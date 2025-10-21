Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ 0-2: Τη «βύθισε» ακόμα περισσότερο

Η Μπρέντφορντ επέστρεψε στις νίκες και «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Γουέστ Χαμ! Με γκολ των Τιάγκο και Γένσεν οι «μέλισσες» πήραν σημαντικό διπλό με 2-0 για την 8η αγωνιστική της Premier League αφήνοντας παράλληλα κάτω από τη ζώνη την ομάδα του Νούνο.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πολύ καλύτερα στο ματς και μέχρι το δεκάλεπτο απείλησαν τρεις φορές, με τον Σαντέ πρωταγωνιστή σε όλες τις ευκαιρίες. Στο 30 ο Τιάγκο έχασε απίθανη ευκαιρία και δύο λεπτά μετά τον νίκησε ο Αρεολά με σπουδαία επέμβαση.

Στο 33′ ήταν σειρά του Ουαταρά να χάσει ευκαιρία για την Μπρέντφορντ που άνοιξε τελικά το σκορ στο 43′ με πλασέ του Τιάγκο από ασίστ του Σαντέ. Μάλιστα στο 45+7′ ο Τιάγκο σκόραρε ξανά, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Η Γουέστ Χαμ δεν εμφανίστηκε ούτε στο δεύτερο μέρος στο γήπεδο και στο 62′ ο Σαντέ είχε δοκάρι για την Μπρέντφορντ. Στο 79′ ο Αρεολά έσωσε ακόμη μία φορά σε προσπάθεια του Τιάγκο, αλλά στο 90+5′ ο Γένσεν με σουτ έγραψε το 0-2 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο παιχνίδι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μαυροπάνος πέρασε αλλαγή στο ημίχρονο, αλλά στα τελευταία λεπτά τραυματίστηκε και βγήκε από το γήπεδο. Δεν έγινε αλλαγή, καθώς ο Νούνο είχε κάνει και τις πέντε, αφήνοντας την ομάδα του με δέκα παίκτες στο φινάλε.

Γουέστ Χαμ: Αρεολά, Τοντιμπό, Γουόκερ Πίτερς (46’ Ντιούφ), Σούτσεκ (71’ Ροντρίγκες), Σκαρλς (46’ Μαυροπάνος), Πακετά, Κίλμαν, Φερνάντες (46’ Γουάν Μπισάκα), Ίρβινγκ (61’ Μάρσαλ), Σάμερβιλ, Μπόουεν

Μπρέντφορντ: Κέλεχερ, Αγιέρ, Κόλινς, Φαν ντεν Μπερχ, Γιαρμόλιουκ, Ντάμσγκααρντ (76’ Γιάνελτ), Χέντερσον (90′ Γένσεν), Καγιόντε, Ουαταρά (76’ Λιούις Πότερ), Τιάγκο, Σαντέ.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Σάββατο 18/10

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τσέλσι 0-3

Κρίσταλ Πάλας-Μπόρνμουθ 3-3

Μάντσεστερ Σίτι-Έβερτον 2-0

Μπέρνλι-Λιντς 2-0

Μπράιτον-Νιουκάστλ 2-1

Σάντερλαντ-Γουλβς 2-0

Φούλαμ-Άρσεναλ 0-1

Κυριακή 19/10

Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2

Δευτέρα 20/10

Γουέστ Χαμ-Μπρέντφορντ 0-2

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (9ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή 24/10

Λιντς-Γουέστ Χαμ (22:00)

Σάββατο 25/10

Τσέλσι-Σάντερλαντ (17:00)

Νιούκαστλ-Φούλαμ(17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον (19:30)

Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ (22:00)

Κυριακή 26/10

Άρσεναλ-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Άστον Βίλα-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Μπόρνμουθ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Γουλβς-Μπέρνλι (16:00)

Έβερτον-Τότεναμ (18:30)