Έβερτον – Γουέστ Χαμ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τα «σφυριά»

Δεν προέκυψε νικήτρια ομάδα (1-1) στην αναμέτρηση της Έβερτον με αντίπαλο τη Γουέστ Χαμ, στο Μέρσεϊσάιντ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Έτσι τα «ζαχαρωτά» ανέβηκαν στους 8 πόντους, ενώ τα «σφυριά» πήγαν στους 4 βαθμούς, παραμένοντας όμως πολύ χαμηλά μετά το ντεμπούτο του Νούνο Εσπίριτο Σάντος στον πάγκο τους.

Το παιχνίδι ήταν σε γενικές γραμμές ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν σε διαφορετικά ημίχρονα και παρά τις προσπάθειες τους στο φινάλε του ματς δεν κατάφεραν να πάρουν το κάτι παραπάνω στην αναμέτρηση πέραν του ενός βαθμού.

Στο πρώτο ημίχρονο η κατοχή μοιράστηκε ακριβώς στη μέση, με την Έβερτον να είναι εκείνη που βρήκε τον τρόπο να ανοίξει το σκορ με δράστη τον Μάικλ Κιν στο 18ο λεπτό της συνάντησης. Το 1-0 δεν άλλαξε και έτσι οι αντίπαλοι οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι είχαν μια ελαφρά υπεροχή ψάχνοντας το γκολ που θα τους έδινε ένα καλό προβάδισμα. Αντί αυτού όμως, η Γουέστ Χαμ ήταν αυτή που μπόρεσε να φέρει τον αγώνα σε πλήρη ισορροπία με τον Τζαρόντ Μπόουεν στο 65′ να κάνει το 1-1 και να διαμορφώνει ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα.

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Ο’Μπράιεν, Μικόλενκο, Κιν, Ταρκόβσκι, Εντιαγέ (81’ Ντίμπλινγκ), Γκάρνερ, Γκέιγ, Ντιούσμπερι-Χολ, Γκρίλις, Μπέτο (69’ Mπαρί).

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Αρεολά, Γουόκερ Πίτερς, Μαυροπάνος, Κίλμαν, Ντιούφ, Μαγκάσα (59’ Ποτς), Φερνάντες, Μπόουεν, Πακετά (90+4’ Ίρβινγκ), Σάμερβιλ (77’ Γκιλιέρμε), Φίλκρουγκ (90+4’ Ιγκόρ)

Το αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Premier League:

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1

Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 5-1

Λιντς – Μπόρνμουθ 2-2

Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 2-1

Τσέλσι – Μπράιτον 1-3

Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ 0-1

Τότεναμ – Γουλβς 0-1

Άστον Βίλα – Φούλαμ 3-1

Νιούκαστλ – Άρσεναλ 1-2

Έβερτον – Γουέστ Χαμ 1-1

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (7η):

Παρασκευή 03/10

Μπόρνμουθ-Φούλαμ (22:00)

Σάββατο 04/10

Λιντς-Τότεναμ (14:30)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ (17:00)

Τσέλσι-Λίβερπουλ (17:00)

Κυριακή 05/10

Άστον Βίλα-Μπέρνλι (16:00)

Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας (16:00)

Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Γουλβς-Μπράιτον (16:00)

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)