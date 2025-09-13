Άνετο «διπλό» της Τότεναμ στην έδρα της Γουέστ Χαμ

Η Τότεναμ νίκησε με 3-0 εκτός έδρας τη Γουέστ Χαμ για την 4η αγωνιστική της Premier League, με την ομάδα του Φρανκ να καθαρίζει το ματς στο δεύτερο ημίχρονο.

Με αυτή τους τη νίκη τα «σπιρούνια» έπιασαν την Άρσεναλ στην πρώτη θέση μετά από τέσσερις αγώνες και αν είχαν νικήσει στο εντός έδρας με την Μπόρνμουθ θα απολάμβαναν τη μοναξιά της κορυφής.

Ο Σαρ έβαλε σε θέση οδηγού την Τότεναμ στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 54′ η Γουέστ Χαμ έμεινε με 10 παίκτες μετά την αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα, ενώ ο Μπέρνγκβαλ έκανε το 2-0 για τα «σπιρούνια» στο 57′, έπειτα από ασίστ του Ρομέρο. Ο επίλογος στην αναμέτρηση μπήκε στο 64ο λεπτό για τους νικητές, με τον Μπέρνγκβαλ να πασάρει αυτή τη φορά στον Βαν Ντερ Φεν, οποίος έκανε το τελικό 3-0.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13/09

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

Μπόρνμουθ-Μπράιτον 2-1

Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 0-0

Έβερτον-Άστον Βίλα 0-0

Φούλαμ-Λιντς 1-0

Νιουκάστλ-Γουλβς 1-0

Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 0-3

Μπρέντφορντ-Τσέλσι (22:00)

Κυριακή 14/09

Μπέρνλι-Λίβερπουλ (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)

Η βαθμολογία: