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…
Όλοι θέλουν τον Κλοπ αλλά ο Γερμανός…

Μετά τα «σενάρια» για την Ρεάλ Μαδρίτης, ήρθε το ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου για «κάψα» της Τότεναμ για πρόσληψη του Γερμανού τεχνικού

«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ
«Αυτά είναι… ανέκδοτα» – Η αντίδραση της Ρεάλ στην φημολογία πώλησης του Μπέλινγκχαμ στην Γιουνάιτεντ

Το ρεπορτάζ που θέλει την αγγλική ομάδα να πληρώνει 200 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Άγγλο άσο, προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση της «βασίλισσας» της Ευρώπης

Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς
Χαμός στις ΗΠΑ με τον Λεμπρόν Τζέιμς

Αμέτρητα σχόλια κατά του Αμερικανού σούπερ σταρ των Λέικερς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για την αντίδρασή του κατά την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της χώρας

Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις
Μαξίμου: Ο άλυτος γρίφος των αγροτών και οι δυο εισηγήσεις

Η κυβέρνηση κρατά κλειστά τα χαρτιά της και δεν αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις πριν από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Λίγες ώρες μετά τις αποφάσεις των αγροτών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μαξίμου.

Επίθεση στη Βενεζουέλα: Στρατιωτικοί στόχοι, κεραίες επικοινωνιών στο στόχαστρο – Kαταστράφηκαν και κατοικίες
Επίθεση στη Βενεζουέλα: Στρατιωτικοί στόχοι, κεραίες επικοινωνιών στο στόχαστρο – Kαταστράφηκαν και κατοικίες

Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο φάνηκε ότι ήταν ο κύριος στόχος της επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, οι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν στρατιωτικούς στόχους, αλλά και κατοικίες απλών πολιτών.

Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο
Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο

Ο Γιώργος Παπαδάκης «αφήνει πίσω του μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Βενεζουέλα: Ο «αντιβασιλέας» Μάρκο Ρούμπιο και η «ιδεολογική εμμονή» του με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής
Βενεζουέλα: Ο «αντιβασιλέας» Μάρκο Ρούμπιο και η «ιδεολογική εμμονή» του με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υλοποιεί ένα όραμα δεκαετιών, το οποίο πολλοί επικριτές του χαρακτηρίζουν ως επικίνδυνη εμμονή που ρισκάρει τη σταθερότητα ολόκληρης της ηπείρου

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια

Στις 4 Ιουλίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το κοινό και τους συνεργάτες του, με τους οποιούς έγινε μια ευχάριστη παρέα για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»
Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»

Η Μαρία Μπεκατώρου επέλεξε το Μαρόκο για τις ημέρες των εορτών και μέσα από εικόνες που μοιράστηκε στο Instagram αποκάλυψε στιγμές από το ταξίδι της, δηλώνοντας γοητευμένη από τη φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε ως «το κλειδί της ευτυχίας»

Παναθηναϊκός: Κοιτάζει… αριστερά στην Ισπανία – Σενάριο για τον Χεσούς Βάθκεθ
Κοιτάζει... αριστερά στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός

Η εντοπιότητα και η γνώση των Μπενίτεθ-Κορόνα φέρνει στην Ισπανία σε πρώτο πλάνο, με τον Χεσούς Βάθκεθ της Βαλένθια να αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό.

Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της
Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της

Η Αλίκη βρισκόταν στο κλαμπ μαζί με τις φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φωτιά στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους έφηους

Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο – Ποια είναι η επονομαζόμενη και «τίγρη»
Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο – Ποια είναι η επονομαζόμενη και «τίγρη»

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε προεδρεύουσα μετά την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και έχει τη στήριξη και του στρατού. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο στρατός εγγυάται την κυριαρχία της χώρας

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα
Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα

Ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε μια σημαντική πορεία στην τηλεόραση, ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του θεωρούσε ότι ήταν η δημιουργία οικογένειας.

Πυρά Χάρις για Τραμπ: Επενέβη στη Βενεζουέλα για το πετρέλαιο και για να παραστήσει «τον ισχυρό άνδρα»
Πυρά Χάρις για Τραμπ: Επενέβη στη Βενεζουέλα για το πετρέλαιο και για να παραστήσει «τον ισχυρό άνδρα»

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτηρίζει την επέμβαση στη Βενεζουέλα «παράνομη και άσοφη». Δεν ήταν για χάρη της δημοκρατίας, λέει η Κάμαλα Χάρις, αλλά για το πετρέλαιο.

Πάτρα: Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ που σημειώθηκε η φονική συμπλοκή
Πάτρα: Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ που σημειώθηκε η φονική συμπλοκή

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία διαπίστωσε ότι το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κλαμπ που κατέγραψαν τους δράστες της αιματηρής συμπλοκής είναι καταστραμμένο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

