Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Έβερτον – Γουέστ Χαμ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τα «σφυριά»
Ποδόσφαιρο 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:11

Έβερτον – Γουέστ Χαμ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τα «σφυριά»

Στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής, Έβερτον και Γουέστ έμειναν ισόπαλες στο 1-1.

Δεν προέκυψε νικήτρια ομάδα (1-1) στην αναμέτρηση της Έβερτον με αντίπαλο τη Γουέστ Χαμ, στο Μέρσεϊσάιντ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Έτσι τα «ζαχαρωτά» ανέβηκαν στους 8 πόντους, ενώ τα «σφυριά» πήγαν στους 4 βαθμούς, παραμένοντας όμως πολύ χαμηλά μετά το ντεμπούτο του Νούνο Εσπίριτο Σάντος στον πάγκο τους.

Το παιχνίδι ήταν σε γενικές γραμμές ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν σε διαφορετικά ημίχρονα και παρά τις προσπάθειες τους στο φινάλε του ματς δεν κατάφεραν να πάρουν το κάτι παραπάνω στην αναμέτρηση πέραν του ενός βαθμού.

Στο πρώτο ημίχρονο η κατοχή μοιράστηκε ακριβώς στη μέση, με την Έβερτον να είναι εκείνη που βρήκε τον τρόπο να ανοίξει το σκορ με δράστη τον Μάικλ Κιν στο 18ο λεπτό της συνάντησης. Το 1-0 δεν άλλαξε και έτσι οι αντίπαλοι οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι είχαν μια ελαφρά υπεροχή ψάχνοντας το γκολ που θα τους έδινε ένα καλό προβάδισμα. Αντί αυτού όμως, η Γουέστ Χαμ ήταν αυτή που μπόρεσε να φέρει τον αγώνα σε πλήρη ισορροπία με τον Τζαρόντ Μπόουεν στο 65′ να κάνει το 1-1 και να διαμορφώνει ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα.

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Ο’Μπράιεν, Μικόλενκο, Κιν, Ταρκόβσκι, Εντιαγέ (81’ Ντίμπλινγκ), Γκάρνερ, Γκέιγ, Ντιούσμπερι-Χολ, Γκρίλις, Μπέτο (69’ Mπαρί).

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Αρεολά, Γουόκερ Πίτερς, Μαυροπάνος, Κίλμαν, Ντιούφ, Μαγκάσα (59’ Ποτς), Φερνάντες, Μπόουεν, Πακετά (90+4’ Ίρβινγκ), Σάμερβιλ (77’ Γκιλιέρμε), Φίλκρουγκ (90+4’ Ιγκόρ)

Το αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Premier League:

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1
Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι 5-1
Λιντς – Μπόρνμουθ 2-2
Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ 2-1
Τσέλσι – Μπράιτον 1-3
Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ 0-1
Τότεναμ – Γουλβς 0-1
Άστον Βίλα – Φούλαμ 3-1
Νιούκαστλ – Άρσεναλ 1-2
Έβερτον – Γουέστ Χαμ 1-1

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (7η):

Παρασκευή 03/10

Μπόρνμουθ-Φούλαμ (22:00)

Σάββατο 04/10

Λιντς-Τότεναμ (14:30)
Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Σάντερλαντ (17:00)
Τσέλσι-Λίβερπουλ (17:00)

Κυριακή 05/10

Άστον Βίλα-Μπέρνλι (16:00)
Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας (16:00)
Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)
Γουλβς-Μπράιτον (16:00)
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

World
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Business
Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Γουέστ Χαμ για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Οριστικά ακατάλληλο το Παγκρήτιο για το ΟΦΗ- Άρης: Σε ποιο γήπεδο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση

Η αρμόδια εταιρεία ανέλαβε την ευθύνη για την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο «Παγκρήτιο», ενώ όπως προκύπτει η αναμέτρηση ΟΦΗ - Άρης θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης.

Σύνταξη
Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τους Θεσσαλούς (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τους Θεσσαλούς (vid)

Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 23ο λεπτό κατάφερε να απαντήσει στο γκολ του Ατρόμητου (28' Οζέγκοβιτς) με τον Πέρες (60') και με τελικό σκορ 1-1 να πάρει πολύτιμο βαθμό.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ολυμπιακός: Οι οδηγίες των «ερυθρόλευκων» για τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Άρσεναλ

Μέσω ανακοίνωσής της η ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε βοηθητικές οδηγίες για τα εισιτήρια του αγώνα με την Άρσεναλ στους ερυθρόλευκους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο.

Σύνταξη
ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

ΑΕΚ: Η επίσκεψη του μικρού Μιχαήλ στα Σπάτα και η γνωριμία του με τους ποδοσφαιριστές (vid)

Ο μικρός Μιχαήλ Πάνου ο οποίος κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο και που συγκλόνισε με την ομιλία του στα βραβεία του ΠΣΑΠΠ επισκέφθηκε τα Σπάτα και πέρασε ωραίες στιγμές με τους παίκτες της ΑΕΚ.

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΛ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet για την 5η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»
Κόσμος 30.09.25

Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»

H Παλαιστινιακή Αρχή προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα τις οποίες και επικροτεί, ζητώντας να προχωρήσει η Λύση των Δύο Κρατών

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ
Κόσμος 30.09.25

Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ

Το Youtube αποδέχεται να πληρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποσύρει την αγωγή του, η οποία κατατέθηκε μετά την επίθεση των οπαδών του προέδρου των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο, για την «νοθεία στις εκλογές»

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ
Κόσμος 29.09.25

Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ

Η δεύτερη πολυπληθέστερη οργάνωση στη Γάζα μετά την Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε πως οι θέσεις στο σχέδιο που παρουσιάστηκε από τους Τραμπ και Νετανιάχου αντικατοπτρίζει τις θέσεις του Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία
Τι ζυγίζουν οι ΗΠΑ 29.09.25

Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ. Συνεπώς, μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;
Έξις δευτέρα φύσις 29.09.25

Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;

Μπορεί να πιστεύετε ότι ελέγχετε κάθε στιγμή της ημέρας σας, αλλά η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες ενέργειες σας γίνονται από συνήθεια, χωρίς καν να το καταλάβετε.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Tax the rich 29.09.25

Ποιες χώρες της Ευρώπης φορολογούν τον πλούτο

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»
Εντάσεις, προκλήσεις 29.09.25

Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»

Η Κάρμεν Ηλέκτρα είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, ωστόσο εξέφρασε έναν προβληματισμό.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση
Τεστ αντοχής 29.09.25

Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για έξι συνεχόμενες ημέρες. Ανοιχτός ο κίνδυνος ατυχήματος, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
