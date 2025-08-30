sports betsson
Ο Μπρούνο γλίτωσε τη Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις (3-2) – «Σόκαρε» την Τότεναμ η Μπόρνμουθ (0-1)
Ποδόσφαιρο 30 Αυγούστου 2025 | 19:30

Ο Μπρούνο γλίτωσε τη Γιουνάιτεντ στις καθυστερήσεις (3-2) – «Σόκαρε» την Τότεναμ η Μπόρνμουθ (0-1)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε της Μπέρνλι με 3-2 και πέτυχε την πρώτη της νίκη για φέτος στην Premier League, ενώ η Τότεναμ ηττήθηκε με 1-0 από την Μπόρνμουθ. Νίκες για Σάντερλαντ και ¨Εβερτον.

Πλήρης δράση στην Premier League με την 3η αγωνιστική να έχει μπόλικο… δράμα στις τέσσερις απογευματινές αναμετρήσεις της.

Μετά την… σφαλιάρα από την Γκρίνσμπι στο Carabao Cup, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα… χρειάστηκε απέναντι στην Μπέρνλι, όμως κατάφερε να πάρει την πρώτη τη φετινή νίκη στην Premier League επικρατώντας με 3-2 στο «Ολντ Τράφορντ».

Το σκορ για τους «κόκκινους διαβόλους» άνοιξε ο Κάλεν με αυτογκόλ στο 27′, με την Μπέρνλι να απαντά στο δεύτερο μέρος με τον Λιλ Φόστερ για το 1-1 στο 55′. Δύο λεπτά μετά ο Εμπουεμό έδωσε ξανά τα ηνία στην ομάδα του, για να έρθει ο Τζέιντον Άντονι στο 66′ να κάνει το 2-2. Στις καθυστερήσεις η Γιουνάιτεντ κέρδισε πέναλτι, ο Μπρούνο ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το τελικό 3-2.

Νίκες για Μπόρνμουθ, Έβερτον και Σάντερλαντ

Στο Λονδίνο, η Τότεναμ είδε την Μπόρνμουθ να φεύγει με τους τρεις βαθμούς από το… σπίτι της αφού τα «κεράσια» επιβλήθηκαν με 1-0. Το μοναδικό γκολ που χώρισε τις δύο ομάδες σημείωσε ο Εβανίλσον μόλις στο 5ο λεπτό της συνάντησης.

Στο «Μολινό» η Έβερτον λύγισε τη Γουλβς με 3-2 φτάνοντας τις δύο σερί νίκες. Ο Μπέτο έβαλε μπροστά τα «ζαχαρωτά» στο 7′, για να ισοφαρίσει ο Χουάνγκ σε 1-1 στο 21′. Οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ηνία με τον Εντιαγέ στο 33′, ενώ ο Ντιούσμπουρι-Χολ του έδωσε αέρα δύο τερμάτων στο 55′. Το μόνο που κατάφεραν οι «λύκοι» ήταν να μειώσουν σε 3-2 με τον Γκόμες.

Τέλος, η Σάντερλαντ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα κάμπτοντας την αντίσταση της Μπρέντφορντ με 2-1. Οι «σφήκες» προηγήθηκαν με τον Τιάγκο στο 77′, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο ήρθε η ανατροπή για τις «μαύρες γάτες». Αρχικά ο Λε Φε στο 82′ ισοφάρισε σε 1-1 με πέναλτι και ο Ισιντόρ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 2-1.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Τσέλσι – Φούλαμ 2-0
Γουλβς- Έβερτον 2-3
Τότεναμ – Μπόρνμουθ 0-1
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι 3-2
Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ 2-1
30/8 19:30 Λιντς – Νιούκαστλ
31/8 16:00 Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι
31/8 16:00 Νότιγχαμ – Γουέστ Χαμ
31/8 18:30 Λίβερπουλ – Άρσεναλ
31/8 21:00 Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική:

13/9 14:30 Άρσεναλ – Νότιγχαμ
13/9 17:00 Μπόρνμουθ – Μπράιτον
13/9 17:00 Νιούκαστλ – Γουλβς
13/9 17:00 Έβερτον – Άστον Βίλα
13/9 17:00 Κρίσταλ Πάλας – Σάντερλαντ
13/9 17:00 Φούλαμ – Λιντς
13/9 19:30 Γουέστ Χαμ – Τότεναμ
13/9 22:00 Μπρέντφορντ – Τσέλσι
14/9 16:00 Μπέρνλι – Λίβερπουλ
14/9 18:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

89η ΔΕΘ: Τι προτείνουν οι φορείς για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

