Δημος Καλαμαριάς: Ιδιαίτερα ανησυχητικά τα στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Καλαμαριά

«Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα πρόσφατα στοιχεία για την ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη, με την Καλαμαριά, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της IqAir για την Ευρώπη, να συγκαταλέγεται στις πιο επιβαρυμένες περιοχές της πόλης, επιβεβαιώνοντας ένα πρόβλημα που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί», τονίζει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Καλαμαριάς.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι πριν από έναν χρόνο ακριβώς η Καλαμαριά είχε κατακτήσει μια θλιβερή πρωτιά στις συγκεντρώσεις όζοντος στην αντίστοιχη μέτρηση, γεγονός που καταδεικνύει ότι όχι μόνο δεν υπάρχει βελτίωση, αλλά η πίεση στο αστικό περιβάλλον εντείνεται.

Ο Δήμος Καλαμαριάς προσθέτει ότι «τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν με σαφήνεια ότι η μόνη ουσιαστική διέξοδος για τη Θεσσαλονίκη και τους κατοίκους της, είναι η υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων πρασίνου, που θα λειτουργήσουν ως «ανάσες» για την πόλη και θα συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία από την υπερδόμηση και η σύγχρονη και πράσινη αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης και της Μαρίνας Αρετσούς αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ως κρίσιμος φυσικός χώρος που μπορεί να λειτουργήσει ως περιβαλλοντικό ανάχωμα και σημείο ισορροπίας για την ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης του πρώην στρατοπέδου Κόδρα ως μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου. Η δημιουργία ενός εκτεταμένου πνεύμονα πρασίνου στην καρδιά της Καλαμαριάς δεν αποτελεί απλώς αναπτυξιακή επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για τη δημόσια υγεία και το μέλλον της πόλης και ολόκληρης της Θεσσαλονίκης».

*πηγή φωτογραφιών: https://kalamaria.gr/